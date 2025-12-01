Zespół Judas Priest ogłosił właśnie szczegóły zaplanowanej na 2026 r. nowej trasy koncertowej "Faithkeepers". W jej ramach Brytyjczycy zagrają 28 lipca 2026 r. w hali COS Torwar w Warszawie.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 2 grudnia (godz. 12:00). Sprzedaż ogólna biletów ruszy 3 grudnia (godz. 12:00). Koncert organizuje Live Nation.

Judas Priest wraca do Polski. Legenda metalu w akcji

Legenda metalu w marcu 2024 r. wypuściła swój 19. album studyjny - "Invincible Shield". Gwiazdorski status Brytyjczyków potwierdziła globalna trasa - wyprzedana w całej Wielkiej Brytanii i Europie, a w Ameryce Północnej tak udana, że ogłoszono jej drugą odsłonę na jesień.

Ten materiał polscy fani mogli usłyszeć na żywo 7 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Z kolei 30 marca 2024 r. Judas Priest był główną gwiazdą koncertu w Tauron Arenie Kraków. U ich boku w roli gości specjalnych pojawili się Saxon i Uriah Heep, czyli dwie inne legendarne formacje brytyjskiej sceny.

Poza bonusowym utworem "The Lodger", który napisał współpracujący z Brytyjczykami jeszcze od początku lat 80. Bob Halligan Jr., autorami całości są 74-letni wokalista Rob Halford oraz gitarzyści Glenn Tipton i Richie Faulkner.

Wspomniany 78-letni Glenn Tipton jest jednym z dwóch muzyków legendy brytyjskiego metalu (obok 73-letniego basisty Iana Hilla), który wziął udział w nagraniu wszystkich albumów zespołu. Gitarzysta ze względów zdrowotnych (choruje na Parkinsona) od 2018 r. nie bierze udziału w wyczerpujących trasach.

Dwaj pozostali gitarzyści to 45-letni Richie Faulkner (od 2011 r. następca K.K. Downinga) i wspierający zespół na koncertach Andy Sneap, 56-letni producent płyt "Firepower" (2018) i "Invincible Shield". Skład uzupełnia 64-letni perkusista Scott Travis.

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL