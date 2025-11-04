Kolejne gwiazdy dołączają do Mystic Festival 2026! "Na to, co najlepsze czasem trzeba poczekać"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

'Na to, co najlepsze czasem trzeba poczekać" - zapowiadają organizatorzy Mystic Festival 2026. Do pokaźnej już plejady metalowych gigantów dołączyły właśnie kolejne zespoły!

Corrosion of Conformity zagrają na Mystic Festival 2026!
Corrosion of Conformity zagrają na Mystic Festival 2026!Daniel KnightonGetty Images

Przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu planowana jest na 3-6 czerwca 2026 roku. Impreza standardowo odbędzie się w Stoczni Gdańskiej. Niedawno organizatorzy wydarzenia potwierdzili, że kolejną gwiazdą - tuż obok należącego do Zakka Wylde'a Black Label Society - będzie Megadeth. Thrash metalowa formacja odwiedzi Gdańsk w ramach pożegnalnej trasy.

Na festiwalu przyjdzie nam zobaczyć również: Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, thrown, Gaahls Wyrd i Blood Vulture". 

Zobacz również:

Massacre powraca z nowym materiałem
Metal

Massacre nie przyjedzie do Polski. Co się dzieje z legendą death metalu?

Michał Boroń
Michał Boroń

Kolejne zespoły dołączają do Mystic Festivalu!

"Wszystko ma swój czas i na to, co najlepsze czasem trzeba poczekać. Koncertów Corrosion Of Conformity, Coroner, letlive. oraz Djerv w gdańskiej Stoczni doczekacie się już w czerwcu przyszłego roku" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilach Mystic Festivalu w mediach społecznościowych.

Pochodząca z Raleigh formacja Corrosion of Conformity założona została w 1982 roku z inicjatywy gitarzysty Woody'ego Weathermana. Skłąd zespołu na przestrzeni lat przechodził przez wiele zmian, obecnie gitarzyście towarzyszą basista Bobby Landgraf, perkusista Stanton Moore oraz gitarzysta i wokalista Pepper Keenan. Grupa początkowo mocno inspirowała sceną hardcore punkową, jednak z czasem przeszła do grania wolniejszych kompozycji, w których usłyszeć możemy wpływy bluesa, heavy metalu, a później także stoner i slugde metalu. Największym uznaniem wśród fanów cieszy się wydany w 1994 roku krążek "Deliverance", na którym znalazły się hity takie jak "Albatross" czy "Clean My Wounds".

Coroner to z kolei szwajcarska formacja z Zurychu. W latach 1983-1996 stali na czele gatunku znanego dziś jako "techniczny thrash metal". Zespół ceniony był za wplatanie progresywnych elementów do ostrzejszych kompozycji. W pewnym momencie nazywano ich nawet "Rush thrash metalu". W 1996 roku grupa zawiesiła swoją działalność. Fani doczekali się jednak ich powrotu w 2010 r. Teraz Coroner odwiedzą Polskę, promując nowy album "Dissonance Theory", który swoją premierę miał 17 października 2025 r.

Do tego na festiwalu pojawi się również post-hardcore'owa ekipa letlive.! Formacji dowodzi Jason Aalon Butler znany szczególnie z twórczości w Fever 333. Jego pierwszym zespołem było jednak letlive., które po latach przerwy ponownie wróciło na wielkie sceny!

Najnowszą listę zespołów zamyka norweski Djerv z wokalistką Agnete Kjølsrud na czele. Na ten moment grupa może pochwalić się jednym albumem studyjnym "Djerv", eksplorującym obszary pomiędzy rockiem i metalem.

Po występie Marty Bijan w roli Olivii Rodrigo jurorzy wstali z krzeseł!Polsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze