"Legenda, która nie bierze jeńców". Carcass gwiazdą Rockowiska Zwierzyniec
Organizatorzy Rockowiska Zwierzyniec odsłaniają kolejne karty swojego programu. Teraz poznaliśmy drugiego headlinera dwudniowej imprezy w Zwierzyńcu w woj. lubelskim (3-4 lipca).
"Legenda, która nie bierze jeńców. Bez kompromisów, bez wygładzania - czysty, precyzyjny cios prosto w uszy" - w ten sposób organizatorzy Rockowiska Zwierzyniec ogłosili drugiego headlinera swojej imprezy.
Będzie nim pochodzący z Liverpoolu Carcass, nazywany legendą brytyjskiej ekstremy. Zespół działa od połowy lat 80., z przerwą w latach 1996-2007. Dotychczasowy dorobek zamyka wydany w 2021 r. album "Torn Arteries".
Carcass gwiazdą Rockowiska Zwierzyniec. Kto jeszcze zagra?
Trzon formacji tworzą występujący od początku wokalista i basista Jeff Walker oraz gitarzysta Bill Steer (eks-Napalm Death), którym towarzyszą perkusista Daniel Wilding (od 2012 r.) i gitarzysta James 'Nip' Blackford (od 2021 r.).
Drugim headlinerem dwudniowego festiwalu (3-4 lipca) będzie amerykański I Am Morbid, projekt będący kontynuacją dziedzictwa Morbid Angel (w składzie byli muzycy tej formacji David Vincent oraz Pete Sandoval), Get The Shot z Kanady oraz polskie zespoły Furia, Blindead 23, Hamulec, Deathyard i Aversja.