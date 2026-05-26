Przypomnijmy, że Left To Die tworzą dwaj członkowie klasycznego składu Death, czyli basista Terry Butler (były członek Massacre i Six Feet Under, a obecnie także muzyk Obituary) i gitarzysta Frederick "Rick Rozz" DeLillo (eks-Massacre), którym towarzyszą znany z m.in. Exhumed, grający na gitarze wokalista Matt Harvey oraz pochodzący z Wenezueli perkusista Gus Rios, niegdysiejszy bębniarz Malevolent Creation; Harvey i Rios są też założycielami Gruesome.

Od 2022 roku zespół wykonuje na żywo głównie utwory z albumów "Scream Bloody Gore" i "Leprosy" - dwóch pierwszych, kultowych płyt Death z drugiej połowy lat 80. Na własnym materiale "Initium Mortis" Left To Die postanowili z kolei przedstawić swoje wersje jeszcze starszych utworów Death oraz kompozycje Mantas - pierwotnego wcielenia legendarnej deathmetalowej formacji z Florydy, w której u boku zmarłego po ciężkiej chorobie w 2001 roku lidera Chucka Schuldinera, figurował Rozz oraz grający na perkusji wokalista Kam Lee.

Left To Die: "Initium Mortis", czyli jak narodziła się Śmierć

"Postrzegam 'Initium Mortis' jako swego rodzaju tracklistę wersji 'Scream Bloody Gore' (debiutu Death z 1987 r.) z 'alternatywnego wszechświata', jako że mnóstwo tych utworów krążyło wokół wielu składów Death i na taśmach z prób od 83. do 87. roku. A że odciski palców Ricka widnieją na różnych nagraniach Mantas i numerach takich jak 'Slaughterhouse', związek ten oraz utwory, w których doskonale słychać jego styl grania, od razu stworzyły logiczną całość; umieszczenie ich na 'Initium Mortis' miało sens" - wyjaśnia Matt Harvey.

"Chcieliśmy, żeby na 'Initium Mortis' fani, którzy nigdy nie słyszeli tych utworów z demówek, usłyszeli je z dobrą produkcją. Większość wczesnych taśm demo nagrywaliśmy na magnetofonie, więc kiedy ktoś w końcu zdobył jakieś na drodze wymiany, prawie nic nie było na nim słychać! Naszym zdaniem utwory te są dobrą wizytówką narodzin Mantas / Death. To początek, punkt wyjścia: trzej 15-latkowie tworzący historię death metalu, i nawet wśród tych wybranych utworów z czasów nagrywania demówek, słychać, że ta muzyka ewoluowała" - zauważa Terry Butler.

"Choć jestem zagorzałym fanem Death, utwory te były dla mnie zupełną nowością. Nigdy nie zagłębiałem się w materiał Mantas, bo nie jestem miłośnikiem 'demówkowych' produkcji. Słuchając dziś tych kompozycji z czystą, solidną, acz klasyczną produkcją w analogowym stylu, czuję się tak, jakbym dostawał nowe utwory Death. Już sam ten fakt rządzi!" - dodał Gus Rios o płycie, której łaciński tytuł "Initium Mortis" oznacza początek lub narodziny śmierci.

Debiut Left To Die pilotuje singel "Archangel" - nowa interpretacja utworu, który pojawił się na jednej z taśm demo Death w połowie lat 80.

"'Archangel' to świetny sposób na zaznajomienie się z tym albumem. Kontrolowany chaos w najlepszym wydaniu: chwytliwość i riff z zabójczo diabelsko brzmiącą środkową częścią" - powiedział Terry Butler.

Numer "Archangel" w wykonaniu Left To Die możecie sprawdzić poniżej:

Pierwszy longplay Left To Die trafi na rynek 17 lipca nakładem cenionej amerykańskiej Relapse Records (na CD i winylu, w wersji kasetowej oraz w formatach cyfrowych). Niespełna miesiąc po premierze "Initium Mortis" grupa zagra dwa koncerty w naszym kraju.

Left To Die powracają do Polski. Z kim i gdzie wystąpią tym razem?

Przypomnijmy, że Left To Die gościli już w Polsce dwukrotnie, w 2023 i 2024 roku (oba koncerty odbyły się w Warszawie). Tym razem zespół wystąpi 3 sierpnia w klubie Drizzly Grizzly w Gdańsku i 4 sierpnia w krakowskim Zaścianku. Na obu imprezach prawowici spadkobiercy schedy po Death wykonywać będą w całości materiał z albumu "Leprosy" oraz wybrane utwory z płyty "Scream Bloody Gore". W świetle aktualnych informacji o premierze debiutanckiego longplaya, niewykluczone, że w koncertowym programie pojawią się także numery z "Initium Mortis".

U boku Amerykanów zobaczymy dwie deathmetalowe formacje z Danii: Livløs z Aarhus i kopenhaski Chaotian.

Bilety na polskie koncerty Left To Die dostępne są w cenach 139 zł i 160 zł (w dniu imprezy). Pierwsza pula biletów w cenie 129 zł została już wyprzedana.

Left To Die - szczegóły albumu "Initium Mortis" (tracklista):

1. "Legion Of Doom"

2. "Archangel"

3. "Power Of Darkness"

4. "Zombie"

5. "Witch Of Hell"

6. "Rise Of Satan"

7. "Summoned To Die"

8. "Mantas"

9. "Slaughterhouse"

10. "Death By Metal".

