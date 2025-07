Kto powinien zagrać Ozzy'ego Osbourne'a w filmie? Żona gwiazdy jasno wyjaśnia

Ozzy Osbourne , Tony Iommi , Geezer Butler i Bill Ward na zawsze będą uznawani za wielkich kreatorów i wizjonerów swojego gatunku. Twórczość zespołu odbiła tak duże piętno na młodszych, i nie tylko, kolegach z branży, że bez Black Sabbath żaden ze znanych metalowych zespołów nie miałby prawa, a nawet odwagi istnieć. Lata 70. należały do nich, a najlepszym tego przykładem są ich kultowe krążki: " Black Sabbath ", " Paranoid ", " Masters of Reality ", " Vol. 4 ", " Sabbath Bloody Sabbath " i " Sabotage ". Teraz okazuje się, że historia kultowej grupy, na czele z Ozzym Osbournem, ma szansę pojawić się na wielkim ekranie.

"Back To The Beginning" to tytuł pożegnalnego koncertu Black Sabbath, podczas którego przypomniano bogatą historię ekipy Ozzy'ego Osbourne'a. W związku z wielkim wydarzeniem zaczęły pojawiać się pytania o inne projekty, mające na celu uhonorowanie kultowej formacji i swoistej "wizytówki" heavy metalu.