Kelly Osbourne przerywa milczenie po śmieci ojca. "Straciłam najlepszego przyjaciela"

Ozzy Osbourne w ostatnich latach zmagał się z chorobą Parkinsona oraz poważnymi problemami z kręgosłupem, przez co nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. 76-latek mimo tego, jeszcze 5 lipca po raz ostatni wystąpił na scenie w Villa Park w Birmingham w ramach pożegnalnego koncertu Black Sabbath "Back to the Beginning" .

Na swoim profilu na Instagramie, córka Ozzy'ego, Kelly Osbourne opublikowała relację, która na czarnym tle przedstawia słowa "I feel unhappy, I am so sad, I lost the best friend I ever had" (tłum. "Czuję się nieszczęśliwa, jestem taka smutna. Straciłam najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałam").