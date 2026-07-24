Grupę King Diamond założył w połowie lat 80. duński wokalista o tym samym pseudonimie, który krótko wcześniej rozwiązał formację Mercyful Fate. W skład nowego zespołu weszli gitarzyści Andy LaRocque i Michael Denner, basista Timi Hansen i perkusista Mikkey Dee. King, Denner i Hansen wcześniej razem występowali w Mercyful Fate.

Solowy projekt Diamonda przechodził wiele zmian składu - Mikkey Dee w późniejszych latach grał w Motörhead i obecnie Scorpions. Przez zespół przewinęli się również m.in. Snowy Shaw (także Dream Evil, Therion, Dimmu Borgir) i Glen Drover, późniejszy gitarzysta Megadeth, Testament i Queensrÿche.

Jedynym stałym muzykiem towarzyszącym Diamondowi od samego początku był pochodzący ze Szwecji Andy LaRocque, który w 1993 r. razem z Death nagrał płytę "Individual Thought Patterns", a poza tym gościnnie wspierał czołówkę metalowej sceny - zarówno jako gitarzysta, jak i ceniony producent (m.in. Evergrey, Melechesh, At The Gates, Dimmu Borgir, Witchery, Shining, Dragonland).

Andy LaRocque odchodzi z zespołu King Diamond

Dość nieoczekiwanie ogłoszono, że po 40 latach rozchodzą się drogi zespołu i szwedzkiego gitarzysty. Decyzja o zakończeniu współpracy miała zostać podjęta "wspólnie".

"Spoglądając wstecz, czujemy jedynie dumę, wdzięczność i szacunek dla wszystkiego, co razem osiągnęliśmy. Niezliczone wspomnienia, które wspólnie stworzyliśmy, pozostaną z nami na zawsze. Nasza przyjaźń i wzajemny szacunek pozostaną niezmienne; szczerze życzymy sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze na przyszłość!" - taki oficjalny komunikat pojawił się na profilu grupy King Diamond.

W marcu gitarzysta podkreślał, że liczy, że "wkrótce" premierę będzie miał oczekiwany i zapowiadany od dłuższego czasu album "Saint Lucifer's Hospital 1920". Trzy miesiące później już nie był tego taki pewien, dodając, że "nikt nie wie", kiedy się on ukaże, dodając, że wciąż trwają prace nad tym materiałem.

Jeszcze pod koniec 2024 r. pojawiły się premierowe utwory "Spider Lilly" i "Electro Therapy". Pierwszą zapowiedzią następcy płyty "Give Me Your Soul... Please" (2007) był singel "Masquerade Of Madness" (2019), jednak w dalszym ciągu nie wiadomo, czy te nagrania pojawią się na "Saint Lucifer's Hospital 1920".

King Diamond ogłasza nowego gitarzystę

Niemal od razu pojawił się kolejny wpis, w którym King Diamond ogłosił następcę Andy'ego LaRocque'a. Został nim pochodzący z Grecji gitarzysta Gus G, obecnie muzyk Firewind, działający także jako solista. Na koncie ma występy w zespołach Mystic Prophecy, Nightrage, Arch Enemy, Dream Evil i jako gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a (w latach 2009-2017).

"To dla mnie wielki zaszczyt powitać Gusa G. jako naszego nowego gitarzystę; będzie on z nami komponował, nagrywał i koncertował w przyszłości. Gus będzie kontynuował wszystkie swoje dotychczasowe projekty, takie jak Firewind, działalność solowa itp. Żadnych ograniczeń - po prostu staranne planowanie. Już pracujemy z Gusem i nie mogę się doczekać, aż usłyszycie nowy materiał King Diamond z jego udziałem!" - ogłosił duński wokalista.

Skład grupy King Diamond uzupełniają szwedzki gitarzysta Mike Wead (od 2000 r.), perkusista Matt Thompson (od 2000 r.) i basista Pontus Egberg (od 2014 r.). Wead towarzyszy Kingowi w reaktywowanym po raz kolejny w 2019 r. Mercyful Fate.