Legenda death metalu z USA ze szczegółami nowej płyty przed wizytą w Polsce. Co już wiemy?
Amerykańska grupa Immolation wyda w kwietniu pierwszą od czterech lat płytę. Utworów z albumu "Descent" nie zabraknie z pewnością na koncercie, który ikona death metalu z USA zagra już w lutym w naszym kraju u boku dwóch innych legend ekstremalnego metalu.
"Descent", 12. studyjny album kultowego kwartetu z miasta Yonkers w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku, zarejestrowano w dwóch miejscach: Jpass Music, gdzie pod okiem Justina Passamontego utrwalono ścieżki gitar, basu i wokali; oraz w studiu Mercinary, w którym nagrano partie perkusji we współpracy z producentem Noah Buchananem.
Immolation: Album "Descent" gotowy. Co już wiemy o nowej płycie gigantów death metalu?
Produkcją następcy longplaya "Acts Of God" (2022 r.) - wraz z zespołem - zajął się ponownie amerykański fachowiec Zack Ohren, który odpowiadał również za miks i mastering. Zgodnie z zasadą niezmieniania zwycięskiej drużyny, okładkę "Descent", podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty, po raz kolejny przygotował mieszkający w Berlinie, uznany izraelski artysta Eliran Kantor (m.in. Testament, Helloween, Incantation). Autorem ilustracji, które znajdziemy w książeczce, jest ekwadorski artysta Santiago Jaramillo.
"Cieszymy się na wydanie 'Descent' w tym roku. Klimat i odczucia związane z nowym albumem są wręcz uzależniające. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, jak wyszedł nam ten materiał i nie możemy się doczekać, aż wszyscy go usłyszą!" - napisali słynni deathmetalowcy.
"Album ten wynosi na nowy poziom to, co robiliśmy na kilku poprzednich płytach. Zawarta na nim muzyka pozostaje w zgodzie z naszymi korzeniami, choć czasami wkracza na nowe obszary, będąc zarazem wyrazem naszych ambicji, jak i czerpiąc nawet z naszych najdawniejszych dokonań. Zawsze staramy się tworzyć ciekawe utwory i sądzimy, że udało nam się to osiągnąć w każdej z nowych kompozycji. To naprawdę jedna z naszych najlepszych płyt, z niesamowitą produkcją i atmosferą. Z niecierpliwością czekamy na rychłą możliwość zagrania wam tego wszystkiego na żywo!" - dodali Amerykanie.
W sieci pojawił się już pierwszy singel promujący nowy materiał Immolation. Utwór "Adversary" określono jako miażdżącą mieszankę perkusyjnych blastów, onieśmielających gitarowych solówek, dysonansowych riffów i potężnych wokali - "monumentalny pokaz nieprzemijającej potęgi zespołu".
Do singla "Adversary" nakręcono teledysk, którego reżyserią zajął się sam Bob Vigna, ikoniczny gitarzysta i jeden z założycieli Immolation.
Wideoklip "Adversary" Immolation możecie zobaczyć poniżej:
Album "Descent" ujrzy światło dzienne 10 kwietnia nakładem Nuclear Blast Records - niemieckiego giganta metalowej fonografii. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną. Zanim jednak fani death metalu będą mogli sięgnąć po nowe dokonanie swoich ulubieńców, już pod koniec lutego Immolation wystąpi w Polsce u boku dwóch innych legend ekstremalnego metalu.
Immolation powraca do Polski. Z kim i gdzie zagrają tym razem?
Amerykanie przyjadą do naszego kraju w ramach europejskiej trasy koncertowej, której główną gwiazdą będzie Mayhem - norwescy pionierzy black metalu. W składzie "Death Over Europe Tour" znalazła się także inna kultowa formacja gatunku - Pancerna Dywizja z Norrköping, czyli legendarny szwedzki Marduk.
Polski przystanek trasy pod szyldem "Death Over Europe" odbędzie się 24 lutego w klubie B90 w Gdańsku. Bilety na gdańską imprezę - organizowaną przez Knock Out Productions - dostępne są w cenach 159 zł (I pula), 169 zł (II pula) i 190 zł (w dniu koncertu).
Dodajmy, że Immolation, tworzony przez Rossa Dolana (bas / wokal), Roberta Vignę (gitara), Steve'a Shalaty'ego (perkusja) i Aleksa Bouksa (gitara), świętuje w tym roku 35. rocznicę wydania debiutanckiego albumu, niewykluczone więc, że w koncertowym programie nowojorczyków znajdzie się większa dawka utworów z kanonicznego "Dawn Of Possession".
Przypomnijmy, że w kwietniu i maju kwartet z Yonkers wyruszy w kolejną trasę, tym razem po Ameryce Północnej. Headlinerem "The Godless IV 2026 Tour" będzie nasz Behemoth, któremu oprócz Immolation towarzyszyć będą Deicide - kolejna legenda death metalu z USA pod wodzą Glena Bentona i Steve'a Asheima; oraz Rotting Christ - greccy pionierzy black metalu.
Immolation - szczegóły albumu "Descent" (tracklista):
1. "These Vengeful Winds"
2. "The Ephemeral Curse"
3. "God's Last Breath"
4. "Adversary"
5. "Attrition"
6. "Bend Towards The Dark"
7. "Host"
8. "False Ascent"
9. "Banished"
10. "Descent".