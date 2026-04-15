"Legenda, która nie bierze jeńców". Carcass gwiazdą Rockowiska Zwierzyniec

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Organizatorzy Rockowiska Zwierzyniec odsłaniają kolejne karty swojego programu. Teraz poznaliśmy drugiego headlinera dwudniowej imprezy w Zwierzyńcu w woj. lubelskim (3-4 lipca).

Jeff Walker z Carcass gra na gitarze basowej, w tle perkusista i scena z reflektorami oraz mgłą.
Jeff Walker (Carcass) w akcji

"Legenda, która nie bierze jeńców. Bez kompromisów, bez wygładzania - czysty, precyzyjny cios prosto w uszy" - w ten sposób organizatorzy Rockowiska Zwierzyniec ogłosili drugiego headlinera swojej imprezy.

Będzie nim pochodzący z Liverpoolu Carcass, nazywany legendą brytyjskiej ekstremy. Zespół działa od połowy lat 80., z przerwą w latach 1996-2007. Dotychczasowy dorobek zamyka wydany w 2021 r. album "Torn Arteries".

Michał Boroń
Michał Boroń

Carcass gwiazdą Rockowiska Zwierzyniec. Kto jeszcze zagra?

Trzon formacji tworzą występujący od początku wokalista i basista Jeff Walker oraz gitarzysta Bill Steer (eks-Napalm Death), którym towarzyszą perkusista Daniel Wilding (od 2012 r.) i gitarzysta James 'Nip' Blackford (od 2021 r.).

Drugim headlinerem dwudniowego festiwalu (3-4 lipca) będzie amerykański I Am Morbid, projekt będący kontynuacją dziedzictwa Morbid Angel (w składzie byli muzycy tej formacji David Vincent oraz Pete Sandoval), Get The Shot z Kanady oraz polskie zespoły Furia, Blindead 23, Hamulec, Deathyard i Aversja.

