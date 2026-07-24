"Gdyby nie oni, industrial metal byłby w innym miejscu. Co więcej, metal w kategorii 'open' z lat 90. również byłby w innym miejscu. Ministry są prawdziwymi legendami - zawsze bezkompromisowi, zawsze gotowi stanąć do walki z niesprawiedliwością świata i rządzących nami krawaciarzy" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

"Ich kariera obfitowała w masę cudownych momentów, zostawili po sobie tonę świetnych płyt, a na żywo kąsają bez opamiętania. Nie omińcie tego koncertu, pożegnajmy ich godnie - dokładnie na to zasługują" - dodają.

Koncert Ministry w ramach pożegnalnej trasy "Hate To Go: Goodbye Europe Tour" odbędzie się 22 kwietnia 2027 r. w Progresji w Warszawie. Bilety dostępne będą od 24 lipca (Promoter's Presale, godz. 15:00) i 25 lipca (sprzedaż otwarta, godz. 11:00).

Ministry z nową płytą "Hate To Go" wraca do Polski i żegna się ze sceną

W roli supportu na trasie pojawi się niemiecka grupa Die Krupps, która połączyła industrialny rock/metal z rytmiką zapożyczoną z EBM.

Ministry na trasie promować będą pożegnalną płytę "Hate To Go (Take Out Or Delivery)", która premierę będzie miała 30 października. Poznaliśmy właśnie pierwszy singel "Burned Out". Za teledysk odpowiada Joshua Bradford (w latach 2006-2010 wokalista Revolting Cocks, czyli zespołu, w którym występował Al Jourgensen, lider Ministry).

"Mam tego, kurna, dość. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem. Zadziwia mnie droga, jaką przeszliśmy - od 'With Sympathy' aż po punkt, w którym jesteśmy dzisiaj, oraz wszystko, co działo się pomiędzy. To była niesamowita przygoda, ale jestem całkowicie pogodzony z tym, że to już koniec. Pora zająć się wypasem kóz" - podkreśla w swoim stylu 67-letni Al Jourgensen.

Na przełomie lat 80. i 90. znakiem rozpoznawczym Ministry stało się m.in. łączenie sampli z żywym brzmieniem gitar oraz partiami bębnów generowanymi przez charakterystyczny dla grupy automat perkusyjny. Do kanonu w swoim gatunku weszły też wtedy przełomowe dla zespołu albumy: "The Land of Rape and Honey", "The Mind Is a Terrible Thing to Taste", a przede wszystkim słynny "Psalm 69" - do dziś największy bestseller w historii grupy.

Na 17. studyjnej płycie Ministry znajdzie się utwór "We're Still Here" - finałowe nagranie z Paulem Barkerem, który był współtwórcą zespołu w latach 1986-2003. W obecnym składzie u boku lidera występują gitarzyści Monte Pittman (Prong, Madonna) i Cesar Soto, basista Paul D' Amour (w latach 1990-1995 w Tool), perkusista Pepe Clarke Magaña i odpowiedzialny za samplere i synthy John Bechdel.

Ministry - szczegóły płyty "Hate To Go (Take Out Or Delivery)" (tracklista):

1. "Crickets"

2. "Voices of Hate"

3. "Clown Car"

4. "We Hate"

5. "Delete"

6. "Grifter"

7. "The White Man Lied"

8. "Singularity"

9. "Burned Out"

10. "We're Still Here" (ft. Paul Barker).