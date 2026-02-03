"Revelations" będzie pierwszym od dziewięciu lat longplayem formacji z miasta Hamilton w kanadyjskiej prowincji Ontario. Premierę piątej płyty Threat Signal, którego początki sięgają roku 2004, zaplanowano na koniec marca.

Threat Signal przed premierą "Revelations". Co już wiemy o nowej płycie Kanadyjczyków?

Nad produkcją (w tym miksem) i przebiegiem nagrań "Revelations" czuwał Jon Howard, wokalista Threat Signal. Wszystko to odbyło się w jego prywatnym Woodward Avenue Studio w rodzimym Hamilton. Za mastering - wykonany w studiu Sterling Sound - odpowiadał zdobywca nagrody Grammy, amerykański fachowiec Ted Jensen (m.in. Iron Maiden, Metallica, AC/DC). Autorem okładki jest Amerykanin Travis Smith, nadworny artysta metalowej sceny, którego prace zdobią nagrania m.in. Death, Katatonii, Cynic, Kinga Diamonda, Opeth, Iced Earth oraz wielu innych.

"Nowy album zaciera granice między brutalną intensywnością, żywiołową ekspresją i melodyjnymi elementami, które zapadają głęboko w pamięć. Zrodzony z osobistych zmagań i wewnętrznego chaosu, 'Revelations' tworzy dynamiczną mozaikę precyzyjnej instrumentacji, bogatych partii gitarowych i wciągających wokali" - czytamy o brzmieniu nowego materiału Threat Signal.

Pierwszą zapowiedzią piątego albumu formacji jest singel "Non-Essential", który możecie sprawdzić poniżej:

Następca płyty "Disconnect" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 27 marca nakładem polskiej Agonia Records. Pilska wytwórnia szykuje m.in. dwie wersje CD, kasetę, formaty cyfrowe oraz edycje winylowe (cztery warianty kolorystyczne).

Threat Signal - metalowy tygiel z Kanady

Przypomnijmy, że "Revelations" to piąty album - powstałego w 2004 roku Threat Signal - od czasu wydanego w 2006 roku debiutu "Under Reprisal", który zdobył nagrodę Kanadyjskiego nagrania roku podczas gali Hamilton Music Awards. Kolejne płyty zespołu - "Vigilance" (2009 r.), "Threat Signal" (2011 r.) i "Disconnect" (2017 r.) - umocniły jego pozycję, wzbudzając coraz większe zainteresowanie szeroko rozumianej sceny metalowej.

Wszystkie trzy poprzednie longplaye Kanadyjczyków znalazły swoje miejsce w notowaniach amerykańskiego magazynu "Billboard", owocując zarazem trasami i koncertami w towarzystwie m.in. Children Of Bodom, Soilwork, Motörhead, Saxon, Opeth, Kataklysm, Hatebreed, Epica czy Arch Enemy. Ostatnie trasy zaprowadziły m.in. ich do Europy (z Vaderem i Hate Eternal) i Ameryki Północnej (z Sirenią).

"Charakterystyczne brzmienie Threat Signal to połączenie elementów technicznego thrash metalu, melodyjnego death metalu, groove metalu i metalcore'u, wyróżniające się dynamicznym wokalem, techniczną biegłością i pełnymi polotu gitarowymi solówkami" - czytamy o eklektycznym stylu grania kanadyjskiego kwintetu.

Oprócz długoletnich członków - wokalisty Jona Howarda, basisty Pata Kavanagha i gitarzysty Travisa Montgomery'ego (w 2013 r. koncertowego gitarzysty solowego projektu Jeffa Loomisa, gitarzysty Nevermore i byłego członka Arch Enemy) - na albumie "Revelations" zespół ponownie połączył siły z wracającym po poważnym wypadku samochodowym perkusistą Joeyem Muhą. Nowa płyta Kanadyjczyków jest także debiutem w barwach Threat Signal gitarzysty Oswina Wonga, który dołączył do grupy już w 2018 roku.

Threat Signal - szczegóły albumu "Revelations" (tracklista):

1. "The Great Tribulation"

2. "Non-Essential"

3. "Exercise The Demon"

4. "Fire At Will"

5. "Death Will Find Us All"

6. "Paralysis"

7. "Revelations"

8. "NME"

9. "Hell And Back"

10. "Live For You".

