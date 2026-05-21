King Woman to najbardziej mroczne i hipnotyczne wcielenie Kristiny Esfandiari, znanej także z projektów NGHTCRWLR, Dalmatian, Miserable i Sugar High. Pod tym pseudonimem artystka tworzy od 2009 roku, łącząc doom metal z shoegaze'em i slowcore'em w gęstą, pełną napięcia całość. Na żywo jej koncerty uchodzą za intensywne, emocjonalne doświadczenie, które bardziej przypomina rytuał niż klasyczny rockowy występ.

Do King Woman jako stały współpracownik dołączył perkusista Joseph Raygoza, a pierwszym efektem ich wspólnej pracy była EP‑ka "Doubt" z 2015 roku, wydana przez wytwórnię The Flenser. Niedługo później projekt zwrócił uwagę Relapse Records, jednej z najważniejszych wytwórni na scenie ciężkiej muzyki gitarowej, co otworzyło Esfandiari drogę do szerszej publiczności.

Od "Created in The Image of Suffering" do "Celestial Blues"

Debiutancki album King Woman, "Created in The Image of Suffering", ukazał się nakładem Relapse i szybko zyskał status jednej z najciekawszych rockowych płyt 2017 roku. Krążek zebrał świetne recenzje, a branżowe media podkreślały wyjątkowe połączenie ciężkiego, powolnego riffowania z intymnym, pełnym bólu wokalem Esfandiari.

Kolejny rozdział w historii projektu przyniósł album "Celestial Blues", nagrany z nominowanym do Grammy producentem Jackiem Shirleyem, znanym ze współpracy m.in. z Deafheaven, Amenra i Oathbreaker. Wydana w lipcu 2021 roku płyta jeszcze mocniej podkreśliła wszechstronność Esfandiari - od szeptów po pełne mocy, quasi‑liturgiczne frazy. Album w imponujący sposób miesza doom metal, shoegaze i slowcore, a emocjonalny ciężar nagrań przenosi się na równie intensywne koncerty.

Muzyka King Woman na dużym ekranie

Siła wyrazu King Woman nie umknęła także filmowcom. Utwór "Psychic Wound" z "Celestial Blues" oraz nowsza kompozycja "Bury" trafiły na soundtrack filmu "I Saw the TV Glow" studia A24 w reżyserii Jane Schoenbrun. Obecność w tak charakterystycznej produkcji tylko podkreśliła, jak filmowy i sugestywny jest świat dźwięków tworzony przez Esfandiari.

Koncert King Woman w Warszawie - data i bilety

King Woman zagra w Warszawie już 5 października 2026. Koncert odbędzie się w klubie Hydrozagadka.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 22 maja o godz. 10:00 na oficjalnej stronie organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings.

