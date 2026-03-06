Według pierwszych zapowiedzi, album "Into Oblivion" ma być wypadkową klasycznego brzmienia Venom lat 80. i bardziej współczesnego, postępowego podejścia, lecz - jak zaznaczono - bez utraty piekielnego ognia i siarki z dawnych lat.

"Krew, pot i łzy", czyli jak powstawał nowy album Venom

Utwory zawarte na 16. longplayu działającego od blisko 17 lat w niezmienionym składzie tria w osobach legendarnego, grającego na basie wokalisty Conrada "Cronosa" Lanta, gitarzysty Stuarta "Rage" Dixona i perkusisty Danny'ego "Danté" Needhama, określono jako firmowe dokonanie Venom: "ciężkie, diabelskie i chwytliwe".

"Tak to już poszło, 17 lat! Wszystko sprowadza się do przyjaźni i wzajemnego szacunku" - podkreślił Danté.

Prace nad następcą płyty "Storm The Gates" (2018 r.) trwały kilka lat, a ich ukończenie utrudniał szereg czynników, w tym pandemia, problemy nagraniowe, ale i nieodparta chęć dążenia do perfekcji.

"Album ten naprawdę przesunął granice, ale jeśli zależy ci na stworzeniu zabójczego materiału, płacisz za to krwią, potem i łzami" - powiedział Cronos, który w połowie stycznia obchodził 63. urodziny.

"Jestem niezmiernie dumny z tego albumu. Jest zdumiewający! Wydaje się inny, a zarazem tak swojski. Pod względem dźwiękowym to krok naprzód, każdy utwór brzmi inaczej, ale wszystkie działają jak całość" - dodał Rage.

Na główny singel z nowego materiału słynnego tria z Newcastle wybrano tyleż wściekły, co piekielnie chwytliwy utwór "Lay Down Your Soul".

Venom z nowym singlem. Do czego nawiązuje "Lay Down Your Soul"?

Na potraktowanym z lekkim przymrużeniem oka "Lay Down Your Soul" powstały w 1979 roku Venom powraca do swoich początków, odwołując się do kultowego, tytułowego numeru z drugiego albumu "Black Metal" z 1982 roku, kanoniczną frazę sprzed ponad czterech dekad zamieniono bowiem w refrenie z "Lay down your soul to the gods rock 'n' roll" na "Lay down your soul to the god rock n' roll".

"Docenianie tego, co zrobiliśmy dawno temu i przeniesienie tego w nowe otoczenie, które daje całkowicie świeże spojrzenie, uważam za rzecz naturalną" - o twórczym wykorzystywaniu zdobyczy z zamierzchłych czasów formowania się pierwszej fali black metalu powiedział Cronos, którego zespół za główne źródło inspiracji uznają najwięksi, od muzyków Metalliki przez Norwegów z Mayhem po naszego Behemotha.

Singel "Lay Down Your Soul" Venom możecie sprawdzić poniżej:

Longplay "Into Oblivion" będzie mieć swą premierę 1 maja w barwach Noise Records / BMG. W przedsprzedaży wersja CD i edycja winylowa dostępne będą z limitowanym zdjęciem z autografami Cronosa, Danté and Rage'a (wyłącznie w sklepie niemieckiej Noise Records do wyczerpania nakładu).

Venom - szczegóły albumu "Into Oblivion" (tracklista):

1. "Into Oblivion"

2. "Lay Down Your Soul"

3. "Nevermore"

4. "Man & Beast"

5. "Death The Leveller"

6. "As Above So Below"

7. "Kicked Outta Hell"

8. "Legend"

9. "Live Loud"

10. "Metal Bloody Metal"

11. "Dogs Of War"

12. "Deathwitch"

13. "Unholy Mother".

