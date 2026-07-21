Nazwę nowego albumu potwierdził oficjalnie gitarzysta Brian Tatler w trakcie festiwalu Maid Of Stone, który odbył się w dniach 17-19 lipca w Anglii. Tytuł "Gods Of Thunder" jest więc tożsamy z ogłoszoną już w czerwcu, ogólnoświatową trasą Saxon.

Pierwsza część tournée obejmie imprezy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, na których powróci na scenę legendarny, mierzący ponad dziewięć metrów, mechaniczny Orzeł (ikoniczny symbol formacji od początku lat 80. i trasy promującej kultowy album "Denim And Leather") oraz równie spektakularna scenografia "Castles & Eagles", co razem ma zapewnić fanom jedno z najbardziej widowiskowych koncertowych przeżyć w blisko półwiecznych dziejach powstałego pod koniec lat 70. Saxon.

"Chcąc stworzyć coś wyjątkowego, nie ma nic lepszego niż ponowne wzbicie się w powietrze naszego ukochanego Orła. Przygotujcie się do odlotu!" - zapowiedział Biff Byford, legendarny wokalista Saxon, który w styczniu obchodził 75. urodziny.

Nowy longplay pionierów brytyjskiej muzyki metalowej, którzy na początku czerwca byli jedną z gwiazd Mystic Festivalu w Gdańsku, ujrzy światło dzienne na początku 2027 roku. Pierwszy singel z "Gods Of Thunder" poznamy we wrześniu.

Saxon: Album "Gods Of Thunder" gotowy. Co już wiemy?

"Album ukaże się 22 stycznia 2027 roku. Będzie go można zamówić już na początku września. We wrześniu pojawi się pierwszy singel i teledysk oraz jego siedmiocalowa wersja winylowa" - w wywiadzie dla francuskiego podcastu Last Ride ujawnił Byford.

Przypomnijmy, że już na początku roku frontman słynnej heavymetalowej formacji z Wielkiej Brytanii poinformował o zakończeniu miksowania nowego longplaya, w którego produkcję ponownie zaangażowany był Andy Sneap, uznany angielski producent, a zarazem koncertowy gitarzysta Judas Priest.

Longplay "Gods Of Thunder" będzie następcą wydanego przez londyńską Silver Lining Music i bardzo przychylnie ocenianego albumu "Hell, Fire And Damnation", który 2024 roku uplasował się m.in. w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się płyt na Wyspach Brytyjskich.