Podobnie jak wszystkie poprzednie albumy "apostołów riffu", płytę zatytułowana po prostu "Khemmis" wyprodukowano ponownie w studiu Flatline Audio w Denver, czyli rodzimym mieście zespołu. Autorem okładki jest amerykański artysta Christopher Remmers.

Khemmis wraca z nową płytą. Co przygotowali tym razem?

"Już na samym początku procesu komponowania postanowiliśmy, że chcemy nagrać żywiołowy album, który zachowuje istotę 'brzmienia Khemmis', wyrażając zarazem radość tworzenia, przeżywania i umiłowania dla heavy metalu. Pod wieloma względami ponownie połączyliśmy się z energią i ekscytacją, które towarzyszyły nam u zarania zespołu - niepohamowaną żądzą grania głośnej i ciężkiej muzyki. Entuzjazm ten nasycony jest dogłębnym poczuciem wdzięczności za możliwość tworzenia i dzielenia się ze światem naszą muzyką" - o nowej płycie powiedział Ben Hutcherson, grający na gitarze wokalista Khemmis.

Piąty longplay Khemmis będzie zarazem drugim albumem amerykańskiej formacji w barwach Nuclear Blast Records - giganta metalowej fonografii z Niemiec. Następca albumu "Deceiver" (2021 r.) będzie mieć swą premierę 12 czerwca. Materiał dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych. Zespół przygotował także specjalną edycję, w której znajdziemy dodatkowo m.in. fotoksiążkę zza kulis i promocyjne zdjęcie grupy z autografami muzyków.

"Ma w sobie wszystko". Khemmis odpala singlową petardę

Wraz z ogłoszeniem premiery nowego albumu, Khemmis podzielili się z fanami zapowiadającym do singlem "Invocation Of The Dreamer", na którym zespół z Denver wspina się na nieznane mu dotąd wyżyny żywiołowości.

"Wiedzieliśmy, że utwór ten musi być pierwszym singlem, podobnie jak wiedzieliśmy, że to musi być numer rozpoczynający album - to niezaprzeczalna petarda. 'Invocation Of The Dreamer' wyważa frontowe drzwi, przewraca stolik do kawy i podpala twój pokój. Ma w sobie wszystko, czego należy oczekiwać od utworu Khemmis - potężne riffy, harmonizujące gitary, zaraźliwe melodie wokalne - oraz mnóstwo niespodzianek, w tym perkusyjne blasty i piekący basowy break" - wylicza frontman kwartetu z Kolorado.

Do singla "Invocation Of The Dreamer" powstał teledysk w reżyserii Franka Guerry, który możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że oprócz wspomnianego Bena Hutchersona skład Khemmis uzupełniają również grający na gitarze wokalista Phil Pendergast oraz perkusista Zach Coleman, były muzyk projektu Go Ahead And Die z udziałem Brazylijczyka Maksa Cavalery (Soulfly, Nailbomb, Cavalera Conspiracy, Killer Be Killed, eks-Sepultura). Najnowszym nabytkiem w szeregach Khemmis jest (od 2022 r.) basista David L. Small, z którym Hutcherson gra również w formacji Glacial Tomb z pogranicza sludge, death i black metalu.

Khemmis - szczegóły albumu "Khemmis" (tracklista):

1. "Invocation Of The Dreamer"

2. "Corpsebloom Garden"

3. "Grief's Reverie"

4. "Beneath The Scythe"

5. "Gilded Chambers"

6. "Tomb Of Roses"

7. "Carrion King"

8. "Benediction Tones".

