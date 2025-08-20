Legenda szwedzkiego metalu walczy z rakiem. "Szanujcie czas, który macie"

W obozie At The Gates od kilkunastu miesięcy panowała cisza, przerwana niepokojącym komunikatem, który pojawił się na oficjalniej stronie pionierów melodyjnego death metalu z Goeteborga w mediach społecznościowych. Jak informują w nim koledzy z zespołu, Tomas Lindberg, frontman At The Gates, cierpi na raka gruczołowo-torbielowatego - złośliwy nowotwór zlokalizowany w jamie ustnej, atakujący najczęściej gruczoły ślinowe i podniebienie twarde. Po przejściu operacji w 2024 roku, o czym dowiadujemy się dopiero teraz, w maju Tomas Lindberg znów trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod całodobową opieką specjalistów.

Tomas Lindberg walczy z rakiem - co wiemy o aktualnym stanie zdrowia frontmana At The Gates?

"Chcielibyśmy poświęcić chwilę, aby przekazać wam najświeższe informacje na temat tego, co dzieje się z At The Gates, ale żeby to zrobić, musimy cofnąć się o jakieś półtora roku. Poniżej znajdziecie wiadomość od Tomasa, napisaną w marcu, w której tłumaczy trwającą od 15 miesięcy ciszę. Na początku maja stan zdrowia Tomasa uległ pogorszeniu. Od tamtej pory jest hospitalizowany, pod specjalistyczną opieką na oddziale, w którym przebywa pod stałą całodobową obserwacją. Choć jest to trudny czas, pozostajemy dobrej myśli, zdajemy sobie jednak sprawę, że nawet w najlepszym z możliwych scenariuszy powrót do zdrowia będzie procesem długotrwałym. Uprzejmie prosimy więc was o uszanowanie prywatności Tomasa i jego rodzimy" - czytamy w oficjalnym komunikacie At The Gates, legendarnej szwedzkiej formacji, która obchodzi w tym roku 35. urodziny.

Członkowie At The Gates poinformowali też o pracach nad nowym albumem, do którego wokale Tomas Lindberg skończył nagrywać rzutem na taśmę dzień przed operacją.

"Wiemy, jak wiele znaczy dla niego zespół i muzyka - Tomas jest niezmiernie dumny z nowego albumu At The Gates, nad którym pracujemy, i już niebawem postaramy się dostarczyć wam więcej szczegółów o tym materiale. Dziękujemy za nieustanne wsparcie, cierpliwość i zrozumienie" - dodali szwedzcy muzycy.

Koledzy z zespołu opublikowali też marcowe oświadczenie Tomasa Lindberga, z którym dopiero teraz możemy się zapoznać. Wokalista At The Gates opisuje w nim kolejne etapy walki z chorobą, a także - wbrew przeciwnościom losu - z entuzjazmem dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat nowej płyty.

"Cześć wszystkim. Podejrzewam, że niektórzy z was zastanawiali się nad ciszą panującą ostatnio w obozie At The Gates. Cóż, w grudniu 2023 roku wykryto u mnie raka gruczołowo-torbielowatego (nowotwór w obrębie jamy ustnej i podniebienia twardego) i od tamtej pory sporo przeszedłem; to był bardzo ciężki rok. (...) Na początku 2025 roku wykryto jednak pewne pozostałości raka, które nie nadają się do leczenia operacyjnego ani radioterapii. Zobaczymy więc, jaki będzie następny krok, ale zapewne jakaś forma chemioterapii, by utrzymać raka pod kontrolą" - napisał Tomas Lindberg.

Wokalista At The Gates na przekór ciężkiej chorobie. "MAMY ten album"

"Na całe szczęście, wokale na wersje demo do nowego albumu nagraliśmy, zanim to wszystko się stało. Ostatnią wersję wokali, tych, które znajdą się na albumie, zarejestrowaliśmy w JEDEN dzień, najczęściej już za pierwszym podejściem, w DZIEŃ przed operacją, by mieć pewność, że MAMY ten album, że tak to ujmę. Wokale zostały więc nagrane PRZED całą resztą albumu… trochę nietypowo, ale dobrze, że się udało" - przebieg nagrań partii wokalnych relacjonuje frontman At The Gates.

"Postanowiliśmy nie czekać dłużej z wydaniem nowego albumu. Pierwotnie zamierzaliśmy zwlekać z jego wydaniem do czasu, aż będziemy wiedzieć, czy / kiedy będę w stanie znów śpiewać, a tym samym wesprzeć koncertowo premierę płyty. Obecnie, gdy wszystko, co dotyczy przyszłości, nie jest aż tak oczywiste, fajnie że ten album ujrzy światło dzienne. To płyta, która wszystkich nas napawa dumą; pierwszy raz od 10 lat, kiedy Jonas (Björler, basista At The Gates) i ja pracowaliśmy razem nad muzyką z Andersem (Björlerem, gitarzystą zespołu i bratem bliźniakiem Jonasa). To do pewnego stopnia powrót do 'korzeni', który chyba najlepiej określić jako coś pomiędzy dwoma ostatnimi albumami nagranymi z Andersem ('Slaughter Of The Soul' i 'At War With Reality'). Liczymy, że się wam spodoba!" - dodał Tomas Lindberg.

"Prosimy, abyście uszanowali fakt, że nie chcemy robić z tego wszystkiego wielkiej afery, a ja nie będę odpowiadał na wywiady dotyczące raka, leczenia ani mojego stanu zdrowia. Nie chcieliśmy po prostu robić z tego tajemnicy i wyjaśnić fanom, skąd tak długo trwająca cisza. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Dbajcie o siebie, szanujcie najbliższych i czas, który macie na tej ziemi" - zaapelował na koniec popularny Tompa.

Tomas Lindberg - ikona szwedzkiego metalu, która zawojowała świat

Przypomnijmy, że Tomas Lindberg jest jednym z założycieli powstałego w 1990 roku At The Gates - zespołu będącego (wraz z Dark Tranquillity i In Flames) pionierem melodyjnego death metalu, gatunku określanego też - od miasta, z którego pochodzą te grupy - mianem goeteborskiego brzmienia, które od dekad pozostaje źródłem inspiracji nie tylko dla kolejnych pokoleń stricte metalowych muzyków, ale i szerokiej gamy przedstawicieli metalcore'u po obu stronach Atlantyku. Spośród siedmiu studyjnych albumów At The Gates, najbardziej kanonicznym dziełem zespołu jest wydany w 1995 roku, czwarty longplay "Slaughter Of The Soul".

Teledysk do pomnikowego numeru "Blinded By Fear" At The Gates z płyty "Slaughter Of The Soul" możecie zobaczyć poniżej:

Pod koniec lat 80. Lindberg był także liderem Grotesque - kultowej szwedzkiej formacji spod znaku death / black metalu. Szwedzki muzyk występuje również w wielu innych grupach, w tym w grind / deathmetalowej supergrupie Lock Up (z udziałem członków m.in. Napalm Death i Brutal Truth), deathmetalowym The Lurning Fear czy D-beatowym Disfear i crustpunkowym Skitsystem, a na początku lat dwutysięcznych pełnił funkcję wokalisty The Crown i Nightrage.

Z ciekawostek warto dodać, że popularny Tompa jest też autorem logotypu kultowej norweskiej grupy Darkthrone.

W 2009 roku Lindberg został sklasyfikowany na 30. miejscu listy 50 najlepszych heavymetalowych frontmanów wszech czasów według nowojorskiej Roadrunner Records.

W życiu prywatnym Tomas Lindberg pracuje jako nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich i gimnazjach na terenie rodzimego Goeteborga.

