Po koncertach w USA grupa Kamelot przeniosła się do Europy, by na Starym Kontynencie promować nowy album "Dark Asylum". Zaplanowano też dwa koncerty w Polsce, które miały odbyć się w Krakowie (Klub Studio, 10 listopada) i Warszawie (Progresja, 11 listopada).

Ten pierwszy w związku z żałobą w Krakowie został właśnie przeniesiony na 12 listopada do klubu Hype Park.

Koncert Kamelot w Krakowie przełożony. "Dołożyliśmy wszelkich starań"

"Wraz z zespołem dołożyliśmy wszelkich starań, aby wydarzenie mogło się odbyć w Krakowie. Wiemy, że długo czekaliście na informacje, ale robiliśmy wszystko, by nie musieć odwoływać koncertu. Wszystkie dotychczas zakupione bilety zachowują swoją ważność. W przypadku chęci zwrotu biletów prosimy o kontakt z punktem sprzedaży. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie" - przekazali organizatorzy z Winiary Bookings.

Koncert Kamelot w Warszawie odbędzie się zgodnie z planem.

Kamelot - ikona symfonicznego metalu

Na czele międzynarodowej formacji u boku lidera, amerykańskiego gitarzysty Thomasa Youngblooda występują Niemcy Oliver Palotai (klawisze) i Alex Landenburg (perkusja), Szwed Tommy Karevik (wokal) i Amerykanin Sean Tibbetts (bas).

Głównej gwieździe na obu koncertach w Polsce towarzyszyć będą Exit Eden oraz Temperance. W skład pierwszej grupy wchodzą Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) i Marina La Torraca (Phantom Elite), które udowadniają, że popowe melodie mogą iść w parze z symfonicznym ciężarem.

Z kolei Włosi z Temperance od kilku lat udowadniają, że w gatunku nie trzeba się ograniczać. Formacja została obwołana jednym z najciekawszych zespołów nowoczesnego melodyjnego metalu.

Kamelot na następcy "The Awakening" (2023) jeszcze śmielej zagłębia się w filmowe i atmosferyczne brzmienia, wkraczając głębiej w teatralny mrok, jednocześnie zachowując charakterystyczne melodie, które definiują ich styl.

W nagraniach płyty "Dark Asylum" gościnnie udział wzięli Tobias Sammet (Avantasia), Lea-Sophie Fischer (Eluveitie), Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold, Billy King, Clémentine Delauney z Visions of Atlantis oraz Ignacia Fernández z Decessus (aktualna Miss World Chile).