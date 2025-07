"A Toast To The Fallen" to trzeci - po "War Comes Again" i "Hold Your Hammers High!" - single z "Fire Upon Your Lands", 15. longplaya w 37-letniej karierze Unleashed, grupy wchodzącej w skład tzw. Wielkiej Czwórki szwedzkiego death metalu (obok Entombed, Dismember i Grave).

Unleashed zaprasza w ostatnią podróż do Walhalli

"W następstwie wielkiej wojny, walkirie przelatują nad krwawymi piaskowymi wydmami u podnóża Góry Synaj, zabierając wojowników, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, ginąc w walce o nasz sposób na życie. Czas wznieść toast za poległych, którzy żyją wiecznie w naszych sercach, odbywając ostatnią podróż do Walhalli" - napisali muzycy Unleashed o premierowej kompozycji "A Toast To The Fallen".

"To już szósty album z fabułą pochodzącą z książki, którą napisałem wiele lat temu. Przekładam rozdziały na utwory, a że ludziom się to podoba i jesteśmy w tym całkiem nieźli, nie rezygnujemy z tego" - dodał Johnny Hedlund, grający na basie wokalista i lider sztokholmskiej formacji, której nowy longplay jest kontynuacją wątków ze Świata Odalheimu, gdzie wojownicy Midgardu wciąż walczą ze swoim głównym wrogiem "Białym Chrystusem" o zachowanie własnych obyczajów.

Singel "A Toast To The Fallen" Unleashed możecie sprawdzić poniżej:

Unleashed przed premierą "Fire Upon Your Lands" - co już wiemy o nowej płycie pionierów skandynawskiego death metalu?

Pierwszy od czterech lat longplay cieszącego się w Polsce niesłabnącym uznaniem, kultowego sztokholmskiego kwartetu wyprodukował Fredrik Folkare, gitarzysta zespołu, który w tym roku świętuje 30. rocznicę obecności w szeregach Unleashed. Miks "Fire Upon Your Lands" odbył się w studiu Chrome, a mastering w Blowout Productions (we współpracy z Erikiem Mårtenssonem). Autorem okładki jest ponownie od lat rozchwytywany na metalowej scenie, szwedzki artysta Pär Olofsson, którego prace zdobią nagrania m.in. Immolation, Exodus, Immortal, Deeds Of Flesh, Cult Of Luna, Aborted i wielu innych.

"Rzecz w tym, że w przypadku tego zespołu od zawsze mamy do czynienia z pewną ciągłością. Zawsze musisz słyszeć, że to płyta Unleashed. Staramy się rozwijać drobnymi krokami, ale nie ma w tym poważnych stylistycznych wolt. Od samego początku powtarzamy sobie, że to ma być death metal. Jeśli zależy ci na czymś innym, spróbuj z innym zespołem. Owszem, pomiędzy pierwszym i ostatnim albumem jest olbrzymia różnica, wciąż jednak słuchać, że to Unleashed. To postęp, ale w ramach tego, co robimy. Ta zasada zawsze była dla nas ważna" - podkreślił perkusista Anders Schultz.

Album "Fire Upon Your Lands" trafi do sprzedaży 15 sierpnia. Austriacka Napalm Records szykuje wersję CD w digipacku, formaty cyfrowe oraz edycje winylowe w trzech wariantach kolorystycznych.

Dodajmy, że powstały pod koniec lat 80. Unleashed to jednym z nielicznych, chwalebnych przykładów stabilności składu, który pozostaje niezmienny od dobrych trzech dekad. Poza wspomnianym, grającym na basie wokalistą Johnnym Hedlundem oraz gitarzystą Fredrikem Folkarem, od 1990 roku gitarzystą grupy ze Sztokholmu jest Tomas Olsson, a perkusistą - od samego początku towarzyszący liderowi - Anders Schultz, który udziela się także w Unanimated spod znaku melodyjnego death / black metalu.

Piguła (The Analogs) o Jarocinie: Jest najważniejszym festiwalem mojego życia [WYWIAD] Interia pl INTERIA.PL