Kiedy ostatnio wychodziłem z koncertu Korn w katowickim Spodku, rozczarowanie było naprawdę duże. Ani Jonathan Davis jakoś specjalnie nie porwał mnie swoją energią, ani nagłośnienie nie pozwoliło cieszyć się granymi kawałkami. Nie chciałem jednak całkowicie skreślać ich po jednym występie, usprawiedliwiałem sobie to ich złym dniem, może jakimś przeziębieniem czy zwyczajnym zmęczeniem. W końcu ich koledzy z Limp Bizkit też kilkukrotnie odwiedzali Polskę w ostatnich latach i za każdym razem potrafili solidnie dać do pieca. Do krakowskiej Tauron Areny pojechałem więc z nadzieją, że tym razem usłyszę na żywo to, co od dawna przyciągało mnie do ich płyt. Sentyment był, zaufanie trzeba było odbudować, ale zacznijmy od rozgrzewki.

Teraz jako support, niebawem jako headliner

Zanim przyszła pora na rozliczenie Korn, uwagę należało oddać Architects. Ciekawy jest sam fakt, że grupa występowała tu w roli gościa, można by rzec, że supportu przed kalifornijską legendą. W końcu za niespełna rok, bo w czerwcu 2027 oglądać ich będziemy jako headlinerów warszawskiego Summer Punch Festivalu. Ewidentnie jest jakiś wspólny czynnik wśród fanów nu metalu i metalcore'u - patrz Spiritbox przed Korn w Katowicach - i sprawdza się to całkiem nieźle. Grunt, że wyraźnie widać i słychać było tutaj fanów Architects.

Lwia część występu obracała się wokół wydanej w zeszłym roku płyty "The Sky, the Earth & All Between", która wzbudziła sporo mieszanych emocji. Przyznam, że i na mnie studyjnie kompozycje te nie zrobiły większego wrażenia. Nie to jednak było największym problemem. Całość uprzykrzało nagłośnienie, które przynajmniej na trybunach było przebasowane do tego stopnia, że przygniatało wszystko inne, gitar i wokalu nie słychać było prawie wcale, a szkoda, bo gdy doły znikały, przejrzystość robiła się naprawdę niezła. Po kilku kawałkach ostrego dudnienia musiałem wyjść to rozchodzić, bo mimo zatyczek bolały mnie już uszy. Cytując klasyka "cały czas tłukło".

Sam Carter (Architects) Ryan Bakerink#877342#51A ED/Getty Images Getty Images

Zmasakrowane zostało nawet wspaniałe "Doomsday" i bolało to o tyle, że zespół zdawał się być w świetnej formie. Sam Carter charyzmatycznie zagrzewał publiczność do zabawy i energia ta była odwzajemniana. Był to absolutnie występ godny headlinera przyszłorocznego SPF, zresztą sama Tauron Arena na wejściu Korn nie była wcale bardziej wypełniona. Zagrane z kopem, gdyby tylko nie to nagłośnienie…

Jak w tym wszystkim wypadł Korn?

Otwierające "It's On!" wypadło dość podobnie, jak i cały set Architektów, ale z każdym kolejnym kawałkiem dźwięk stawał się lepszy, a przy "Got the Life" maszyna ruszyła już na dobre. Davis przypomniał publiczności, że "Life is Peachy" świętuje w tym roku 30. urodziny i zaraz po tym dostaliśmy pokręcone "Twist", wściekłe "Chi", przebojowe "A.D.I.D.A.S." i domykające krążek "Kill You". Wszystko bardzo elegancko się spinało włącznie ze środkowym palcem wycelowanym prosto w krakowską publiczność przed "Y'All Want a Single" (czułości oczywiście zostały odwzajemnione), po którym zespół zszedł ze sceny.

Na domknięcie dostaliśmy przebojową serię w postaci lekko przetyranego "Falling Away From Me", wzbudzającego największe mosh pity wieczoru "Blind", nieoczywistego "Twisted Transistor" i bardzo oczywistego "Freak on a Leash". W zasadzie jedynym, do czego mógłbym się przyczepić poza początkowymi problemami i wciąż lekko przytłaczającymi dołami, był sam wokal Davisa, który lekko nie domagał, szczególnie przy wyższych partiach.

Chciałem, żeby ten wieczór naprawił moje średnie wspomnienia ze Spodka i w zasadzie to się udało. Pewnych rzeczy nie da się już przeskoczyć, Korn nie wskoczą na listę moich ulubionych zespołów koncertowych, po kolejnym spotkaniu na żywo nadal mam poczucie, że to do nagrań będę wracał chętniej. Trudno też nie zwrócić uwagi na fakt, że większość setlisty obracała się wokół starszego materiału, co w przypadku zespołu aktywnego wydawniczo sprawia lekkie wrażenie płytkiego grania na nostalgii. Muszę im jednak oddać to, że poradzili sobie - choć nieidealnie - to znacznie, znacznie lepiej niż w Katowicach.

Korn w Krakowie: setlista

It's On!

Here to Stay

Reward the Scars

Got the Life

Twist

Chi

A.D.I.D.A.S.

Kill You

Shoots and Ladders

Coming Undone

Did My Time

Y'all Want a Single

Falling Away from Me

Blind

Twisted Transistor

Freak on a Leash

Organizatorem wydarzenia było Live Nation.



