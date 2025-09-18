Cro-Mags to nowojorska grupa założona w okolicach 1981 roku. Zespół mocno zapisał się w historii hardcore punku dzięki krążkom "The Age of Quarrel" (1986), "Best Wishes" (1989). Na przestrzeni lat skład zespołu przechodził przez intensywne zmiany, jednak jego trzonem pozostawał basista i wokalista Harley Flanagan. Muzyka Cro-Mags miała ogromny wpływ na twórczość wielu gitarowych zespołów z lat 80. i 90., co zresztą potwierdzają zespoły takie jak Metallica czy Pantera. Mimo wszystko, zdaniem Flanagana, słowne uznanie nie jest dla niego wystarczające.

Lider Cro-Mags ma żal do gwiazd metalu i hardcore punku

Muzyk opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym z nazwy wymienia zespoły, które przez lata, mimo uznania, odmawiały mu wspólnych koncertów: "Wszyscy, od Metalliki do Pantery, Avenged Sevenfold, Green Day, Turnstile i tak dalej, okazali mi uznanie, szacunek i miłość, nazywając mnie legendą. Miło by było, gdyby ktoś zaproponował nam koncert. Pracuję ciężko od lat 80-tych, może okazalibyście wsparcie zamiast miłości, gdy nikt nie patrzy? Jestem wystarczająco dobry, aby inspirować was, ale nie na tyle dobry, aby występować jako support?".

Na ten moment żaden ze wspomnianych zespołów nie odniósł się do słów Flanagana, jednak wpis jasno sugeruje, że muzyk ma spory żal za brak chęci do wspólnego koncertowania.

Natalia Przybysz przed „To Kraków tworzy metamorfozy”: Czekam na to, co mnie czeka INTERIA.PL