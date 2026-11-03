Jørn Lande o współpracy z Tonym Iommim: "Momentalnie wszystko wstrzymałem" [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Niedawno wydałeś album z Tonym Iommim. Wspominałeś przy tej okazji, że twoja kariera zatoczyła koło. Takie spełnienie daje ci spokój, czy może rodzi obawę, że nic nie będzie równie wielkie?

Jørn Lande: Nie. Kiedy działasz od tak dawna, możliwość przeżycia czegoś takiego jest po prostu darem od życia. Nie ma w tym nic przerażającego jeśli dobrze znasz swój fach. Chodzi przede wszystkim o satysfakcję z wykonanej pracy. Oczywiście musi też być odpowiednia chemia. Ja i Tony dobrze się dogadujemy, zarówno prywatnie, jak i muzycznie. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2004 roku. Byłem wtedy młodszy i chyba bardziej onieśmielony. Byłem wielkim fanem Sabbath, Tony'ego i oczywiście Ronniego Jamesa Dio, którego bardzo dużo słuchałem, dorastając.

Nagraliśmy wtedy kilka demówek, ale nic z tego nie wynikło. Miałem nadzieję, że coś się wydarzy, jednak tak się nie stało. W 2005 roku ukazało się "Fused" z Glennem Hughesem. Kilka razy pojechałem do Anglii, rozmawialiśmy o koncertach i innych planach, ale potem wrócił Ronnie, powstało Heaven & Hell i ukazało się "The Devil You Know".

Byliśmy w kontakcie i pisaliśmy ze sobą. Byłem rozczarowany, ale kiedy dziś patrzę na to, co Ronnie zrobił z chłopakami, widzę, jak wspaniała była to muzyka. Z czasem zrozumiałem, że wtedy po prostu nie było nam to pisane. Cieszę się, że tak się potoczyło, bo album Heaven & Hell był naprawdę potężnym dziełem. Być może już wtedy byłem gotowy do pracy, ale myślę, że teraz był na to lepszy moment. Jestem starszy, bardziej doświadczony i mam czas, żeby się temu poświęcić.

Wtedy robiłem wiele rzeczy jednocześnie. Ciągle koncertowałem, grałem w różnych projektach, współpracowałem z innymi ludźmi i często wydawałem płyty. Czułem też pewną presję. Kiedy jesteś młodszy, masz mnóstwo pomysłów i chcesz różnych rzeczy od życia - samochodu, domu, wszystkiego, co kosztuje. Jednocześnie chcesz coś osiągnąć w muzyce, więc ciężko pracujesz.

Teraz wszystko było bardziej poukładane i spokojniejsze. To był lepszy moment. Tony przez lata wysyłał mi wiadomości: "Jorn, powinniśmy kiedyś nagrać razem album". Słyszałem to wielokrotnie. W pewnym momencie, chyba w czasie pandemii, pomyślałem jednak, że prawdopodobnie już do tego nie dojdzie. Sabbath zakończył działalność, a chłopaki wchodzili w etap życia, który przypominał emeryturę. Dlatego też odłożyłem ten pomysł na bok. I właśnie wtedy zadzwonił telefon.

Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy zadzwonił Tony?

- Tak naprawdę pierwszy zadzwonił Ralph Baker, menedżer Tony'ego. Próbował się ze mną skontaktować i powiedział: "Jorn, strasznie trudno cię złapać. Co ty robisz? Próbujemy od tygodni!". Sam telefon mnie zaskoczył. Miałem już w głowie poukładane kolejne lata - praca z własnym zespołem, nowy album i kilka innych projektów. Pracowałem nad coverami, pisałem autorską płytę. Miałem zaplanowane następne pięć czy sześć lat pracy.

Momentalnie wszystko wstrzymałem. To był prawdziwy dar od życia, że mogło się to wydarzyć właśnie teraz. Pokazuje też, że ciężka praca w końcu przynosi efekty. Nie musisz mieć 20 czy 30 lat, żeby nadal coś znaczyć i żeby przytrafiło ci się coś dobrego. To dowód, że wiek jest tylko liczbą. Trzeba utrzymać w sobie ten ogień. Jeśli go zachowasz, możesz tworzyć wspaniałe rzeczy również wtedy, kiedy jesteś starszy.

