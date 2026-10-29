Pożegnanie Ministry ze sceną zaplanowano na 30 października 2027 r. Zespół zagra wtedy w Kia Forum w Los Angeles, niedaleko miejsca zamieszkania Ala Jourgensena. Lider zapowiedział, że podczas finału do zespołu dołączą wyjątkowi goście.

W rozmowie z "Licorice Pizza Records" muzyk został zapytany, czy ostatnie zejście ze sceny będzie dla niego smutnym przeżyciem. Odpowiedział w charakterystycznym dla siebie humorystycznym tonie: "Nie, będę w domu zanim zdążą wpuścić ludzi na backstage. Bill Burr odwiezie mnie helikopterem do domu. A tego wieczoru pojawi się mnóstwo osób, które mówiły, że miałem na nie wpływ - w zasadzie cały ten wieczór będzie jedną wielką procesją ludzi przychodzących się pożegnać… Ale podczas ostatniego koncertu pojawi się też wiele znanych wam postaci, które wpadną, by się przywitać i wspólnie z nami pograć; będzie fajnie… To będzie udany, ostatni koncert".

Pożegnalna trasa obejmie również Polskę

Zanim dojdzie do finału w Stanach Zjednoczonych, Ministry spotka się także z polskimi fanami. Koncert w warszawskiej Progresji zaplanowano na 22 kwietnia 2027 r.

Gościem specjalnym polskiego występu będzie niemiecka formacja Die Krupps. Wydarzenie będzie prawdopodobnie ostatnią okazją do zobaczenia Ministry na żywo w Polsce. Więcej o kulisach pożegnania Al Jourgensen opowiedział w rozmowie dla Interii Muzyki.

Jeszcze jedna płyta przed końcem działalności

Sceniczne pożegnanie poprzedzi premiera "Hate To Go (Take Out Or Delivery)". Album ma ukazać się 30 października 2026 r. Będzie to siedemnaste studyjne wydawnictwo Ministry i - zgodnie z deklaracjami Jourgensena - ostatnie w dorobku grupy.