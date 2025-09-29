5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ostatni koncert Black Sabbath w oryginalnym składzie. Na scenie pojawili się Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja). Było to równocześnie pożegnanie ze sceną Księcia Ciemności, który zaprezentował także kilka swoich solowych utworów.

Na kilka dni przed "Back To The Beginnning" do sieci trafiło wideo z klasycznym utworem Black Sabbath "War Pigs" w wersji Judas Priest. Dodajmy, że ta legenda metalu również została zaproszona na pożegnanie Black Sabbath, ale tego samego dnia poprzedzała grupę Scorpions na ich jubileuszu 60-lecia w Hanowerze (Niemcy).

Przypomnijmy, że to właśnie nagraniem "War Pigs" puszczanym z taśmy (i wspieranym przez śpiewającą publiczność) Judasi od lat rozpoczynają swoje koncerty.

Judas Priest i Ozzy Osbourne razem w niezwykłym duecie

Ozzy zmarł 22 lipca, nieco dwa tygodnie po swoim pożegnaniu ze sceną. Teraz do sieci trafił niezwykły duet - utwór "War Pigs" w wykonaniu Judas Priest i Osbourne'a. Dochód z tego nagrania trafi do The Glenn Tipton Parkinson's Foundation i Cure Parkinson's. Z chorobą Parkinsona zmaga się wspomniany Glenn Tipton, gitarzysta Judas Priest (z powodu tego schorzenia od 2018 r. nie bierze udziału w koncertach grupy). Na parkinsona chorował również Ozzy.

Wiele wskazuje na to, że ta wersja "War Pigs" jest jednym z ostatnich nagrań dokonanych przez Osbourne'a.

Kulisy tego duetu zdradził Rob Halford, wokalista Judas Priest, w rozmowie z Full Metal Jackie. Wokalista ujawnił, że z pomysłem współpracy zgłosiła się do niego Sharon Osbourne, żona i menedżerka Ozzy'ego.

"Udało nam się to zrobić. (...) Jestem tak wdzięczny, błogosławiony i pogrążony w żałobie, że mogłem to zrobić. Ale kiedy to słyszysz, to jest po prostu niesamowite" - podkreśla Rob Halford.

Pod nagraniem znalazło się już dobrze ponad 1000 komentarzy. Część fanów zastanawia się, czy wokale Ozzy'ego faktycznie zostały zarejestrowane specjalnie na potrzeby tego duetu. Nie brak sugestii, że ścieżki Osbourne'a pochodzą z oryginalnej wersji Black Sabbath. Inni z kolei wskazują, że te partie pochodzą z koncertowego solowego albumu Księcia Ciemności - "Speak of the Devil" z 1982 r. Jeszcze inne komentarze przypominają słowa Halforda, mówiące o nowej wersji.

