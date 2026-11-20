Płyta zatytułowana "The End Of All Gods" będzie następcą wydanego w maju 2024 roku, debiutanckiego albumu "From Hell I Rise", który odbił się szerokim echem nie tylko wśród wyznawców kalifornijskiego thrash metalu.

Kerry King: Album "The End Of All Gods" w szczegółach. Co już wiemy o nowej płycie legendarnego gitarzysty?

Longplay "The End Of All Gods", podobnie jak debiut "From Hell I Rise"", wyprodukował ponownie Josh Wilbur, renomowany amerykański fachowiec znany ze współpracy z m.in. Korn, Lamb Of God, Bad Religion, Avenged Sevenfold, Megadeth czy Trivium. Nagrania odbyły się w kalifornijskich studiach NRG i Total Access. Okładkę zaprojektował tym razem ceniony ilustrator Dusty Peterson, artysta tworzący m.in. dla Marvel Comics, branży gier komputerowych (Spiderman: The Movie Game, F.E.A.R. i F.E.A.R. 2) czy zespołów takich jak Lamb Of God, Six Feet Under i Bloodbath.

"Nie mogę się doczekać, aż to coś spadnie na ludzkość" - o nowym albumie mówi Kerry King, współzałożyciel kalifornijskiej grupy Slayer, ikony muzyki metalowej i przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Megadeth i Anthrax).

"Według mnie to wspaniałe przedłużenie pierwszego albumu. Uważam, że nowa płyta spodoba się w całości każdemu, kto był moim fanem przez całą moją karierę. Moim zdaniem intro rozpoczynające album jest jednym z najlepszych, jakie stworzyłem, z niecierpliwością czekam więc na reakcje ludzi, kiedy to wszystko usłyszą. Łomot. Istna miazga" - materiał "The End Of All Gods" zapowiadał wcześniej gitarzysta Slayera, który obchodził w tym roku 62. urodziny.

Płytę "The End Of All Gods" pilotuje już wybuchowy singel "My War", któremu towarzyszy równie rozpędzony wideoklip.

Kerry King z pierwszą zapowiedzią drugiego albumu. Singel "My War" niczym Mad Max w służbie thrashu

Do singla "My War" nakręcono utrzymany w postapokaliptycznej konwencji teledysk, który przywodzi na myśl kultową serię australijskich filmów "Mad Max", a zwłaszcza pustynne pościgi rodem z "Mad Max 2: Wojownik szos", które na początku lat 80. zdefiniowały dystopijną wizję postapo w kulturze popularnej. Reżyserią wideoklipu, w którym nie mogło też zabraknąć pirotechnicznego rozmachu towarzyszącego muzykom w swoim naturalnym żywiole, zajął się Vicente Cordero (Industrialism Films).

Teledysk do singla "My War" Kerry'ego Kinga możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że w utworze "Gospel", swoistym wprowadzeniu do płyty "The End Of All Gods", wystąpił gościnnie Damian Priest, gwiazda wrestlingowej federacji WWE (World Wrestling Entertainment), a prywatnie od wielu lat przyjaciel Kinga. Słynny amerykański wrestler pochodzenia portorykańskiego wypowiada w nim tekst w języku hiszpańskim, który specjalnie na tę okazję napisał Kerry King.

Album "The End Of All Gods" zarejestrowano w ten samej gwiazdorskiej ekipie, w której Kingowi towarzyszą perkusista Paul Bostaph (Slayer, eks-Testament, Forbidden i Exodus), gitarzysta Phil Demmel (eks-Machine Head i Vio-Lence), wokalista Mark Osegueda (Death Angel) i basista Kyle Sanders (eks-Hellyeah; prywatnie brat Troya Sandersa z Mastodon).

Longplay "The End Of All Gods" będzie mieć swą premierę 12 lutego 2027 roku nakładem amerykańskiej Reigning Phoenix Music. Wytworni z Kalifornii szykuje szeroką gamę edycji, w tym CD w digipacku, formaty cyfrowe, kasetę oraz winyl w aż siedmiu wariantach kolorystycznych.

Kerry King - szczegóły albumu "The End Of All Gods" (tracklista):

1. "Gospel"

2. "Flatline"

3. "Executioners"

4. "Diversions"

5. "My War"

6. "Adversary/No Tolerance"

7. "Insurgent"

8. "Retaliate"

9. "Retribution"

10. "Driving The Nails"

11. "The End Of All Gods".