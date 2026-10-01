Legenda thrashu z USA wraca po latach z nową płytą. "To metal bez hamulców"

Wyjaśnijmy, że z nową płytą Amerykanów mogło się do tej pory zapoznać wąskie grono odbiorców podczas trasy po Europie u boku Napalm Death, której jeden z przystanków miał miejsce 17 lutego w Warszawie. Sytuację wydawniczą odmieniło jednak podpisanie nowego kontraktu.

Whiplash jak ryk silnika. Co już wiemy o płycie "Roar"?

"Pierwotny tytuł brzmiał 'Thrashquake'. Wytłoczyliśmy ograniczoną liczbę egzemplarzy, dostępnych niezależnie w trakcie trasy z początku roku. Wraz z rozwojem wydarzeń zaczęliśmy jednak przyglądać się temu z szerszej perspektywy w sensie ogólnoświatowej premiery. Z tego punktu widzenia 'Roar' (ang. ryk, huk) wydał nam się mocniejszym tytułem i lepszą wizytówką albumu jako całości. Współpraca z Time To Kill Records umożliwiła nam wyeksponowanie tej płyty daleko poza zaistnienie tego materiału na trasie, zagwarantowała międzynarodową kampanię promocyjną i ogólnoświatową dystrybucję, na którą zasługuje" - tłumaczy Tony Portaro, grający na gitarze wokalista i lider Whiplash.

Album "Roar" nagrano w Studio Mozart i Concrete Island Studio, nad czym czuwał Kostadin Kamcev. Za miks i mastering odpowiadał Jamie King. Całość produkcji nadzorował Tony Portaro. Płytę ozdobiła też nowa okładka autorstwa legendarnego nowojorskiego artysty Eda Repki, którego prace widnieją na kultowych albumach Megadeth, Dark Angel, Death czy Massacre.

Whiplash ujawnia pierwszy singel. O czym opowiada rozpędzony "Bullet Train"?

"'Bullet Train' to wysokooktanowy hymn dla maniaków prędkości. Mowa w nim o pędzeniu przez życie bez opamiętania przy 200 milach na godzinę; uzależnieniu od prędkości, chaosu i ciągłej pogoni, które od zawsze stanowią część heavymetalowego stylu życia. 'Czas gna jak rozpędzona maszyna, tor wyścigowy w twojej głowie' - ten wers naprawdę dobrze podsumowuje, o czym jest ten numer. Konie mechaniczne i adrenalina: zawrotna prędkość, szybsza niż prąd strumieniowy. To metal bez hamulców" - o premierowej kompozycji powiedział Tony Portaro, założyciel Whiplash, który mimo 65 lat na karku nie zamierza najwyraźniej zwalniać tempa.

O zawrotnej prędkości singla "Bullet Train" Whiplash możecie się przekonać poniżej:

Ósma płyta w ponad 40-letniej karierze thrashowego tria ze Wschodniego Wybrzeża USA będzie mieć swą oficjalną i pełnoprawną premierę 27 listopada w barwach wspomnianej włoskiej Time To Kill Records. Wytwórnia z Rzymu przygotowuje wersję CD w digipacku oraz dwie edycje winylowe (w kolorze czarnym i fioletowym); materiał będzie też dostępny cyfrowo.

Whiplash - speed / thrashowy bicz z New Jersey

Przypomnijmy, że grupa Whiplash powstała w 1984 roku w mieście Passaic w stanie New Jersey. W roku 1985 - po trzech demówkach - światło dzienne ujrzał kultowy debiutancki album "Power And Pain", dzięki któremu zespół przebojem wdarł się do czołówki thrashmetalowej sceny Wschodniego Wybrzeża USA, stawiając się w jednym szeregu z nowojorskimi pionierami gatunku z Overkill, Anthrax czy Nuclear Assault. W latach 80. nie mniejszym uznaniem cieszyły się dwie kolejne płyty formacji pod wodzą Tony'ego Portaro (wokal / gitara), czyli "Ticket To Mayhem" (1987 r.) i "Insult To Injury" (1989 r.), które - podobnie jak debiut - wydała nowojorska Roadrunner / Roadracer Records.

W ciągu ostatnich czterech dekad Whiplash dwukrotnie zawieszał działalność. Zespół powrócił na scenę w drugiej połowie lat 90., a po kolejnej dłuższej przerwie raz jeszcze wybudził się z hibernacji w 2007 roku, przypieczętowują reaktywację wydanym dwa lata później, powrotnym albumem "Unborn Again".

Od kilku lat u boku odpowiedzialnego za całość muzyki i tekstów Tony'ego Portaro w składzie Whiplash figurują dwaj nowi muzycy młodszego pokolenia: basista William Winton i perkusista Mitch Hull.

Whiplash - szczegóły albumu "Roar" (tracklista):

1. "Thrashquake"

2. "Bullet Train"

3. "Can't Take Back A Bullet"

4. "Sword Meet Skull"

5. "Who Stole My Whiskey"

6. "When The Deadman Calls"

7. "Red Tape Riot"

8. "Mother's Kill Club"

9. "Sonic Asylum"

10. "Graveyard Of Good And Evil".