W dniu premiery "Dark Asylum" Kamelot w Orlando na Florydzie rozpoczyna też światową trasę promującą nowy album. Po koncertach w USA zespół przeniesie się do Europy. Zagra też dwukrotnie w Polsce: w Krakowie (Klub Studio, 10 listopada) i Warszawie (Progresja, 11 listopada).

Kamelot obecnie to międzynarodowa formacja, bo u boku lidera, gitarzysty Thomasa Youngblooda występują Niemcy Oliver Palotai (klawisze) i Alex Landenburg (perkusja), Szwed Tommy Karevik (wokal) i Amerykanin Sean Tibbetts (bas).

Głównej gwieździe na obu koncertach w Polsce towarzyszyć będą Exit Eden oraz Temperance. W skład pierwszej grupy wchodzą Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) i Marina La Torraca (Phantom Elite), które udowadniają, że popowe melodie mogą iść w parze z symfonicznym ciężarem.

Z kolei Włosi z Temperance od kilku lat udowadniają, że w gatunku nie trzeba się ograniczać. Formacja została obwołana jednym z najciekawszych zespołów nowoczesnego melodyjnego metalu.

Kamelot w mrocznym sanktuarium. "Życie po ucieczce"

Do sieci trafił już teledysk do nowego singla "Sanctuary".

"'Sanctuary' symbolizuje moment, w którym mrok RavenHill zostaje wreszcie za nami. Utwór opowiada o nadziei, wolności i odnajdywaniu drogi powrotnej do samego siebie po wszystkim, czego doświadczyliśmy. Teledysk przenosi tę historię poza mury RavenHill i pozwala nam zajrzeć do życia po ucieczce - nowego początku, który wciąż jednak kształtują wspomnienia i blizny przeszłości. Tommy, Clémentine i Ignacia wnoszą do utworu trzy odrębne głosy, nadając 'Sanctuary' emocjonalną głębię, która doskonale odzwierciedla drogę z mroku ku światłu" - komentuje Thomas Youngblood, gitarzysta i założyciel Kamelot.

Wspomniane trzy odrębne głosy należą do frontmana Tommy'ego Karevika, jego przyszłej koncertowej partnerki Clémentine Delauney z Visions of Atlantis oraz Ignacii Fernández z Decessus, a zarazem aktualnej Miss World Chile.

Na następcy "The Awakening" (2023) zespół jeszcze śmielej zagłębia się w filmowe i atmosferyczne brzmienia, wkraczając głębiej w teatralny mrok, jednocześnie zachowując charakterystyczne melodie, które definiują ich styl.

W nagraniach gościnnie udział wzięli również Tobias Sammet (Avantasia), Lea-Sophie Fischer (Eluveitie), Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold i Billy King.

"Tożsamość rozpada się na kawałki, rzeczywistość ulega wypaczeniu, a kontrola wymyka się w niewidzialne ręce, prowadząc główną postać ku zejściu w psychologiczną ciemność, która ostatecznie prowadzi do przemiany... i być może do sanktuarium. Od filmowego rozmachu 'Ashen World', przez introspektywną głębię 'Sanctuary', aż po wielowarstwową tajemniczość 'Ivy, My Dear', 'Dark Asylum' rozwija się jako w pełni immersyjna podróż, łącząca orkiestrowy rozmach, nawiedzające melodie i teatralną narrację w jedną spójną wizję" - czytamy w opisie nowego albumu Kamelot.

"Dark Asylum" dostępny jest w wielu formatach, w tym na standardowych wydaniach winylowych w kolorze złotym, srebrnym i klasycznej czerni, a także w specjalnych wariantach winylowych z białą etykietą, białymi rozpryskami oraz wypełnionych krwią. Każdy z tych ostatnich wariantów będzie dodatkowo zawiera oficjalną, 24-stronicową książeczkę.

Poza tym płyta trafia na rynek w kilku wersjach CD typu digipak (wydanie 2-płytowe zawiera instrumentalną wersję całego albumu), jako kaseta oraz wydanie cyfrowe.

Kamelot i "Dark Asylum" - szczegóły płyty (tracklista):

1. "Sanctorium"

2. "Ashen World" (feat. Ignacia Fernández)

3. "⁠Dark Asylum"

4. "Sanctuary" (feat. Clémentine Delauney & Ignacia Fernández)

5. "Nocte Veritas"

6. "One Last Masquerade" (feat. Tobias Sammet)

7. "⁠Ivy, My Dear"

8. "Godlike Alchemy"

9. "The Sleeping Mind (Orphic Paradigm)"

10. "Kaleidoscope"

11. "Enigma (Think of Me)"

12. "Cassandra's Disease"

13. "Beneath the Moon (Tunglið)" (feat. Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold, Lea-Sophie Fischer)

14. "⁠The Puppet King"

15. "⁠Sanctum Requiem".