Of Mice & Men to amerykański zespół metalowy, założony w 2009 r. w Kalifornii przez Austina Carlile'a (wokal) i Jaxina Halla (gitara basowa). Muzycy zwrócili na siebie uwagę już po dwóch miesiącach od opublikowania swojej twórczości na platformie MySpace. Ich twórczość została wówczas przesłuchana ponad milion razy. Przez kolejnych 15 lat formacja rozwinęła swoją działalność, podbijając billboardowe listy Rock i Independent oraz dzieląc sceny z ikonami, takimi jak Metallica, Queens Of the Stone Age, Linkin Park czy Slipknot.

Obecnie skład grupy tworzą Phil Manansala, Valentino Arteaga, Alan Ashby i Aaron Pauley. Muzycy niedawno wydali swój dziewiąty album studyjny zatytułowany "Another Miracle". Krążek pokazał zespół w jego najbardziej dojrzałym wydaniu, z twórczością opartą na korzeniach.

Europejska trasa Of Mice & Men odwołana! Koncert w Poznaniu nie odbędzie się

Latem Of Mice & Men mieli wyruszyć w europejską część trasy koncertowej, promującej najnowszy album. Jak wynika z najnowszego komunikatu - tournee zostało całkowicie odwołane. Ucierpią na tym także polscy fani, bowiem amerykańska grupa 31 lipca miała wystąpić w poznańskim klubie 2Progi.

W opublikowanym oświadczeniu muzycy przekazali, że nie będą w stanie tego lata odwiedzić Europy. Koncerty - w tym także wydarzenie w Poznaniu - zostały odwołane z przyczyn pozostających poza kontrolą grupy.

"Ze względu na okoliczności pozostające poza naszą kontrolą, niestety nie będziemy mogli przyjechać do Europy tego lata, jak planowaliśmy. Dziękujemy wszystkim fanom, festiwalom i promotorom - dla was czekaliśmy z niecierpliwością na te występy" - napisali członkowie Of Mice & Men.

Jednocześnie organizator koncertu w Polsce - Winiary Bookings - ogłosił, że posiadacze biletów na poznańskie wydarzenie mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy. Wystarczy, że zgłoszą się do bileterii, przez którą kupowali wejściówki. Na ten moment nie podano informacji o ewentualnej nowej dacie występu Of Mice & Men w Polsce.

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