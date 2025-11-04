Kolejne gwiazdy dołączają do Mystic Festival 2026! "Na to, co najlepsze czasem trzeba poczekać"

Przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu planowana jest na 3-6 czerwca 2026 roku. Impreza standardowo odbędzie się w Stoczni Gdańskiej. Niedawno organizatorzy wydarzenia potwierdzili, że kolejną gwiazdą - tuż obok należącego do Zakka Wylde'a Black Label Society - będzie Megadeth. Thrash metalowa formacja odwiedzi Gdańsk w ramach pożegnalnej trasy.

Na festiwalu przyjdzie nam zobaczyć również: Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, thrown, Gaahls Wyrd i Blood Vulture".

Kolejne zespoły dołączają do Mystic Festivalu!

"Wszystko ma swój czas i na to, co najlepsze czasem trzeba poczekać. Koncertów Corrosion Of Conformity, Coroner, letlive. oraz Djerv w gdańskiej Stoczni doczekacie się już w czerwcu przyszłego roku" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilach Mystic Festivalu w mediach społecznościowych.

Pochodząca z Raleigh formacja Corrosion of Conformity założona została w 1982 roku z inicjatywy gitarzysty Woody'ego Weathermana. Skłąd zespołu na przestrzeni lat przechodził przez wiele zmian, obecnie gitarzyście towarzyszą basista Bobby Landgraf, perkusista Stanton Moore oraz gitarzysta i wokalista Pepper Keenan. Grupa początkowo mocno inspirowała sceną hardcore punkową, jednak z czasem przeszła do grania wolniejszych kompozycji, w których usłyszeć możemy wpływy bluesa, heavy metalu, a później także stoner i slugde metalu. Największym uznaniem wśród fanów cieszy się wydany w 1994 roku krążek "Deliverance", na którym znalazły się hity takie jak "Albatross" czy "Clean My Wounds".

Coroner to z kolei szwajcarska formacja z Zurychu. W latach 1983-1996 stali na czele gatunku znanego dziś jako "techniczny thrash metal". Zespół ceniony był za wplatanie progresywnych elementów do ostrzejszych kompozycji. W pewnym momencie nazywano ich nawet "Rush thrash metalu". W 1996 roku grupa zawiesiła swoją działalność. Fani doczekali się jednak ich powrotu w 2010 r. Teraz Coroner odwiedzą Polskę, promując nowy album "Dissonance Theory", który swoją premierę miał 17 października 2025 r.

Do tego na festiwalu pojawi się również post-hardcore'owa ekipa letlive.! Formacji dowodzi Jason Aalon Butler znany szczególnie z twórczości w Fever 333. Jego pierwszym zespołem było jednak letlive., które po latach przerwy ponownie wróciło na wielkie sceny!

Najnowszą listę zespołów zamyka norweski Djerv z wokalistką Agnete Kjølsrud na czele. Na ten moment grupa może pochwalić się jednym albumem studyjnym "Djerv", eksplorującym obszary pomiędzy rockiem i metalem.

