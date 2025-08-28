"CRYSTAL VIPER 2006-2025. Istota znana jako zespół Crystal Viper dotarła do końca swojej ścieżki i przestała istnieć. Dziękujemy wszystkim" - taki lakoniczny komunikat pojawił się na oficjalnym profilu katowickiej formacji.

Ostatni skład grupy tworzyli to obecnie kwartet w składzie: Marta Gabriel (wokal, bas), gitarzysta Andy Wave (Łukasz Halczuch), włoski gitarzysta Giuseppe Taormina i grający na perkusji Kuba Galwas. Taormina w barwach Crystal Viper zagrał tylko na koncertowym albumie "The Live Quest", który francuska wytwórnia Listenable wypuściła pod koniec czerwca tego roku.

Studyjny dorobek śląskiej grupy zamyka "The Silver Key" z połowy 2024 r.

"'The Silver Key' to najbardziej intensywne wydanie, jakie kiedykolwiek nagrał Crystal Viper: cięższe, szybsze i ciemniejsze, ale jednocześnie bardziej epickie i melodyjne niż ich poprzednie prace" - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi tego wydawnictwa, a całość przyniosła zdecydowanie klasyczny heavy metal będący hołdem dla takich legend jak m.in. Iron Maiden czy Judas Priest.

Muzycy Crystal Viper w koncertowym składzie Metalucifer

Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca Marta Gabriel, Andy Wave i Giuseppe Taormina wystąpili w koncertowym składzie japońskiego Metaluficer na europejskich koncertach pod szyldem "30 Years of Heavy Metal".

Działający od 1995 r. Metalucifer powstał z inicjatywy Masakiego Tachi alias Gezol, frontmana black / thrashowego zespołu Sabbat, legendy metalowej sceny z Kraju Kwitnącej Wiśni.

