Obwołani "mistrzami melancholijnego mroku" Szwedzi z grupy Katatonia wciąż promują wydany w czerwcu 2025 r. nowy album "Nightmares as Extensions of the Waking State".

Formacja właśnie ogłosiła szczegóły przyszłorocznej trasy "Waking State of Europe 2027", na której koncerty otwierać będzie post-punkowy zespół Bonnie Trash z Kanady. Wkrótce mamy poznać też gościa specjalnego na trasie.

Katatonia powraca do Polski

Szwedzi ponownie zaprezentują się w Polsce, tym razem w trzech miastach:

2.04.2027 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

14.04.2027 - Kraków, Kwadrat

15.04.2027 - Gdańsk, B90.

Start sprzedaży biletów:

Artist Presale - od 5 listopada (godz. 11:00)

sprzedaż otwarta - od 6 listopada (godz. 11:00).

"W najwcześniejszych latach tytułowali się 'hordą smutku'. Ponad trzy dekady później smutek wciąż pozostaje najistotniejszym elementem muzyki Katatonii, ale Szwedzi zanotowali mnóstwo zmian po drodze. W każdym stylu gotycko-metalowym legendom było do twarzy" - tak na koncerty zapraszają organizatorzy z Knock Out Productions.

"Ich muzyka łamie serce swoją depresyjnością, ale przy tym daje katharsis na żywo. Gorąco polecamy" - dodają.

Obecnie zespół tworzą Jonas Renske (wokal), Niklas Sandin (bas), Daniel Moilanen (perkusja) oraz dwaj nowi gitarzyści: Nico Elgstrand i Sebastian Svalland. Zastąpili oni współzałożyciela Andersa Nyströma, który odszedł w marcu, tłumacząc to m.in. "preferencjami twórczymi".

Działająca od 1991 r. Katatonia na początku prezentowała mieszankę death/doom metalu podlanego gotykiem. Szwedzi z czasem przeszli w świat klimatycznego alternatywnego rocka, obecnie z dodatkiem prog metalu.