Megadeth, uznawany za jedną z największych legend trash metalu, 5 lipca miał wystąpić na portugalskim festiwalu EvilLive. Choć wielu fanów czekało na popis muzyków z niecierpliwością, show ostatecznie nie doszło do skutku. Uczestnicy wydarzenia czekali już nawet pod barierkami, gdy po 30-minutowym opóźnieniu organizatorzy ogłosili, że Dave Mustaine i spółka nie pojawią się na scenie. Grający po amerykańskiej grupie Marilyn Manson miał z kolei wyjść do tłumu ze znacznym opóźnieniem.

Fani Megadeth nie wytrzymali po odwołanym koncercie. Zaczęli rzucać przedmiotami w stronę sceny

Przesunięcia w line-upie wywołały niemałe poruszenie wśród zgromadzonej publiczności. Na widowni rozległy się krzyki i gwizdy, a nawet buczenie. Niektórzy fani zaczęli rzucać w stronę sceny różnymi przedmiotami. Wydarzenie uwieczniono na nagraniach, które obecnie krążą po mediach społecznościowych i YouTube'ie.

Uczestnicy festiwalu nie zostali wówczas oficjalnie poinformowani o przyczynie odwołanego koncertu Megadeth. W sieci pojawiły się jednak spekulacje o sporej aktywności technicznych na scenie przed planowanym rozpoczęciem koncertu - co mogłoby wskazywać na próbę naprawienia usterek mechanicznych.

Megadeth wystosowali oświadczenie. "Ze smutkiem i frustracją informujemy"

Legendarny Megadeth postanowił zabrać głos w sprawie i opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że anulowanie koncertu nie było ich decyzją. "Z powodu problemów technicznych leżących poza naszą kontrolą ze smutkiem i frustracją informujemy, że nie będziemy w stanie zagrać dziś w Lizbonie. Nie chcieliśmy was zawieść. Jesteśmy równie rozczarowani tą sytuacją" - czytamy.