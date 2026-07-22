Płytę "The Void Of Time" wyprodukowali Artur Szydło, autor muzyki, gitarzysta i lider Kalt Vindur, oraz Krzysztof Kokosiński, który zajął się również miksem i masteringiem, a także zagrał gościnnie na klawiszach w zamykającym album utworze "Jesień". Ścieżki perkusji i wokali zarejestrowano pod okiem Grzegorza Gnata w Regnat Audio Studio w podkarpackim Cieklinie.

Autorem tekstów jest wokalista formacji Wojciech Kozub. Okładkę zaprojektował ponownie ceniony artysta Maciej Kamuda, którego prace zdobią nagrania wielu krajowych zespołów czy francuskiego Blut Aus Nord. Za oprawę graficzną odpowiedzialny jest także Paweł Kuranda (m.in. Zørormr, Doctor Visor).

Kalt Vindur: Szczegóły albumu "The Void Of Time". Co już wiemy?

"'The Void Of Time' to kolejny krok w głąb naszego muzycznego świata. Powstał bez kalkulacji czy z góry ustalonego planu, rozwijając się w sposób naturalny jako strumień energii przełożony na dźwięk. Miejscami wypada być może nieco surowiej, pozostając jednak głęboko zakorzeniony w melodii i emocji. I choć black metal wciąż stanowi jego fundament, muzyczne wyczucie i szczerość wyrażania się liczą się dla nas najbardziej. Pierwiastki te nadają każdej kompozycji wyrazisty charakter i głębię" - o brzmieniowej ewolucji Kalt Vindur napisał gitarzysta Artur Szydło.

W sieci można się już zapoznać z tytułowym utworem z płyty "The Void Of Time".

"Super kawałek", "Ależ klimat, ależ riff", "Jest wolno, jest szybko, jest agresywnie... jest dobrze!", "Znakomite", "Warto było czekać" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji podkarpackich blackmetalowców.

Utworu "The Void Of Time" Kalt Vindur możecie posłuchać poniżej:

Album "The Void Of Time" ukaże się 27 listopada w barwach greckiej The Circle Music. Materiał dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych.

Kalt Vindur - podkarpackie oblicze black metalu

Grupa Kalt Vindur, założona w 2015 roku w Dukli na Podkarpaciu, konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jeden z najbardziej charakterystycznych przedstawicieli polskiego blackmetalowego podziemia. Łącząc melodię i nastrojowość z surową intensywnością kwintet z powiatu krośnieńskiego wypracował własną artystyczną tożsamość, określaną często mianem podkarpackiego black metalu.

Po wydaniu debiutanckiego albumu "Delusions" (2017 r.; Mara Productions) oraz wysoko ocenianej drugiej płyty "...And Nothing Is Endless" (2020 r.' Witching Hour Productions), w 2023 roku Kalt Vindur rozpoczęli nowy rozdział, podpisując kontrakt z grecką The Circle Music. Pierwszym owocem współpracy z ateńską wytwórnią był opublikowany w 2024 roku longplay "Magna Mater", materiał uznawany powszechnie za przełomowe dokonanie w historii zespołu i ewolucji jego brzmienia.

Warto dodać, że nazwa zespołu Kalt Vindur pochodzi z języka islandzkiego i w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza "zimny wiatr".

Skład podkarpackiej formacji, której twórczość polecana jest fanom m.in. Norwegów z Vreid i Enslaved czy szwedzkiego Dissection, tworzą Artur Szydło (gitara), Szymon Hadała (bas), Wojciech Kozub (wokal), Marcin Borula (gitara) i Rafał Chruścicki (perkusja).

Kalt Vindur - szczegóły albumu "The Void Of Time" (tracklista):

1. "Suspended In Emptiness"

2. "The Void Of Time"

3. "In Silence"

4. "Lost In Infinity"

5. "The Path Of Sin"

6. "On The Way To..."

7. "Ataraxia"

8. "Jesień".