Kultowy Venom wyrzucony z piekła! Sprawdź nowy singel "Kicked Outta Hell"
Coraz bliżej do premiery "Into Oblivion", długo oczekiwanego albumu legendarnych pionierów black metalu z angielskiego Venom. Kultowe trio podzieliło się właśnie z fanami nowym singlem "Kicked Outta Hell", na którym - wbrew tytułowi - stawia na piekielny ciężar.
Przypomnijmy, że na początku marca poznaliśmy "Lay Down Your Soul" - pierwszy singel z pierwszej od ośmiu lat płyty słynnego tria z Newcastle, który nawiązywał do kultowego, tytułowego numeru z drugiego albumu "Black Metal" Venom z 1982 roku, jednej z najważniejszych zdobyczy z zamierzchłych czasów formowania się pierwszej fali gatunku. Na drugi singel z albumu "Into Oblivion" wybrano właśnie opublikowany utwór "Kicked Outta Hell", który wytwórnia Anglików opisuje jako "bez wątpienia jeden z najcięższych numerów skomponowanych przez Venom".
Venom z nowym singlem "Kicked Outta Hell". Witajcie w piekle? Nie tym razem
"W tym utworze po prostu dobrze się bawię. W tekście stawiam się ponad diabła, co wypada dość ciekawie. Tym razem to diabeł jest na nas wkurzony!" - o nowym singlu powiedział frontman Conrad "Cronos" Lant.
"Nie zamieszkasz w piekle, wynocha!" - wtóruje mu Danny "Danté" Needham, perkusista Venom, grupy, której tytuł pierwszego longplaya z 1981 roku brzmiał przecież "Welcome To Hell".
"To jeden z najcięższych utworów na tym albumie. Jest nieubłagany i mknie prosto przed siebie" - dodał Stuart "Rage" Dixon, gitarzysta angielskiej formacji, której styl grania stanowi dziś wypadkową heavy metalu / Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu i speed / black metalu.
Do singla "Kicked Outta Hell" powstał teledysk w reżyserii Andy'ego Pilkingtona, który możecie zobaczyć poniżej:
Venom przed premierą albumu "Into Oblivion". Co już wiemy?
"Into Oblivion" ma być połączeniem klasycznego brzmienia Venom lat 80. i bardziej współczesnego, postępowego podejścia, lecz - jak zaznaczono - bez utraty piekielnego ognia i siarki z dawnych lat.
Utwory zawarte na 16. longplayu działającego od blisko 17 lat w niezmienionym składzie tria w osobach legendarnego, grającego na basie wokalisty Conrada "Cronosa" Lanta, gitarzysty Stuarta "Rage" Dixona i perkusisty Danny'ego "Danté" Needhama, określono jako firmowe dokonanie Venom: "ciężkie, diabelskie i chwytliwe".
"Tak to już poszło, 17 lat! Wszystko sprowadza się do przyjaźni i wzajemnego szacunku" - podkreślił Danté.
Prace nad następcą płyty "Storm The Gates" (2018 r.) trwały kilka lat, a ich ukończenie utrudniał szereg czynników, w tym pandemia, problemy nagraniowe, ale i nieodparta chęć dążenia do perfekcji.
"Album ten naprawdę przesunął granice, ale jeśli zależy ci na stworzeniu zabójczego materiału, płacisz za to krwią, potem i łzami" - mówił wcześniej Cronos, który w połowie stycznia obchodził 63. urodziny.
"Jestem niezmiernie dumny z tego albumu. Jest zdumiewający! Wydaje się inny, a zarazem tak swojski. Pod względem dźwiękowym to krok naprzód, każdy utwór brzmi inaczej, ale wszystkie działają jak całość" - dodał Rage.
Longplay "Into Oblivion" będzie mieć swą premierę 1 maja w barwach Noise Records / BMG. W przedsprzedaży wersja CD i edycja winylowa dostępne będą z limitowanym zdjęciem z autografami Cronosa, Danté i Rage'a (wyłącznie w sklepie niemieckiej Noise Records do wyczerpania nakładu).
Venom - szczegóły albumu "Into Oblivion" (tracklista):
1. "Into Oblivion"
2. "Lay Down Your Soul"
3. "Nevermore"
4. "Man & Beast"
5. "Death The Leveller"
6. "As Above So Below"
7. "Kicked Outta Hell"
8. "Legend"
9. "Live Loud"
10. "Metal Bloody Metal"
11. "Dogs Of War"
12. "Deathwitch"
13. "Unholy Mother".