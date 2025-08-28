Koniec Crystal Viper. Zaskakujące oświadczenie katowickiej grupy

Zupełnie niespodziewanie heavy / powermetalowa grupa Crystal Viper z Katowic opublikowała krótkie oświadczenie o zakończeniu działalności. W połowie 2024 r. zespół wypuścił dziewiątą studyjną płytę "The Silver Key", a ostatnim materiałem pozostaje wydany pod koniec czerwca tego roku koncertowy album "The Live Quest".

Crystal Viper na okładce koncertowej płyty "The Live Quest"
Crystal Viper na okładce koncertowej płyty "The Live Quest"materiały promocyjne

"CRYSTAL VIPER 2006-2025. Istota znana jako zespół Crystal Viper dotarła do końca swojej ścieżki i przestała istnieć. Dziękujemy wszystkim" - taki lakoniczny komunikat pojawił się na oficjalnym profilu katowickiej formacji.

Ostatni skład grupy tworzyli to obecnie kwartet w składzie: Marta Gabriel (wokal, bas), gitarzysta Andy Wave (Łukasz Halczuch), włoski gitarzysta Giuseppe Taormina i grający na perkusji Kuba Galwas. Taormina w barwach Crystal Viper zagrał tylko na koncertowym albumie "The Live Quest", który francuska wytwórnia Listenable wypuściła pod koniec czerwca tego roku.

Studyjny dorobek śląskiej grupy zamyka "The Silver Key" z połowy 2024 r.

"'The Silver Key' to najbardziej intensywne wydanie, jakie kiedykolwiek nagrał Crystal Viper: cięższe, szybsze i ciemniejsze, ale jednocześnie bardziej epickie i melodyjne niż ich poprzednie prace" - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi tego wydawnictwa, a całość przyniosła zdecydowanie klasyczny heavy metal będący hołdem dla takich legend jak m.in. Iron Maiden czy Judas Priest.

Muzycy Crystal Viper w koncertowym składzie Metalucifer

Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca Marta Gabriel, Andy Wave i Giuseppe Taormina wystąpili w koncertowym składzie japońskiego Metaluficer na europejskich koncertach pod szyldem "30 Years of Heavy Metal".

Działający od 1995 r. Metalucifer powstał z inicjatywy Masakiego Tachi alias Gezol, frontmana black / thrashowego zespołu Sabbat, legendy metalowej sceny z Kraju Kwitnącej Wiśni.

