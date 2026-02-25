"Działający od ponad trzech dekad Kamelot to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów symfonicznego i power metalu, łączący melodyjność z epickim rozmachem i mrocznym klimatem" - zapowiadają organizatorzy z WiniaryBookings.

Dyskografię Amerykanów zamyka wydany w 2023 r. album "The Awakening", który przyniósł bardziej zróżnicowane i momentami cięższe brzmienie, pozostając jednocześnie wiernym symfoniczno-metalowym korzeniom zespołu.

Kamelot wraca do Polski na dwa koncerty

Grupa z Florydy powróci do Polski na dwa koncerty w ramach "Dark Asylum World Tour". Formacja zagra w Krakowie (Klub Studio, 10 listopada) i Warszawie (Progresja, 11 listopada).

Kamelot obecnie to w sumie międzynarodowa formacja, bo u boku lidera, gitarzysty Thomasa Youngblooda występują Niemcy Oliver Palotai (klawisze) i Alex Landenburg (perkusja), Szwed Tommy Karevik (wokal) i Amerykanin Sean Tibbetts (bas).

Głównej gwieździe na obu koncertach towarzyszyć będą Exit Eden oraz Temperance. W skład pierwszej grupy wchodzą Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) i Marina La Torraca (Phantom Elite), które udowadniają, że popowe melodie mogą iść w parze z symfonicznym ciężarem.

Z kolei Włosi z Temperance od kilku lat udowadniają, że w gatunku nie trzeba się ograniczać. Formacja została obwołana jednym z najciekawszych zespołów nowoczesnego melodyjnego metalu.

