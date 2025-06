Autorem muzyki i tekstów na następcy longplaya "Legacy" (2016 r.) jest rzecz jasna Cezary "Cezar" Augustynowicz, pochodzący z Morąga założyciel i lider Christ Agony, grupy będącej jednym z pionierów polskiej sceny blackmetalowej. Nagrania "Anthems", rozpoczęte już dziewięć lat temu w Studio666 w Morągu, zakończono dopiero w tym roku. Produkcją (w tym miksem) zajęli się Michał Grabowski i Cezar. Okładkę przygotowało Divine Design.

Christ Agony: "Anthems" - album, który powala i zgniata

"Po dziewięciu długich latach od wydania poprzedniego studyjnego krążka, Christ Agony powraca z albumem 'Anthems! Mimo wszystkiego, co zostało powiedziane i zrobione, główny twórca, Cezar, wciąż stoi na nogach. Co więcej, zdołał wydobyć się z otchłani ekstremalnego życia na rzecz bardziej cichej, obserwacyjnej i dojrzałej postawy jako artysta i człowiek. Jego powrót nie spotka się z powszechnym aplauzem - nawet ze strony sceny blackmetalowej. Dla każdego, kto śledzi burzliwą karierę Cezara i jego pionierskiego zespołu, który przesuwał granice gatunku w nowe rejony, nie jest to wielkie zaskoczenie" - czytamy o metamorfozie, jaką w ostatnich latach przeszedł 54-letni dziś, grający na gitarze wokalista i lider Christ Agony.

"'Anthems' to dzieło, które może konkurować z trylogią albumów uznawanych przez wielu za szczyt wcześniejszej kariery pionierów black metalu: 'Unholyunion' (1993 r.), 'Daemoonseth Act II' (1994 r.) i 'Moonlight' (1996 r.). Niczym piekielny walec, każdy utwór na 'Anthems' powala i zgniata. Na nowej płycie znalazły się wszystkie najmroczniejsze elementy, z których znany jest Christ Agony: ostre, charakterystyczne wokale, ciężar brzmienia gitar, chwile ekstazy i piękna ujęte w piekielnych dźwiękowych krajobrazach. Są tam jednak również subtelne detale, które doświadczony muzycznie Cezar zawsze sprytnie ukrywał w dźwiękowym szturmie, takie jak akustyczne gitary, podniosłe wokale i odrobina melancholii" - przypomniano o stylistycznych walorach charakterystycznego brzmieniowo (melodyjnego) black metalu Christ Agony.

"'Anthems' łączy Christ Agony z okresem jego świetności, lecz nie jako nostalgiczne wspomnienie, a perspektywiczna kontynuacja i kolejny krok w ewolucji. Jeśli coś wyróżnia ten album, to jest to dojrzałość wynikająca z doświadczenia i nauki. Diabolicznie chwytliwe utwory Cezara są cięższe niż kiedykolwiek i nie straciły swojej ostrości. Może to wynikać z faktu, że jest to pierwszy album Christ Agony, który Cezar komponował i produkował przez długie lata. 'Anthems' sprawia więc, że Christ Agony ponownie wchodzi na muzyczny tor" - zarysowano obecną sytuację i najbliższą przyszłość legendarnej polskiej formacji, która w tym roku świętuje 35. urodziny.

Obok śpiewającego oraz grającego na gitarze i basie Cezara w nagraniach sesyjnie wzięli udział dwaj perkusiści: Dariusz "Daray" Brzozowski, koncertowy bębniarz norweskiego Dimmu Borgir i były muzyk m.in. Vadera, znany dziś także z polskich grup Hunter, Masachist, Black River czy Symbolical; oraz Dominik "August" Augustyn, członek mieleckiego Genius Ultor, w przeszłości kojarzony również z m.in. Stillborn i Deception.

Pierwszy z wymienionych perkusistów wystąpił w utworach "Sanctuary Of Death" i "Nocturnal Dominion", a drugi w kompozycjach "Empire Of Twilight" i "Dark Waters". W utworze "Rites Of The Black Sun" na didgeridoo (aborygeński instrument dęty na wzór tuby) zagrał Mateusz "V" Kujawa, na co dzień wokalista małopolskich formacji BaarRa i Jarun, niegdysiejszy frontman podkarpackiej Strzygi.

Długo oczekiwany album Christ Agony pilotuje już właśnie opublikowany pierwszy singel "Empire Of Twilight". Możecie go sprawdzić poniżej:

Premierę płyty "Anthems" zaplanowano na 26 września. Jej wydaniem zajmie się krajowa Deformeathing Production.

Christ Agony - szczegóły albumu "Anthems" (tracklista):

1. "Empire Of Twilight"

2. "Throne Of Eternal Silence"

3. "Sanctuary Of Death"

4. "Rites Of The Black Sun"

5. "Dark Waters"

6. "Nocturnal Dominion".

