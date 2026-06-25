Legenda Napalm Death trzy razy lądowała w szpitalu. "Mogło się skończyć naprawdę źle"
Shane Embury, basista legendarnej formacji Napalm Death, postanowił otwarcie opowiedzieć o poważnych problemach zdrowotnych, z którymi zmaga się od dłuższego czasu. Muzyk przyznał, że powodem jego absencji na niedawnych koncertach były ostre ataki zapalenia trzustki.
Kłopoty zdrowotne znacząco skomplikowały plany zawodowe legendarnego basisty Napalm Death, Shane'a Embury'ego i wymusiły na nim nieplanowane przerwy w aktywności scenicznej. W najnowszym wywiadzie dla "The False Face" muzyk wyznał, że stan zapalny jego narządów wymagał specjalistycznej interwencji medycznej.
"Ogólnie czuję się nieźle, ale miałem przerwy w koncertowaniu. Cierpię na zapalenie trzustki. Miałem to trzy razy w życiu i trzy razy byłem hospitalizowany. I miałem szczęście, że udało mi się wrócić do formy" - przyznał brytyjski basista.
Powrót do dawnego nałogu
Shane Embury nie unika odpowiedzialności i szczerze przyznaje, że bezpośrednią przyczyną jego dramatycznego stanu zdrowia jest alkohol. Jak sam stwierdził, przez długi czas udawało mu się utrzymywać pełną trzeźwość, jednak nawarstwiające się w ostatnich latach trudności życiowe sprawiły, że artysta ponownie sięgnął po butelkę. Krytycznym momentem okazała się ubiegłoroczna trasa koncertowa, podczas której organizm basisty całkowicie odmówił posłuszeństwa.
"To przez picie. Nie chcesz o sobie myśleć jako o alkoholiku, myślisz, że sobie dasz radę. Nie piłem przez długi czas, ale w ostatnich latach to do mnie wróciło wraz z innymi problemami. A w zeszłym roku zaszaleliśmy na trasie z Melvins. Po trzech tygodniach musiałem opuścić trasę. Mogło się skończyć naprawdę źle. Dziś czuję się znacznie lepiej niż rok temu - psychicznie, fizycznie i w ogóle" - podsumował muzyk.
Ojcowie chrzestni grindcore'a
Zespół Napalm Death to prawdziwa legenda ciężkich brzmień i pionierzy ekstremalnego gatunku, jakim jest grindcore. Grupa powstała w 1981 roku w Wielkiej Brytanii, a jej debiutancki, przełomowy album "Scum" z 1987 roku na zawsze zdefiniował fuzję agresywnego hardcore punka z potężnym ciężarem death metalu. Embury, który dołączył do zespołu w 1987 roku, pozostaje muzykiem z najdłuższym nieprzerwanym stażem, będąc filarem całej grupy.
Mimo poważnych kłopotów zdrowotnych basisty i jego zawirowań podczas koncertów, zespół nie zwalnia tempa w studiu. Dowodem na to jest wydany w 2025 roku album zatytułowany "Savage Imperial Death March", który legendarni Brytyjczycy nagrali we współpracy ze wspomnianą wcześniej amerykańską formacją Melvins.