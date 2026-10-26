Przypomnijmy, że "The Void Of Time", czwarty album Kalt Vindur, promowały dotąd opublikowany już w lipcu utwór tytułowy oraz "Lost In Infinity" - drugi singel, który poznaliśmy we wrześniu. Na trzeci singel pilotujący nowy materiał wybrano frenetyczną kompozycję "In Silence".

"Pęd, agresja i melodia". Kalt Vindur przedstawia "In Silence"

"'In Silence' atakuje słuchacza od samego początku szybkim, dotkliwym riffem, któremu towarzyszy potężny blast. W dalszej części utworu, jego surowa żywiołowość ustępuje miejsca bardziej melodyjnym pasażom, wprowadzając szczyptę przestrzeni i kontrastu, bez utraty swojej pierwotnej intensywności. 'In Silence' łączy zatem pęd, agresję i melodię, tworzące spójną, dynamiczną kompozycję, która trzyma słuchacza w napięciu od początku do końca" - zapewniają muzycy kwintetu rodem z podkarpackiej Dukli.

"Utwór 'In Silence' pokazuje, jak metal potrafi równoważyć skrajności, splatając chwytliwe melodie z bezkompromisową brutalnością i rozpędzonymi blastami, nie pozwalając słuchaczowi na nudę i dostarczając potężną dawkę czystej, agresywnej żywiołowości" - dodał Artur "Svart" Szydło, gitarzysta Kalt Vindur.

Nakręcony do singla "In Silence" teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Kalt Vindur: Szczegóły albumu "The Void Of Time". Co już wiemy?

Płytę "The Void Of Time" wyprodukowali Artur Szydło, autor muzyki, gitarzysta i lider Kalt Vindur, oraz Krzysztof Kokosiński, który zajął się również miksem i masteringiem, a także zagrał gościnnie na klawiszach w zamykającym album utworze "Jesień". Ścieżki perkusji i wokali zarejestrowano pod okiem Grzegorza Gnata w Regnat Audio Studio w podkarpackim Cieklinie.

Autorem tekstów jest wokalista formacji Wojciech Kozub. Okładkę zaprojektował ponownie ceniony artysta Maciej Kamuda, którego prace zdobią nagrania wielu krajowych zespołów czy francuskiego Blut Aus Nord. Za oprawę graficzną odpowiedzialny jest także Paweł Kuranda (m.in. Zørormr, Doctor Visor).

"'The Void Of Time' to kolejny krok w głąb naszego muzycznego świata. Powstał bez kalkulacji czy z góry ustalonego planu, rozwijając się w sposób naturalny jako strumień energii przełożony na dźwięk. Miejscami wypada być może nieco surowiej, pozostając jednak głęboko zakorzeniony w melodii i emocji. I choć black metal wciąż stanowi jego fundament, muzyczne wyczucie i szczerość wyrażania się liczą się dla nas najbardziej. Pierwiastki te nadają każdej kompozycji wyrazisty charakter i głębię" - o stylistycznej ewolucji pisał już w lipcu Artur Szydło, lider formacji Kalt Vindur, której brzmienie bywa dziś określane jako postępowe granie z pogranicza black i doom metalu.

Album "The Void Of Time" ukaże się 27 listopada w barwach greckiej The Circle Music. Materiał dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych.

Kalt Vindur - podkarpackie oblicze black metalu

Grupa Kalt Vindur, założona w 2015 roku w Dukli na Podkarpaciu, konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jeden z najbardziej charakterystycznych przedstawicieli polskiego blackmetalowego podziemia. Łącząc melodię i nastrojowość z surową intensywnością kwintet z powiatu krośnieńskiego wypracował własną artystyczną tożsamość, określaną często mianem podkarpackiego black metalu.

Po wydaniu debiutanckiego albumu "Delusions" (2017 r.; Mara Productions) oraz wysoko ocenianej drugiej płyty "...And Nothing Is Endless" (2020 r.; Witching Hour Productions), w 2023 roku Kalt Vindur rozpoczęli nowy rozdział, podpisując kontrakt z grecką The Circle Music. Pierwszym owocem współpracy z ateńską wytwórnią był opublikowany w 2024 roku longplay "Magna Mater", materiał uznawany powszechnie za przełomowe dokonanie w historii zespołu i ewolucji jego brzmienia.

Warto dodać, że nazwa zespołu Kalt Vindur pochodzi z języka islandzkiego i w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza "zimny wiatr".

Skład podkarpackiej formacji, której twórczość polecana jest fanom m.in. Norwegów z Vreid i Enslaved czy szwedzkiego Dissection, tworzą Artur Szydło (gitara), Szymon Hadała (bas), Wojciech Kozub (wokal), Marcin Borula (gitara) i Rafał Chruścicki (perkusja).

Kalt Vindur - szczegóły albumu "The Void Of Time" (tracklista):

1. "Suspended In Emptiness"

2. "The Void Of Time"

3. "In Silence"

4. "Lost In Infinity"

5. "The Path Of Sin"

6. "On The Way To..."

7. "Ataraxia"

8. "Jesień".