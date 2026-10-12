W porównaniu z dwiema poprzednimi płytami, "Firesky" ma być materiałem, na którym duńska formacja znacznie śmielej eksperymentuje z brzmieniem, którego fundament stanowi od samego początku ciężar death i doom metalu.

Konvent przed premierą płyty "Firesky". Co już wiemy?

"Po czterech latach w końcu jesteśmy gotowe na premierę naszego trzeciego albumu. Więcej eksperymentowałyśmy na nim z black metalem, jest to bowiem gatunek, którym wszystkie się inspirujemy. Co do tekstów, nie mogłyśmy zbagatelizować politycznego stanu świata, uznałyśmy więc za konieczność, by wypowiedzieć się na temat decyzji pozbawiających kobiety i ludzi LGBTQ podstawowych praw człowieka. 'Firesky' to krzyk za oczyszczeniem i stworzeniem bardziej solidarnego i empatycznego świata" - o swoim trzecim albumie mówią Dunki.

Longplay "Firesky" zarejestrowano i wyprodukowano w studiu Antfarm, gdzie nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowej czuwał duński fachowiec Jacob Bredahl, były frontman HateSphere, który zajął się także miksem w drugim swoim studiu - Dead Rat. Za mastering odpowiada z kolei rozchwytywany amerykański producent Brad Boatright, z którego studia Audiosiege w Portland w stanie Oregon korzystają liczone już dziś w setkach zespoły z całego świata. Autorką okładki jest niderlandzka artystka Nona Limmen.

Konvent z drugim singlem z nowego albumu. O czym opowiada tytułowy numer "Firesky"?

Do sieci trafił właśnie drugi - po opublikowanym we wrześniu "Exorcise" - singel z trzeciego longplaya podopiecznych austriackiej Napalm Records. W tytułowej kompozycji "Firesky" duński kwartet wzbogaca swój death / doommetalowy ciężar o bardziej nastrojowe pasaże za sprawą gościnnego udziału Mai Soon Young Øvlisen, wokalistki eksperymentalnej, duńsko-koreańskiej formacji Meejah z Kopenhagi.

"Utwór 'Firesky' jest formą uczczenia wzajemnego dodawania sobie otuchy przez kobiece i nieheteronormatywne społeczności w świecie pełnym przeciwności losu, oraz wyrazem chęci wypalenia każdego głęboko zakorzenionego zagrożenia dla naszego istnienia" - o przesłaniu nowego singla napisał zespół ze stolicy Danii.

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "Firesky" Konvent można zobaczyć poniżej:

Trzecia płyta Konvent ujrzy światło dzienne 6 listopada pod banderą Napalm Records. Materiał dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD, na winylu oraz kasecie.

Konvent - kim są?

Konvent to grupa z pogranicza death i doom metalu, której styl grania bywa porównywany do brzmienia amerykańskich formacji Derkéta, Mythic czy legendarnego Thorr's Hammer, a także niderlandzkiego Asphyx i brytyjskiego Bolt Thrower.

Formacja z Kopenhagi, powstała w 2015 roku, od początku związana jest z austriacką Napalm Records, w barwach której - po demówce z 2017 r. - ukazały się debiutancki album "Puritan Masochism" (2020 r.) i drugi longplay "Call Down The Sun" (2022 r.).

Skład Konvent tworzą wokalistka Rikke Emilie List, basistka Heidi Withington Brink, perkusistka Julie Simonsen oraz gitarzystka Amira Liv Hernan.

Konvent - szczegóły albumu "Firesky" (tracklista):

1. "Exorcise"

2. "Scorning"

3. "In The Unknown"

4. "Firesky"

5. "Postludium".