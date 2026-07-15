Album "Death Mask Messiah" wyprodukował niemiecki fachowiec Dominic Paraskevopoulos, który współpracował wcześniej z m.in. Kreator i Caliban. Za miks i mastering odpowiadał uznany amerykański producent Arthur Rizk (m.in. Soulfly, King Diamond, Cro-Mags, Power Trip, Imperial Triumphant oraz wielu innych), który - jak czytamy - miał zagwarantować bardziej brutalne i bezpośrednie brzmienie. Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Björn Goosses (Killustrations), którego prace widnieją na nagraniach m.in. Sodom, Vomitory, The Crown, Dew-Scented i Aborted.

Exumer: Album "Death Mask Messiah", czyli młodzieńcza żywiołowość, agresja i doświadczenie. Co tym razem przygotowali pionierzy thrashu z Niemiec?

"Na 'Death Mask Messiah' jesteśmy znacznie bardziej agresywni, niż na 'Hostile Defiance' (2019 r.) i powracamy do bardziej bezpośredniego stylu. To ciąg dalszy procesu, który rozpoczął się na naszym pierwszym albumie dla Metal Blade, 'Fire & Damnation' z 2012 roku, gdzie zależało nam na tym, by brzmieć jak współczesny zespół, zachowując zarazem ducha i nasze muzyczne dziedzictwo z lat 80." - zaznacza Mem V. Stein, wokalista i jeden z założycieli Exumer.

"Death Mask Messiah", szósty longplay niemieckiego kwintetu, to jednocześnie pierwsza płyta Exumer z udziałem nowej sekcji rytmicznej w osobach perkusisty Jerome Reila i basisty Aleksa Vossa.

"Doskonale dopasowali się do Exumer jako muzycy i przyjaciele. Wprost czuć ich młodzieńczą żywiołowość, połączoną z naszą firmową agresją i doświadczeniem. Ich dołączenie do składu sprawiło, że zespół brzmi jak twór bardziej skoncentrowany, ale i brzmiący surowiej" - zauważa frontman thrashowej grupy z Niemiec, która we wrześniu 2025 roku zagrała dwa koncerty w Polsce.

Pod względem koncepcji i tekstów nowy materiał weteranów thrashu zza naszej zachodniej granicy inspirowany jest polityką Stanów Zjednoczonych w ostatniej dekadzie, pandemią oraz wykorzystywaniem dezinformacji do wywoływania kulturowych podziałów.

W programie nowego longplaya znalazła się również wieńcząca całość przeróbka "Unchained Angel" - utworu Nasty Savage z EP-ki "Abstract Reality" (1988 r.). Gościnnie zaśpiewał w niej sam Nasty Ronnie, założyciel i wokalista legendarnej power / thrashowej formacji z Florydy, którą Exumer supportował na pierwszej trasie Nasty Savage po Europie w 1988 roku.

Do sieci trafił już pierwszy singel do tytułowej kompozycji z albumu "Death Mask Messiah".

"Celowo wybraliśmy ten utwór na pierwszy singel, jako że dźwiękowy atak jego głównego riffu oraz tematyka odzwierciedlają całokształt naszych zamysłów dotyczących tego albumu. To wyraźny krok ku wyniesieniu zespołu na kolejny poziom, który nie pozostawia nic wyobraźni i umacnia naszą pozycję jako jednej z najpotężniejszych sił w całym gatunku" - o premierowym numerze powiedział Mem V. Stein, któremu z pewnością nie brakuje rezonu.

Do singla "Death Mask Messiah" Exumer nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Pierwsza od siedmiu lat płyta podopiecznych słynnej Metal Blade Records trafi na rynek 28 sierpnia (cyfrowo, CD w digipacku, na winylu w czterech wariantach kolorystycznych).

Exumer - kim są?

Niemiecka formacja, która w 2025 roku obchodziła 40. urodziny, powstała w 1985 roku z inicjatywy frontmana Mema V. Steina i gitarzysty Raya Mensha; obaj do dziś figurują w składzie Exumer. Weterani thrashu rodem z Wiesbaden w środkowych Niemczech (obecnie działający z Frankfurtu nad Menem) zasłynęli na metalowej scenie przede wszystkim dwoma pierwszymi albumami: kultowym debiutem "Possessed By Fire" z 1986 r. (wyprodukowanym przez Harrisa Johnsa, uznanego niemieckiego fachowca współpracującego z m.in. Coroner, Helloween, Tankard, Kreator, Sodom i Voivod) oraz wydanym rok później "Rising From The Sea" (oba w barwach niemieckiej wytwórni Disaster).

Zespół rozpadł się na początku lat 90., by wraz z podpisaniem kontraktu z Metal Blade Records powrócić na dobre w 2008 roku. Od tamtej pory Exumer wypuścił trzy kolejne płyty: "Fire & Damnation" (2012 r.), "The Raging Tides" (2016 r.) i "Hostile Defiance" (2019 r.).

Aktualne szeregi grupy, której styl ma swe źródła w twórczości m.in. Slayera, Venom i Kreator, uzupełniają gitarzysta Marc Bräutigam, basista Alex Voss oraz - od 2025 roku - perkusista Jerome Reil, prywatnie syn Jürgena "Ventora" Reila, ikonicznego bębniarza i współzałożyciela Kreator - żywej legendy teutońskiego thrashu.

Exumer - szczegóły albumu "Death Mask Messiah" (tracklista):

1. "Death Mask Messiah"

2. "Blinding Skies"

3. "Sin Bleeder"

4. "Eradication"

5. "Ravishing Waste"

6. "Allocated Savagery"

7. "Serpent"

8. "Fratricide"

9. "Scorcher"

10. "Frozen Ground"

11. "Unchained Angel".