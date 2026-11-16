Organizowany przez Live Nation koncert Judas Priest i Saxon w Polsce odbędzie się 8 lipca 2027 r. w hali PreZero Arena Gliwice.

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 18 listopada od godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 19 listopada od godz. 10:00.

Sprzedaż ogólna: 20 listopada od godz. 10:00.

Judas Priest po zmianach wraca do Polski

"Only The Strong Survive" będzie kolejną trasą legendy brytyjskiego metalu. Po raz pierwszy w składzie Judas Priest zabraknie basisty Iana Hilla. Muzyk o najdłuższym stażu - w zespole pojawił się w 1970 r. i nagrał z nim wszystkie płyty - po zagraniu blisko 3000 koncertów ogłosił przejście na emeryturę z powodów zdrowotnych.

Jego następcą został już Davey Rimmer, znany z Uriah Heep i Elegant Weapons. W tym drugim projekcie współpracuje już z gitarzystą Priest, Richiem Faulknerem.

Na 2027 r. zaplanowana jest nie tylko światowa trasa, ale również premiera nowego albumu. Dotychczasowy dorobek grupy zamyka wydany w marcu 2024 r. 19. album studyjny - "Invincible Shield". Do promocji wybrano ukazujące się regularnie od października 2023 r. single "Panic Attack" , "Trial By Fire" , "Crown of Horns" i "The Serpent and the King" .

"Niewiele zespołów heavy metalowych zdołało osiągnąć w trwającej ponad 50 lat karierze tyle, co Judas Priest. Ich pozycja i wpływ pozostają na rekordowym poziomie, czego dowodzą: wydany w 2018 roku album 'Firepower' - najwyżej notowany w całej historii zespołu, nagroda Grammy w kategorii 'Best Metal Performance' zdobyta w 2010 roku, wyróżnienie VH1 Rock Honors w 2006 roku oraz wprowadzenie do Rock and Roll Hall of Fame w 2022 roku" - podkreślają organizatorzy koncertu.

W nagraniu wszystkich płyt poza Ianem Hillem brał udział gitarzysta Glenn Tipton, który jednak od 2018 r. ze względów zdrowotnych (choruje na Parkinsona) nie pojawia się na scenie. Skład uzupełniają Rob Halford (wokal), Scott Travis (perkusja), Richie Faulkner (gitara) oraz towarzyszący im na koncertach Andy Sneap (gitara).

Saxon także przywiezie do Polski nową płytę

Do Polski z nowym albumem powróci również Saxon - na początku 2027 r. pojawi się "Gods of Thunder". Wydawnictwo wyprodukował wokalista Biff Byford we współpracy z odpowiadającym za miks Andym Sneapem, uznanym angielskim producentem i muzykiem, założycielem thrashowego Sabbat z Nottingham, a od 2018 roku koncertowym gitarzystą Judas Priest.

W nagraniach udział wzięli Biff Byford (wokal), Doug Scarratt (gitara), Brian Tatler (gitara), Nibbs Carter (bas) i Nigel Glockler (perkusja) oraz drugi z współzałożycieli w obecnym składzie Saxon, czyli gitarzysta Paul Quinn, który od 2023 r. nie bierze już udziału w koncertach.