Myślę, że to również jeden z powodów, dla których Tony chciał ze mną pracować. Lubił moje wcześniejsze nagrania i śledził mnie przez lata. Poza tym niewiele osób robi dziś to, co ja. Kilka jeszcze jest, ale niezbyt wiele. Mam wrażenie, że większość ludzi przyjęła współczesny, bardziej ujednolicony sposób pracy. Chcą szybciej osiągnąć efekt, korzystając z technologii, AI i podobnych rzeczy. Stajemy się coraz rzadszym gatunkiem. Mam nadzieję, że nasza praca i to, co wydajemy, zainspirują więcej osób.

Pracowaliście razem już wcześniej - wspominałeś zresztą o demówkach - cokolwiek z materiału z 2004 roku zachowało się i trafiło na nowy album, czy wszystko powstało od zera?

- Wszystko powstało od zera. Nawet nie wiem, czy Tony nadal ma te stare demówki. Pewnie gdzieś są, ale ludzie się przeprowadzają, dyski znikają i tak dalej. W sumie nigdy go o to nie zapytałem. Pracę nad tą płytą zaczęliśmy od tego, że Tony usiadł z Mike'iem Exeterem i przejrzeli sporo materiału - starsze i nowsze pomysły, demówki, riffy. Niektóre rzeczy były bardziej dopracowane, inne pozostawały luźnymi szkicami. Nie miały jeszcze wokalu.

Najpierw wysłali mi jeden czy dwa utwory. Pierwszym, którym się zająłem, był "Beyond the Dead". Nagrałem go w duńskim Jailhouse Studios, gdzie w przeszłości powstało wiele albumów Jorn. Właścicielem studia jest Tommy Hansen. Przeszedł już na emeryturę, ale studio nadal działa. Dobrze było znów z nim pracować. To niedaleko ode mnie. Mogłem przejechać ze Szwecji przez most do Danii i nagrywać u niego.

Pomagało to również zachować współpracę w tajemnicy, żeby nic nie wyciekło. Myślę, że wyjazd do Tommy'ego był dobrym posunięciem. Nagrałem tam wokale do "Beyond the Dead" i "Stormwatcher". Tak to się zaczęło. W przypadku "Stormwatcher" na albumie znalazły się dokładnie te nagrania, które powstały w Danii. Użyliśmy tych samych plików.

Większość wokali do "Beyond the Dead" nagraliśmy natomiast ponownie w studiu w Oksfordzie. Ponieważ był to pierwszy utwór, Mike chyba chciał sprawdzić, czy da się wydobyć ze mnie coś więcej albo zmienić pewne fragmenty. Ostatecznie nagraliśmy całą partię od początku. Nie wiem, czy różnica była ogromna, ale właśnie w taki sposób dochodzi się do odpowiedniego rezultatu. Robisz ten dodatkowy krok i dajesz sobie czas. Dlatego efekt jest tak dobry i wszyscy jesteśmy z niego zadowoleni. Później jeździłem do Anglii i pracowaliśmy w domowym studiu Tony'ego. Przy niektórych utworach szukaliśmy melodii razem: ja śpiewałem, on grał, a Mike siedział obok i nas nagrywał.

Pojawiły się jakieś utwory, które szczególnie wam się opierały? Takie, przy których trudno było znaleźć odpowiednią melodię?

- Miałem pełną swobodę, ale czasem proponowałem melodię, która przypominała Tony'emu coś, co zrobił już wcześniej. Byłem wielkim fanem jego wcześniejszej twórczości, szczególnie tej z Ronniem. Niektóre rzeczy, które gra, automatycznie przywodzą mi na myśl coś, co mógłby napisać Ronnie. To jest w moim DNA, bo dorastałem z tą muzyką. Słuchałem płyt Rainbow, pierwszych albumów Dio i płyt Black Sabbath z jego udziałem, kiedy były jeszcze nowymi wydawnictwami. Mam to wszystko w sobie.

