Kamelot wraca do Polski na dwa koncerty. "Epicki rozmach i mroczny klimat"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W listopadzie do Polski na dwa koncerty powróci amerykańska grupa Kamelot. Ikonę symfonicznego metalu poprzedzać będą Exit Eden oraz Temperance.

Wokalista ubrany na czarno występuje energicznie na scenie podczas koncertu muzycznego, trzyma mikrofon w dłoni i śpiewa z pasją, w tle widoczne są elementy scenografii i światła koncertowe.
Tommy Karevik (Kamelot) w akcjiTerje Dokken / Gonzales Photo / ForumAgencja FORUM

"Działający od ponad trzech dekad Kamelot to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów symfonicznego i power metalu, łączący melodyjność z epickim rozmachem i mrocznym klimatem" - zapowiadają organizatorzy z WiniaryBookings.

Dyskografię Amerykanów zamyka wydany w 2023 r. album "The Awakening", który przyniósł bardziej zróżnicowane i momentami cięższe brzmienie, pozostając jednocześnie wiernym symfoniczno-metalowym korzeniom zespołu.

Kamelot wraca do Polski na dwa koncerty

Grupa z Florydy powróci do Polski na dwa koncerty w ramach "Dark Asylum World Tour". Formacja zagra w Krakowie (Klub Studio, 10 listopada) i Warszawie (Progresja, 11 listopada).

Zobacz również:

Andrzej "Quack" Kułakowski miał 54 lata
Metal

Nie żyje Andrzej "Quack" Kułakowski. Był współzałożycielem Hate

Michał Boroń
Michał Boroń

Kamelot obecnie to w sumie międzynarodowa formacja, bo u boku lidera, gitarzysty Thomasa Youngblooda występują Niemcy Oliver Palotai (klawisze) i Alex Landenburg (perkusja), Szwed Tommy Karevik (wokal) i Amerykanin Sean Tibbetts (bas).

Głównej gwieździe na obu koncertach towarzyszyć będą Exit Eden oraz Temperance. W skład pierwszej grupy wchodzą Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) i Marina La Torraca (Phantom Elite), które udowadniają, że popowe melodie mogą iść w parze z symfonicznym ciężarem.

Z kolei Włosi z Temperance od kilku lat udowadniają, że w gatunku nie trzeba się ograniczać. Formacja została obwołana jednym z najciekawszych zespołów nowoczesnego melodyjnego metalu.

Majka Jeżowska reaguje na komentarze w "The Voice Senior". "To odbiera przyjemność"TVP

Najnowsze