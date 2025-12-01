Judas Priest na kolejnym koncercie w Polsce. Gdzie zagra legenda metalu?
W ramach nowej trasy "Faithkeepers" kolejny koncert w Polsce zagra brytyjska grupa Judas Priest. Gdzie tym razem wystąpi legenda heavy metalu?
Zespół Judas Priest ogłosił właśnie szczegóły zaplanowanej na 2026 r. nowej trasy koncertowej "Faithkeepers". W jej ramach Brytyjczycy zagrają 28 lipca 2026 r. w hali COS Torwar w Warszawie.
Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 2 grudnia (godz. 12:00). Sprzedaż ogólna biletów ruszy 3 grudnia (godz. 12:00). Koncert organizuje Live Nation.
Legenda metalu w marcu 2024 r. wypuściła swój 19. album studyjny - "Invincible Shield". Gwiazdorski status Brytyjczyków potwierdziła globalna trasa - wyprzedana w całej Wielkiej Brytanii i Europie, a w Ameryce Północnej tak udana, że ogłoszono jej drugą odsłonę na jesień.
Ten materiał polscy fani mogli usłyszeć na żywo 7 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Z kolei 30 marca 2024 r. Judas Priest był główną gwiazdą koncertu w Tauron Arenie Kraków. U ich boku w roli gości specjalnych pojawili się Saxon i Uriah Heep, czyli dwie inne legendarne formacje brytyjskiej sceny.
Do promocji albumu "Invincible Shield" wybrano ukazujące się regularnie od października 2023 r. single "Panic Attack", "Trial By Fire", "Crown of Horns" i "The Serpent and the King".
Poza bonusowym utworem "The Lodger", który napisał współpracujący z Brytyjczykami jeszcze od początku lat 80. Bob Halligan Jr., autorami całości są 74-letni wokalista Rob Halford oraz gitarzyści Glenn Tipton i Richie Faulkner.
Wspomniany 78-letni Glenn Tipton jest jednym z dwóch muzyków legendy brytyjskiego metalu (obok 73-letniego basisty Iana Hilla), który wziął udział w nagraniu wszystkich albumów zespołu. Gitarzysta ze względów zdrowotnych (choruje na Parkinsona) od 2018 r. nie bierze udziału w wyczerpujących trasach.
Dwaj pozostali gitarzyści to 45-letni Richie Faulkner (od 2011 r. następca K.K. Downinga) i wspierający zespół na koncertach Andy Sneap, 56-letni producent płyt "Firepower" (2018) i "Invincible Shield". Skład uzupełnia 64-letni perkusista Scott Travis.