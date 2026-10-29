Koniec Ministry bez smutku? Al Jourgensen zdradził nietypowy plan po pożegnaniu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Ministry przygotowuje się do zamknięcia ponad 40-letniej historii. Zanim jednak zespół pożegna się z publicznością, wyda nową płytę i wyruszy w trasę. Al Jourgensen zdradził już, jak wyobraża sobie finałowy wieczór.

Al Jourgensen kończy działalność Ministry. Grupa wyda płytę Hate To Go, zagra pożegnalny koncert w Warszawie 22 kwietnia 2027 i finał w USA.
Al Jourgensen (Ministry)Martin HarrisAgencja FORUM

Pożegnanie Ministry ze sceną zaplanowano na 30 października 2027 r. Zespół zagra wtedy w Kia Forum w Los Angeles, niedaleko miejsca zamieszkania Ala Jourgensena. Lider zapowiedział, że podczas finału do zespołu dołączą wyjątkowi goście.

W rozmowie z "Licorice Pizza Records" muzyk został zapytany, czy ostatnie zejście ze sceny będzie dla niego smutnym przeżyciem. Odpowiedział w charakterystycznym dla siebie humorystycznym tonie: "Nie, będę w domu zanim zdążą wpuścić ludzi na backstage. Bill Burr odwiezie mnie helikopterem do domu. A tego wieczoru pojawi się mnóstwo osób, które mówiły, że miałem na nie wpływ - w zasadzie cały ten wieczór będzie jedną wielką procesją ludzi przychodzących się pożegnać… Ale podczas ostatniego koncertu pojawi się też wiele znanych wam postaci, które wpadną, by się przywitać i wspólnie z nami pograć; będzie fajnie… To będzie udany, ostatni koncert".

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Zanim dojdzie do finału w Stanach Zjednoczonych, Ministry spotka się także z polskimi fanami. Koncert w warszawskiej Progresji zaplanowano na 22 kwietnia 2027 r.

Gościem specjalnym polskiego występu będzie niemiecka formacja Die Krupps. Wydarzenie będzie prawdopodobnie ostatnią okazją do zobaczenia Ministry na żywo w Polsce. Więcej o kulisach pożegnania Al Jourgensen opowiedział w rozmowie dla Interii Muzyki.

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Sceniczne pożegnanie poprzedzi premiera "Hate To Go (Take Out Or Delivery)". Album ma ukazać się 30 października 2026 r. Będzie to siedemnaste studyjne wydawnictwo Ministry i - zgodnie z deklaracjami Jourgensena - ostatnie w dorobku grupy.

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