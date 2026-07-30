Legenda Black Sabbath nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. "Niczego nie próbujemy udowadniać"

Utwór otwierający nową erę w twórczości legendarnego gitarzysty Black Sabbath, Tony'ego Iommiego, "World Alone", zaprezentowano podczas specjalnego wydarzenia transmitowanego online dla fanów z całego świata. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy - koncert odbył się w rodzinnym Birmingham, tuż przy moście poświęconym kultowej formacji, w której oryginalny skład obok Iommiego wchodzili Ozzy Osbourne, Bill Ward oraz Geezer Butler.

Tony Iommi nie próbuje niczego udowadniać

Na płycie Iommi po raz kolejny szuka nowych twórczych partnerstw. Tym razem u jego boku stanął wokalista Jorn Lande, który nie tylko śpiewa na albumie, ale także współtworzył wszystkie utwory razem z gitarzystą. Jego głos znać mogą m.in. fani gry komputerowej League of Legends. Lande udzielał się bowiem jako lider wirtualnej grupy Pentakill, z którą wydał trzy albumy: "Smite and Ignite" (2014), "Grasp of the Undying" (2017) oraz "III: Lost Chapter" (2021).

Sekcję rytmiczną na płycie Iommiego uzupełnili Becky Baldwin - obecna basistka Mercyful Fate oraz Karl Brazil - perkusista sesyjny, w którego portfolio znajdziemy m.in. współprace z Robbie'm Williamsem czy Eltonem Johnem. Za produkcję odpowiada sam Iommi i jego wieloletni współpracownik Mike Exeter, z którym gitarzysta na przestrzeni lat odbył wiele sesji nagraniowych.

Gitarzysta podkreśla, że praca nad "From The Dark" była dla niego czystą przyjemnością, a nie próbą udowodnienia czegokolwiek publiczności. Jak sam stwierdził: "To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać - to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa!". Produkcja ma zapewnić słuchaczom mocne, wyraziste brzmienie, łączące klasyczne, ciężkie riffy z nowoczesną jakością nagrania.

Album będzie zawierał osiem utworów w standardowej wersji, a wydanie deluxe zostanie wzbogacone o dwa dodatkowe kawałki. Na liście znalazły się:

Over The Violent Sun Black Times World Alone Beyond The Dead Stormwatcher Death Wake Return Of The Arbalist Legacy

Wersja rozszerzona zawiera dodatkowo utwory "Scent Of Dark" oraz "Deified", dostępne jako bonusy w edycji CD deluxe.