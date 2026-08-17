W ramach "Moonlight XXX Anniversary Tour 2026" kultowa formacja pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Cezarego "Cezara" Augustynowicza zawita do 12 polskich miast. Trasa rozpocznie się już 12 września od występu Christ Agony na Thunder Fest w Bytowie, a zakończy swój bieg 19 grudnia w Bielsku-Białej.

Podczas jesiennych wojaży po kraju zespół zagra w całości materiał z "Moonlight - Act III", opublikowanego dokładnie trzy dekady temu, trzeciego albumu - płyty będącej jedną z najważniejszych zdobyczy polskiej sceny blackmetalowej, której niepowtarzalny nastrój do dziś skutecznie opiera się próbie czasu, pozostając niewyczerpanym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń muzyków metalowych.

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"Jesień 2026 to wyjątkowy moment. Christ Agony zaprasza na serię koncertów z okazji 30. rocznicy wydania albumu 'Moonlight - Act III'. Co warte odnotowania, podczas tej trasy album zostanie odegrany w całości po raz pierwszy w historii. Utwory z 'Moonlight' zawsze były stałym fundamentem koncertowym zespołu, jednak fani nigdy nie mieli okazji usłyszeć całości w wersji na żywo. Druga część koncertowego seta to utwory z pozostałych okresów działalności zespołu. Nie odkrywając wszystkich kart, możemy zdradzić jedno - będą zaskoczenia" - czytamy na oficjalnej stronie pionierów polskiego black metalu rodem z warmińsko-mazurskiego Morąga.

"Bądźcie z nami w ten wyjątkowy czas. Te koncerty to nie tylko rocznica. To celebracja siły, woli przetrwania, wyjścia obronną ręką z burz i zawirowań. Christ Agony żyje i zdecydowanie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Do zobaczenia na koncertach!" - dodano.

Nie bez przyczyny utwory takie jak monumentalny, 11-minutowy "Asmoondei", "Mephistospell" czy tytułowy "Moonlight" do dziś pozostają trwałymi elementami koncertowego programu Christ Agony. Charakterystyczna mieszanka wściekłości i melodii, melancholijnej atmosfery i gęstego mroku uczyniły z wydanego 1996 roku albumu "Moonlight - Act III" dzieło o nieprzemijającym zjawiskowym uroku, tyleż ezoterycznym, co uniwersalnym.

Albumu "Moonlight - Act III" Christ Agony możecie posłuchać poniżej:

Christ Agony - szczegóły Moonlight XXX Anniversary Tour 2026:

12.09. - Bytów (Zamek; w ramach Thunder Fest)

23.10. - Lublin (Graffiti; plus Tenebris, Wieczny Mróz)

24.10. - Łódź (Wooltura; plus Tenebris, Wieczny Mróz) 0

06.11. - Chełmża (Cuma Klub; Fantom, Morvudd)

07.11. - Żagań (Elektrownia; plus Abuser)

20.11. - Gorzów Wielkopolski (MagnetOffOn; plus Baalzagoth,Vitur)

21.11. - Szczecin (Krzywy Gryf; plus Baalzagoth, Vitur)

22.11. - Gdańsk (Doki 4; plus Vitur)

11.12. - Poznań (Szum)

12.12. - Czeladź (Kopalnia Kultury)

18.12. - Kraków (Zaścianek; plus Hell-Born, Neolith, Mansvara, Vitur)

19.12. - Bielsko-Biała (Rudeboy; plus Hell-Born, Neolith, Vitur, Mansvara).

Przypomnijmy, że na początku roku Cezar przedstawił nowy skład zespołu. U boku lidera pojawił się dobrze znany na metalowej scenie Leszek "Shambo" Rakowski, basista Vadera w latach 1993-2001, wcześniej występujący w Slashing Death z m.in. nieżyjącym już Krzysztofem "Docentem" Raczkowskim, perkusistą Vadera w latach 1989-2005.

Perkusistą Christ Agony został pochodzący z Ukrainy Dmitry "Dimon" Kim, mający w dorobku nagrania z takimi zespołami jak m.in. Drift Of Genes (death metal), Human Nihility (death metal), Implant Soul (prog / death metal), Morton (heavy / power metal) i Axsoire (post-black metal).

Ostatnią dużą płytą formacji pozostaje wydany pod koniec września 2025 roku "Anthems", powstały przy sesyjnym wsparcie dwóch perkusistów, czyli Dariusza "Daraya" Brzozowskiego, koncertowego bębniarz norweskiego Dimmu Borgir i byłego muzyk m.in. Vadera, znanego dziś także z polskich grup Hunter, Masachist, Black River czy Symbolical; oraz Dominika "Augusta" Augustyna, członek mieleckiego Genius Ultor, w przeszłości kojarzonego również z m.in. Stillborn i Deception.

W utworze "Rites Of The Black Sun" na didgeridoo (aborygeński instrument dęty na wzór tuby) zagrał też gościnnie Mateusz "V" Kujawa, na co dzień wokalista małopolskich formacji BaarRa i Jarun, niegdysiejszy frontman podkarpackiej Strzygi.