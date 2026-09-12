Działający z przerwami od 1981 r. Kat jest zaliczany - razem z Turbo iTSA - do tzw. "Wielkiej Trójcy Polskiego Metalu". Na czele katowickiej formacji stali wokalista Roman Kostrzewski (jeden z najbardziej rozpoznawanych głosów polskiego metalu zmarł 10 lutego 2022 r.) i gitarzysta Piotr Luczyk.

Konflikty pomiędzy liderami sięgały końca lat 80. Do kolejnych tarć doszło wiosną 1999 r. - podczas nagrywania płyty "Szydercze zwierciadło" odszedł Luczyk, a krótko później zespół zawiesił działalność. Kostrzewski powołał do życia grupę Alkatraz (płyta "Error"), a gitarzysta występował w zespole Adrenalina.

Do czasowej reaktywacji doszło w 2002 r. (m.in. występ przed Iron Maiden podczas Mystic Festival we Wrocławiu), ale szybko okazało się, że rozłam jest jeszcze poważniejszy. Kat zakończył współpracę z perkusistą Irkiem Lothem, a później także z Kostrzewskim - obie strony przerzucały się oświadczeniami prawnymi. Wokalista i perkusista powołali do życia nowy zespół Kat & Roman Kostrzewski .

Kat zapowiada nowy album "Death Is Not Enough"

Po rozłamie Kat Luczyka wypuścił płyty "Mind Cannibals" z 2005 r. (za mikrofonem stał Henry Beck), "Acoustic - 8 filmów" (wokalistą był Maciej Lipina, lider formacji Ścigani) oraz "Without Looking Back" (2019) i "The Last Convoy" (2020) z Jakubem "Qbkiem" Weigelem, znanym z grupy Harlem. Ten ostatni album zawierał nowe wersje znanych utworów i kilka coverów.

Teraz śląska legenda metalu ujawniła pierwsze szczegóły nowego materiału "Death Is Not Enough". Płyta pojawi się 23 października, 40 lat po premierze debiutanckiego anglojęzycznego albumu "Metal and Hell" (w maju 1986 r. pojawiła się polska wersja pod tytułem "666").

"'Death Is Not Enough' dla jednych będzie zaskoczeniem, dla innych strzałem w dziesiątkę. Ale taki jest Kat. Nigdy nie podążamy utartymi ścieżkami" - zapowiada Piotr Luczyk.

U jego boku występują Jakub "Qbek" Weigel (wokal), Adam "Harris" Jasiński (bas) i Mariusz Prętkiewicz (perkusja).

"Death Is Not Enough" będzie dostępny na wszystkich najważniejszych platformach cyfrowych, a także na nośnikach CD i winylu. Dalsze szczegóły dotyczące albumu mają zostać ujawnione wkrótce. "Otwiera kolejny zaskakujący rozdział w dyskografii zespołu" - czytamy.