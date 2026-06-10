Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że na czele Megascavenger stoi grający na gitarze rytmicznej i basie wokalista Rogga Johansson, szwedzki muzyk i weteran sceny znany z liczonych w dziesiątkach zespołów i projektów, w tym Paganizer, Ribspreader, Furnace czy Putrevore.

Do wzięcia udziału w nagraniach "Toxic Noxious Undeath", szóstej płyty Megascavenger, obchodzący w tym roku 50. urodziny Szwed ponownie zaprosił wielu gości, wśród których nie zabrakło legend death metalu z różnych stron świata. Tym razem jednak w każdej z 10 kompozycji wystąpił inny wokalista.

Megascavenger i deathmetalowy gwiazdozbiór. Kogo usłyszymy na płycie "Toxic Noxious Undeath"?

Na wcześniejszych albumach projektu pojawiali się m.in. muzycy Master, Asphyx, Grave czy Edge Of Sanity. Na "Toxic Noxious Undeath" z kolei zaryczał prawdziwy legion kultowych wokalistów. Są nimi Amerykanin Kam Lee, frontman Massacre i były członek Mantas / Death; Erik Rundqvist, wokalista szwedzkiego Vomitory; Dave Ingram z brytyjskiego Benediction; Max Otero, hiszpański wokalista Mercyless - pionierów death / thrashu z Francji; Hiszpan Dave Rotten z Avulsed; Felix Stass, frontman niemieckiego Crematory; Silvester Koorevaar z niderlandzkiego Fondlecorpse; Szwed Peter Svensson z m.in. Void Moon; oraz dwaj Duńczycy, czyli Michael H. Andersen z Thorium i Jan Bergmann Jepsen z Maceration.

"Pod względem muzyki, 'Toxic Noxious Undeath' to miażdżąca lawina ciężkiego, zgniłego i przestępczo wręcz chwytliwego death metalu, wypełnionego po brzegi zaraźliwymi riffami i grobową atmosferą, czyniącymi ten album jedną z najbardziej niszczycielskich i kluczowych premier tego roku w ramach gatunku" - czytamy o nowej płycie Megascavenger.

Okładkę "Toxic Noxious Undeath" zaprojektowała tym razem Lucretia Morti, hiszpańska artystka, której prace widnieją także na materiałach Ribspreader, Avulsed i Paganizer.

W sieci można się już zapoznać z "Graveyard Dreams And Bonehouse Screams" - pierwszym singlem z longplaya "Toxic Noxious Undeath", kompozycji, w której wystąpił gościnnie Kam Lee, ikoniczna postać amerykańskiego death metalu, w latach 80. grający na perkusji wokalista Death (przyszłej potęgi gatunku z Florydy oraz jej pierwotnego wcielenia - Mantas) i frontman Massacre - jeszcze jednej legendy death metalu z USA.

Premierowej kompozycji "Graveyard Dreams And Bonehouse Screams" Megascavenger możecie posłuchać poniżej:

Nowy materiał szwedzkiego projektu trafi na rynek 13 sierpnia nakładem Xtreem Music, madryckiej wytwórni należącej do Davida Sáncheza Gonzáleza, czyli wspomnianego Dave'a Rottena, wielce zasłużonej postać metalowego podziemia, wokalisty i lidera Avulsed - weteranów death metalu z Półwyspu Iberyjskiego. Płyta dostępna będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Megascavenger - deathmetalowy twór szwedzkiego weterana gatunku

Megascavenger to jedno z najbardziej cenionych muzycznych przedsięwzięć Roggi Johanssona, szwedzkiego muzyka kojarzonego na przestrzeni ostatnich 30 lata z licznymi deathmetalowymi zespołami i projektami, z których najstarszą formacją jest powołany do życia pod koniec lat 90., macierzysty Paganizer.

Warto zauważyć, że przez szereg lat lubujący się w tematyce grozy i literackich dziełach H.P. Lovecrafta Megascavenger wiązany był z polską Selfmadegod Records. W barwach cenionej wytwórni z Białej Podlaskiej projekt wydał pierwszą siedmiocalówkę "Songs Of Flesh (Part I)" (2012 r.), a także debiutancki longplay "Descent Of Yuggoth" (2012 r.) oraz trzecią i czwartą płytę: "As Dystopia Beckons" (2016 r.) i "Boneyard Symphonies" (2019 r.). W 2014 roku Megascavenger związał się na krótko z meksykańską Chaos Records, pod banderą której wydał drugi album "At The Plateaus Of Leng" (2014 r.).

Na początku 2020 roku szwedzki projekt podpisał kontrakt z hiszpańską Xtreem Music, dla której wypuścił piąty longplay "Songs In The Key Of Madness", a obecnie szykuje się do premiery nowego albumu "Toxic Noxious Undeath".

Megascavenger - szczegóły albumu "Toxic Noxious Undeath" (tracklista):

1. "Graveyard Dreams And Bonehouse Screams"

2. "Corpses Below"

3. "Exploding Casket Syndrome"

4. "Heading For The Furnace"

5. "A World Of Fire And Brimstone"

6. "Fleshburner Yearner"

7. "As Purgatory Ascends"

8. "Toxic Noxious Undeath"

9. "Shallow Grave Overflow"

10. "The Morbid Rides Again".

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