Przypomnijmy, że na początku marca poznaliśmy "Lay Down Your Soul" - pierwszy singel z pierwszej od ośmiu lat płyty słynnego tria z Newcastle, który nawiązywał do kultowego, tytułowego numeru z drugiego albumu "Black Metal" Venom z 1982 roku, jednej z najważniejszych zdobyczy z zamierzchłych czasów formowania się pierwszej fali gatunku. Na drugi singel z albumu "Into Oblivion" wybrano właśnie opublikowany utwór "Kicked Outta Hell", który wytwórnia Anglików opisuje jako "bez wątpienia jeden z najcięższych numerów skomponowanych przez Venom".

Venom z nowym singlem "Kicked Outta Hell". Witajcie w piekle? Nie tym razem

"W tym utworze po prostu dobrze się bawię. W tekście stawiam się ponad diabła, co wypada dość ciekawie. Tym razem to diabeł jest na nas wkurzony!" - o nowym singlu powiedział frontman Conrad "Cronos" Lant.

"Nie zamieszkasz w piekle, wynocha!" - wtóruje mu Danny "Danté" Needham, perkusista Venom, grupy, której tytuł pierwszego longplaya z 1981 roku brzmiał przecież "Welcome To Hell".

"To jeden z najcięższych utworów na tym albumie. Jest nieubłagany i mknie prosto przed siebie" - dodał Stuart "Rage" Dixon, gitarzysta angielskiej formacji, której styl grania stanowi dziś wypadkową heavy metalu / Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu i speed / black metalu.

Do singla "Kicked Outta Hell" powstał teledysk w reżyserii Andy'ego Pilkingtona, który możecie zobaczyć poniżej:

Venom przed premierą albumu "Into Oblivion". Co już wiemy?

"Into Oblivion" ma być połączeniem klasycznego brzmienia Venom lat 80. i bardziej współczesnego, postępowego podejścia, lecz - jak zaznaczono - bez utraty piekielnego ognia i siarki z dawnych lat.

Utwory zawarte na 16. longplayu działającego od blisko 17 lat w niezmienionym składzie tria w osobach legendarnego, grającego na basie wokalisty Conrada "Cronosa" Lanta, gitarzysty Stuarta "Rage" Dixona i perkusisty Danny'ego "Danté" Needhama, określono jako firmowe dokonanie Venom: "ciężkie, diabelskie i chwytliwe".

"Tak to już poszło, 17 lat! Wszystko sprowadza się do przyjaźni i wzajemnego szacunku" - podkreślił Danté.

Prace nad następcą płyty "Storm The Gates" (2018 r.) trwały kilka lat, a ich ukończenie utrudniał szereg czynników, w tym pandemia, problemy nagraniowe, ale i nieodparta chęć dążenia do perfekcji.

"Album ten naprawdę przesunął granice, ale jeśli zależy ci na stworzeniu zabójczego materiału, płacisz za to krwią, potem i łzami" - mówił wcześniej Cronos, który w połowie stycznia obchodził 63. urodziny.

"Jestem niezmiernie dumny z tego albumu. Jest zdumiewający! Wydaje się inny, a zarazem tak swojski. Pod względem dźwiękowym to krok naprzód, każdy utwór brzmi inaczej, ale wszystkie działają jak całość" - dodał Rage.

Longplay "Into Oblivion" będzie mieć swą premierę 1 maja w barwach Noise Records / BMG. W przedsprzedaży wersja CD i edycja winylowa dostępne będą z limitowanym zdjęciem z autografami Cronosa, Danté i Rage'a (wyłącznie w sklepie niemieckiej Noise Records do wyczerpania nakładu).

Venom - szczegóły albumu "Into Oblivion" (tracklista):

1. "Into Oblivion"

2. "Lay Down Your Soul"

3. "Nevermore"

4. "Man & Beast"

5. "Death The Leveller"

6. "As Above So Below"

7. "Kicked Outta Hell"

8. "Legend"

9. "Live Loud"

10. "Metal Bloody Metal"

11. "Dogs Of War"

12. "Deathwitch"

13. "Unholy Mother".

