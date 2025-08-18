Ostatni krążek kultowej amerykańskiej post-hardcore'owej grupy La Dispute ukazał się 6 lat temu. Od momentu wydania "Panoramy" zespół przeszedł przez pandemiczną stagnację, celebrował 10. urodziny "Wildlife" i "Room Of The House" i rozpoczął pracę nad nowym wydawnictwem "No One Was Driving The Car". Piąty album studyjny ukazać ma się już we wrześniu 2025 roku.

Będzie to pierwsze dzieło wyprodukowane w całości przez zespół, w którym grają obecnie Jordan Dreyer (wokal), Brad Vander Lugt (perkusja), Chad Morgan-Sterenberg i Corey Stroffolino (gitary), Adam Vass (gitara basowa). Materiał powstawał w wielu miejscach. Od Detroit, przez Wielką Brytanię, aż po Australię i Filipiny. Drayer sam przyznał, że "zmiany otoczenia były naprawdę pomocne we wnoszeniu nowego życia do procesu za każdym razem, gdy do niego wracaliśmy".

Krążek częściowo inspirowany jest psychologicznym thrillerem z 2017 roku zatytułowanym "First Reformed". Materiał poruszy tematykę narastającego niepokoju w obliczu zbliżającej się apokalipsy, pogłębionej przez dynamiczny postęp technologiczny. Sam proces tworzenia i nagrywania materiału okazał się być bardzo dobrą okazją do refleksji.

"Chociaż nie lubię procesu twórczego, ponieważ jest wyczerpujący i zwykle mało rozrywkowy, to myślę, że to największa przyjemność, jakiej kiedykolwiek doznałem. Chodzi o objawienia, których dostępujesz, o te przełomowe momenty. To uderzanie głową o ścianę aż coś zatrybi w niemal boski sposób, jakby przyszło skąd indziej" - przyznaje Dreyer.

Koncert La Dispute w Polsce!

Fani wreszcie doczekali się kolejnych odwiedzin La Dispute w Polsce! Zespół przyjedzie do warszawskiego klubu Proxima 5 marca 2025 roku. Towarzyszyć im będą zespoły Vs. Self oraz Pijn.

Bilety w cenie 105 zł trafią do sprzedaży 22 sierpnia o godzinie 10:00. Dostać je można będzie na stronach Fource.pl, eBilet.pl oraz Ticketmaster.pl.

