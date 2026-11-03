Kolejne zespoły dołączają do Mystic Festival 2027! "Blues z pustyni, punk prosto z trzewi"

W najnowszym komunikacie organizatorzy zaprezentowali cztery formacje, które wzbogacą program przyszłorocznego Mystic Festivalu: "Blues z pustyni, punk prosto z trzewi, heavy metal klasyczny i zupełnie współczesny - John Garcia, Mondo Generator, British Lion oraz Dogma to nowości w programie MYSTIC FESTIVAL 2027".

Nowo ogłoszeni wykonawcy dołączają do imponującego zestawu artystów. Wcześniej organizatorzy zamknęli listę headlinerów, potwierdzając udział ikon sceny: Marilyna Mansona, Faith No More oraz świętującego 40-lecie Helloween. W programie znaleźli się ponadto m.in. Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Children Of Bodom, Cryptopsy, Bodysnatcher oraz Celestial Sanctuary.

Warto przypomnieć, że nadchodząca edycja, zaplanowana w dniach 10-12 czerwca 2027 roku, przyniesie wielką zmianę logistyczną. Po pięciu latach obecności na terenach Stoczni Gdańskiej impreza przenosi się na przestronniejsze błonia Polsat Plus Areny Gdańsk, co pozwoli pomieścić rosnącą z roku na rok publiczność.

Kim są nowo ogłoszeni artyści?

John Garcia to jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów stoner rocka i pustynnego grania z Palm Desert. Zasłynął jako wokalista legendarnego zespołu Kyuss, który na początku lat 90. położył podwaliny pod cały nurt desert rocka, a w kolejnych dekadach przewodził m.in. formacjom Slo Burn, Unida, Hermano oraz solowym projektom.

Mondo Generator powołani do życia zostali pod koniec lat 90. przez basistę i wokalistę Nicka Oliveriego (również byłego członka Kyuss oraz Queens of the Stone Age). Formacja serwuje bezkompromisowe połączenie brudnego punk rocka, hardcore'a i surowego stoner metalu.

British Lion to z kolei brytyjski hardrockowy zespół prowadzony przez Steve'a Harrisa, basistę i założyciela Iron Maiden. W przeciwieństwie do epickiego rozmachu macierzystej formacji Harrisa, British Lion stawia na tradycyjny, melodyjny brytyjski hard rock z mocnym pubowym rodowodem.

Stawkę domyka Dogma - żeńska formacja heavymetalowa, łącząca melodyjne, nośne kompozycje z mroczną, teatralną estetyką i prowokacyjnym wizerunkiem.