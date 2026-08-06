Kelly Osbourne uderza w Sida Wilsona. "Nie jest z niego zadowolona"

Po marcowych doniesieniach pojawiały się jeszcze pytania, czy Kelly Osbourne i Sid Wilson spróbują naprawić relację. Osoba z ich otoczenia przekazała teraz magazynowi "People", że obecnie nie są razem, a trwający od miesięcy kryzys nie został zażegnany.

"Nie jest tajemnicą, że nie jest z niego zadowolona. Między nimi wiele razy sytuacja się zmieniała" - twierdzi informator.

Sama Osbourne nie wydała kolejnego oficjalnego oświadczenia dotyczącego byłego narzeczonego. Zamiast tego zamieściła na Instagramie kilka publikacji, które internauci odczytali jako komentarz do ich obecnych relacji.

Kelly Osbourne chce odzyskać swoje rzeczy

W pierwszym wpisie Osbourne poruszyła temat osób, które zamiast przyznać się do błędu, próbują przenieść odpowiedzialność na innych.

"Dziwne, że najgłośniejszą obroną winnego rzadko jest niewinność. Zazwyczaj chodzi o odwrócenie uwagi. Kiedy maska opada, nie patrzą w lustro, tylko rzucają nim w kogoś innego" - napisała.

Następne publikacje dotyczyły jej trzyletniego syna Sidneya. Kelly zapewniła, że jego bezpieczeństwo emocjonalne pozostaje dla niej najważniejsze, bez względu na opinie innych osób.

"Moim zadaniem jest chronić moje dzieci. Nie twoje uczucia, nie twoje oczekiwania ani oceny, o które nie prosiłam. Moją odpowiedzialnością jest ich dobro, układ nerwowy i poczucie bezpieczeństwa" - przekazała.

Na zakończenie zwróciła się z bardziej konkretnym żądaniem. "Czy mogę odzyskać moje psy i wszystkie rzeczy? I może jeszcze alimenty?" - dodała.

Kelly Osbourne skupia się na synu i matce

Według informacji "People" 41-latka nie chce obecnie angażować się w kolejne konflikty. Najwięcej czasu poświęca synowi oraz Sharon Osbourne, która w lipcu 2025 roku straciła męża.

"Jej priorytetem jest matka. Chce być blisko Sharon. Jest również bardzo skupiona na tym, aby być najlepszą mamą dla swojego syna" - przekazało źródło magazynu.

Śmierć Ozzy'ego Osbourne'a miała być dla Kelly szczególnie trudnym doświadczeniem. W pierwszych miesiącach po odejściu ojca potrzebowała wsparcia rodziny i chciała spędzać z nią jak najwięcej czasu. Osbourne i Wilson mieli natomiast różnić się w kwestii tego, jak zorganizować codzienne życie oraz gdzie powinni przebywać.

"Nie chce teraz dramatu w swoim życiu. Sid ma wiele spraw, nad którymi musi popracować sam" - dodał informator.

Jak rozpoczął się związek Kelly Osbourne i Sida Wilsona?

Kelly Osbourne i Sid Wilson poznali się pod koniec lat 90., gdy Slipknot występował podczas Ozzfestu organizowanego przez jej rodziców. Przez wiele lat pozostawali znajomymi, a ich związek rozpoczął się w styczniu 2022 roku.

Pod koniec tego samego roku urodził się ich syn Sidney. Wilson oświadczył się Kelly w lipcu 2025 roku, za kulisami pożegnalnego koncertu Black Sabbath w Birmingham. W wyjątkowej chwili towarzyszyli im najbliżsi, w tym Ozzy Osbourne.

Kilka miesięcy później relacja zaczęła przechodzić poważny kryzys, a w marcu 2026 roku media poinformowały o odwołaniu zaręczyn. Najnowsze publikacje Kelly wskazują, że były partner wciąż jest obecny w jej życiu ze względu na wspólnego syna, ale powrót pary nie jest obecnie brany pod uwagę.

Wpisy Osbourne zbiegły się także z niepotwierdzonymi doniesieniami o odejściu Wilsona ze Slipknot. Zespół i muzyk nie wydali w tej sprawie oficjalnego komunikatu.