Produkcją "Lifetime In Hell" (w tym miksem i masteringiem) w studiu Palent Z zajął się ceniony amerykański fachowiec Chris "Zeuss" Harris, znany ze współpracy z m.in. 3 Inches Of Blood, Municipal Waste, Hatebreed, Shadows Fall, Crowbar, Overkill czy Queensrÿche.

Heathen: Album "Lifetime In Hell" gotowy. Co już wiemy?

Autorem okładki jest uznany kalifornijski artysta Travis Smith (m.in. płyty Nevermore, Katatonii, Amorphis, Opeth, Overkill czy warszawskiego Riverside oraz wielu innych).

Na perkusji zagrał sesyjnie Jason Bittner, muzyk bostońskiego Shadows Fall, którego w tym roku w szeregach Heathen zastąpił na tej pozycji Blake Anderson. W utworze "Glass House" zagrał gościnnie gitarzysta Nevermore Jeff Loomis.

"Otrzepcie z kurzu swoje dżinsowe kamizelki upstrzone naszywkami, przewietrzcie zatęchłe browarem skórzane katany i wyciągnijcie z szafy białe adidasy za kostkę - Heathen są tu po to, by przypomnieć wam, dlaczego thrash metal jest wiecznie żywy" - czytamy w zapowiedzi nowego longplaya słynnej grupy z San Francisco, której początki sięgają roku 1984.

Do rąk fanów thrashu z Bay Area trafił już "Escapegoat" - pierwszy singel z albumu "Lifetime In Hell".

Heathen z pierwszą zapowiedzią nowej płyty. O czym opowiada singel "Escapegoat"?

"'Escapegoat' to utwór, który powstawał przez dłuższy czas. To podróż przez intensywne riffy i perkusyjne rytmy bijącego serca - pierwszy element układanki, który chcieliśmy pokazać wam jako przykład intensywności i szerszej perspektywy, które wniesie ten album" - mówi wokalista Heathen David White, który na przełomie lat 70. i 80. był także frontmanem Blind Illusion.

"Żyjemy w coraz bardziej powierzchownym i plastikowym świecie, otoczeni sztucznymi obrazami, ciągłym rozpraszaniem uwagi i oczekiwaniami, którym czasami nie sposób sprostać. Rozglądamy się za każdą okazją do ucieczki, pochłonięci zgubnym przewijaniem, seryjnym oglądaniem, graniem, trunkami i substancjami oraz czymkolwiek innym, co choćby na chwilę zdejmuje z nas ciężar rzeczywistości. Wznosimy wokół siebie mury. Zatracamy się w rozrywce. Przekonujemy sami siebie, że zawsze przecież możemy uciec od konsekwencji. Aż przestaje być to możliwe. Jeszcze tylko jedno szaleństwo. Jeszcze jedna ucieczka. Ten ostatni błąd" - o wymowie singla "Escapegoat" i towarzyszącym mu teledysku dodał Kragen Lum, gitarzysta Heathen oraz członek koncertowego składu Exodus.

Nakręcony do singla "Escapegoat" wideoklip Heathen możecie zobaczyć poniżej:

Pierwsza od siedmiu lat płyta weteranów thrash metalu znad Zatoki San Francisco, których na początku czerwca mogliśmy zobaczyć na Mystic Festivalu w Gdańsku, trafi do sprzedaży 19 lutego 2027 roku nakładem Napalm Records. Austriacka wytwórnia przygotowuje wersję CD, kasetę oraz trzy edycje winylowe. Niespełna trzy tygodnie po premierze "Lifetime In Hell", Heathen ponownie odwiedzą nasz kraj, tym razem w towarzystwie dwóch innych ważnych przedstawicieli gatunku.

Heathen zaprasza na "Thrashowe Trójprzymierze". Gdzie i z kim zagrają w Polsce?

Przypomnijmy, że 11 marca 2027 roku w klubie RudeBoy w Bielsku-Białej zaprezentuje się "Triple Thrash Alliance", czyli potrójny sojusz thrashmetalowy. Pod tym szyldem na wspólną trasę ruszą Amerykanie z Heathen i Exhorder oraz Evil Invaders z Belgii. Całość otworzy niemiecki Warfield.

Kalifornijczycy z Heathen na takich płytach z przełomu lat 80. i 90. jak "Breaking The Silence" czy "Victims Of Deception" pokazali thrash od prawdziwie progresywnej i poszukującej strony. "Zdrową jatkę zawsze kontrowali odpowiednio dawkowanymi ambicjami. Niezmiennie rządzą!" - zachęcają organizatorzy z Knock Out Productions

Pierwsza pula biletów na polski koncert w ramach "Triple Thrash Alliance" została już wyprzedana. Bilety w przedsprzedaży z II puli wciąż są dostępne w cenie 129 zł. W dniu imprezy cena ta wzrośnie do 150 zł, o ile wejściówki nie zostaną wcześniej wyprzedane.

Heathen - szczegóły albumu "Lifetime In Hell" (tracklista):

1. "One Last Mistake"

2. "Escapegoat"

3. "Glass House"

4. "Sanity Charade"

5. "Lifetime In Hell"

6. "Goddess Of The Light"

7. "Demons Making Trophies Of Men"

8. "The Bitter End"

9. "Darkness Bleeds"

10. "Respite For The Damned"

11. "Exit Strategy".