Koncert Megadeth odwołany w ostatniej chwili. Fani zaczęli gwizdać i rzucać przedmioty na scenę

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Jeden z ostatnich koncertów Megadeth nie odbył się zgodnie z planem. Amerykańska grupa, z Dave'em Mustaine'em na czele, nie pojawiła się na scenie festiwalu EvilLive, a organizatorzy poinformowali o nieobecności muzyków dopiero po 30 minutach od planowanego startu show. Publiczność zareagowała ze złością, co uwieczniły nagrania opublikowane później w mediach społecznościowych. Zespół zdecydował się opublikować oficjalne oświadczenie, wyjaśniając całe zajście.

Dave Mustaine z długimi rudymi włosami gra na gitarze elektrycznej i śpiewa do mikrofonu na scenie, widoczne logo Megadeth.
Dave Mustaine - wokalista MegadethVenla ShalinGetty Images

Megadeth, uznawany za jedną z największych legend trash metalu, 5 lipca miał wystąpić na portugalskim festiwalu EvilLive. Choć wielu fanów czekało na popis muzyków z niecierpliwością, show ostatecznie nie doszło do skutku. Uczestnicy wydarzenia czekali już nawet pod barierkami, gdy po 30-minutowym opóźnieniu organizatorzy ogłosili, że Dave Mustaine i spółka nie pojawią się na scenie. Grający po amerykańskiej grupie Marilyn Manson miał z kolei wyjść do tłumu ze znacznym opóźnieniem.

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Fani Megadeth nie wytrzymali po odwołanym koncercie. Zaczęli rzucać przedmiotami w stronę sceny

Przesunięcia w line-upie wywołały niemałe poruszenie wśród zgromadzonej publiczności. Na widowni rozległy się krzyki i gwizdy, a nawet buczenie. Niektórzy fani zaczęli rzucać w stronę sceny różnymi przedmiotami. Wydarzenie uwieczniono na nagraniach, które obecnie krążą po mediach społecznościowych i YouTube'ie.

Uczestnicy festiwalu nie zostali wówczas oficjalnie poinformowani o przyczynie odwołanego koncertu Megadeth. W sieci pojawiły się jednak spekulacje o sporej aktywności technicznych na scenie przed planowanym rozpoczęciem koncertu - co mogłoby wskazywać na próbę naprawienia usterek mechanicznych.

Megadeth wystosowali oświadczenie. "Ze smutkiem i frustracją informujemy"

Legendarny Megadeth postanowił zabrać głos w sprawie i opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że anulowanie koncertu nie było ich decyzją. "Z powodu problemów technicznych leżących poza naszą kontrolą ze smutkiem i frustracją informujemy, że nie będziemy w stanie zagrać dziś w Lizbonie. Nie chcieliśmy was zawieść. Jesteśmy równie rozczarowani tą sytuacją" - czytamy.

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