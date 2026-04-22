Legendarny Hell-Born zapowiada nową płytę monumentalnym singlem. Sprawdź "In Scarlet And Death"
W połowie lipca swą premierę mieć będzie "VII" - nowy album Hell-Born. Co już wiemy o pierwszej od pięciu lat płycie death / blackmetalowej grupy z Sopotu, na czele której stoją dwie legendarne postacie polskiej sceny metalowej?
Siódmy longplay obchodzącego w tym roku 30. urodziny zespołu pod wodzą grającego na basie wokalisty Adama "Baala Ravenlocka" Muraszko i gitarzysty Leszka "Lesa" Dzięgielewskiego - niegdysiejszych członków Behemotha i muzyków wskrzeszonego w 2025 roku, kultowego deathmetalowego Damnation - zarejestrowano w tczewskim studiu Crème de la Creme, gdzie odbył się również miks i mastering "VII".
Hell-Born: Nadciąga apokalipsa. Co już wiemy o nowym materiale legendarnej formacji?
"'VII' to najbardziej złożony, złowieszczy i apokaliptyczny album w ich dyskografii. Siedem utworów oldskulowego death / black metalu z charakterystyczną dla Hell-Born melodyjnością, gdzie chwytliwość łączy się z agresją" - czytamy o nowym dokonaniu zasłużonej pomorskiej ekipy.
W ramach świętowania 30. rocznicy powstania, Hell-Born przygotował nie tylko nowy longplay, grupa szykuje bowiem wznowienia czterech pierwszych płyt oraz kultowego mini-albumu "Hell-Born", którym w 1996 roku sopocki (wówczas duet) zadebiutował na metalowej scenie.
"Nieuchronnie zbliża się premiera najbardziej apokaliptycznego albumu w naszym dorobku! Szykujcie się również na nie lada gratkę w postaci reedycji wszystkich materiałów, od 'Hellblast' (2001 r.) po 'Cursed Infernal Steel' (2006 r.) na klasycznych czarnych nośnikach. Wydaniem zajmuje się Deformeathing Production. Legendarne mini 'Hell-Born' z 1996 toku również doczeka się w tym roku wersji winylowej, tutaj pod szyldem Odium Records" - informowali już pod koniec marca muzycy Hell-Born.
Album "VII" trafi na rynek 17 lipca w barwach powstałej w Polsce, a dziś londyńskiej Odium Records. Wśród szykowanych edycji znajdziemy m.in. CD w 12-panelowym digipacku, winyl oraz dwa limitowane drewniane boksy (z CD lub z winylem i CD), w których znajdziemy dodatkowo koszulkę, naszywkę i certyfikat.
Zespół zapowiedział już wcześniej wypuszczenie dwóch singli: "In Scarlet And Death" i "Blood In Stone". Pierwszy z nich właśnie trafił do sieci.
Klip do potężnie brzmiącego singla "In Scarlet And Death" Hell-Born możecie sprawdzić poniżej:
Hell-Born - zespół dwóch legend polskiego metalu
Przypomnijmy, że sopocki Hell-Born powstał w 1996 roku z inicjatywy wspomnianych Adama "Baala Ravenlocka" Muraszko i Leszka "Lesa" Dzięgielewskiego, odpowiednio ówczesnego perkusisty i basisty pomorskiego Behemotha, a zarazem muzyków związanych z - również pochodzącym z Sopotu - Damnation - klasyka polskiego death metalu. Coś, co u zarania funkcjonowało jako pobocznych projekt, rychło przerodziło się w główne muzyczne przedsięwzięcia obu legendarnych reprezentantów krajowej sceny metalowej.
Na przestrzeni trzech dekad działalności charakterystyczne oldskulowe brzmienie zespołu, w którym diabelska estetyka black metalu splata się z deathmetalową siłą rażenia potęgowaną piekielną chwytliwością, ugruntowała status Hell-Born jako legendy undergroundu i jednego z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych przedstawicieli polskiej sceny metalowej. Po pięciu albumach wydanych w latach dwutysięcznych, formacja z pełnym impetem przypomniała o sobie w 2021 roku pierwszą od 13 lat, powrotną płytą "Natas Liah", a dziś odlicza już dni do premiery najnowszego longplaya "VII".
Obecny skład Hell-Born uzupełniają pochodzący z wielkopolskiego Sokołowa perkusista Robert "Diabolizer" Powała (także w m.in. Mordhell, Throneum, Zmora) i poznański gitarzysta Piotr Szymański, czyli popularny Rambo, były lider i frontman thrashowego Bloodthirst (od 2021 roku obaj muzycy udzielają się również w black / deathmetalowym Towards Hellfire z Poznania).
Hell-Born - szczegóły albumu "VII" (tracklista):
1. "Therion Calls"
2. "Chaotic Entities"
3. "In Scarlet And Death"
4. "Blood In Stone"
5. "The One With Horns"
6. "Funeral Of All"
7. "Exodus (Cross The Styx)".