Kiedy słyszę coś, co Tony gra, i progresja akordów przypomina mi materiał, do którego Ronnie mógłby kiedyś napisać melodię, czasem nieświadomie trafiam w podobny muzyczny krajobraz. Tony mówi wtedy: "To mi coś przypomina. Może spróbujmy inaczej". Niekiedy obaj dokładnie wiedzieliśmy, jaki utwór mamy na myśli.

Zdarzało się też, że śpiewałem coś bliższego bluesowemu rockowi. Dorastałem przecież z takimi wokalistami jak Paul Rodgers z Free czy Robert Plant z Led Zeppelin. Kiedy wchodziłem w te rejony, dla mnie było to coś świetnego. Ale wiele zespołów grało tak już wtedy, gdy Tony i chłopaki wydawali pierwszą płytę Sabbath. Dla części jego pokolenia może to być coś zbyt często wykorzystywanego, co słyszeli niezliczoną liczbę razy. Ja mówiłem: "Ale to świetne, takie bluesowe!", i śpiewałem to z pełną mocą, a Tony nagle odpowiadał: "Może spróbuj czegoś innego".

Czyli dużo bardziej zależało mu jednak na współczesnym podejściu?

- Chyba tak. Mój sposób pisania jest pewną hybrydą. Jedną nogą stoję we współczesności, ale nie jestem już taki młody, drugą nadal tkwię w dawnych czasach. Jeśli spojrzysz na moje wcześniejsze nagrania, pierwsze albumy Jorn, Masterplan, "Burn the Sun" zespołu Ark czy "The Devil's Hall of Fame" Beyond Twilight, znajdziesz tam dużo eksperymentowania z głosem i różne muzyczne krajobrazy.

"The Devil's Hall of Fame" to świetna płyta, niemal metalowa czy rockowa opera. Po drodze pracowaliśmy też w bardzo różnych zestawieniach muzyków. Na "Worldchanger", jednej z pierwszych płyt wydanych pod szyldem Jorn, na perkusji grał Jan Axel "Hellhammer" Blomberg z Mayhem. Robiliśmy takie rzeczy, bo chcieliśmy się rozwijać, zachowując klasyczne korzenie, z których wyrośliśmy.

Zamiast zaprosić typowego dla takiego albumu perkusistę w stylu Cozy'ego Powella czy Johna Bonhama, pomyśleliśmy o Hellhammerze. Miał podejść do tego bardziej progresywnie, zamiast grać typowo blackmetalowe, szybkie partie z podwójną stopą. Pojawiło się dzięki temu sporo nietypowych przejść i rozwiązań. To dobrze zadziałało. Zawsze próbowałem tworzyć takie hybrydy. Śpiewałem w klasyczny sposób, z którego jestem znany, ale czasem szedłem bardziej w melodię, klasyczny hard rock albo metal. Zmienialiśmy to nawet w obrębie jednego utworu.

Mogłem śpiewać zwrotki ciemniejszym, bardziej progresywnym głosem, a potem nagle przechodzić do mocnego, niemal operowego śpiewu, czegoś bliższego Dio czy rejestrowi Bruce'a Dickinsona. Za chwilę na kilka taktów pojawiał się klimat Freddiego Mercury'ego. Mieszaliśmy to wszystko. Z czasem skierowałem się jednak bardziej w stronę klasycznego rocka albo jego cięższej odmiany, również z własnym zespołem.

Z wiekiem i doświadczeniem zdajesz sobie sprawę, że pewnych rzeczy właściwie nie da się już ulepszyć, bo zostały zrobione tak dobrze. Dotyczy to również pisania. Ronnie James Dio był niezwykle świadomym autorem. Poświęcał temu czas. Nic nie było przypadkowe ani pozostawione okolicznościom. Był najlepszy w tym, co robił.

Jeśli coś brzmi podobnie, czasem po prostu nie da się wymyślić czegoś całkowicie innego, a jednocześnie równie dobrego. Masz do dyspozycji określoną liczbę kolorów. Możesz je łączyć, ale niektóre zestawienia zawsze będą działały lepiej od innych. A ktoś przed tobą już tych kolorów używał. Dopóki masz tradycyjny skład rockowy - bas, perkusję, gitary, wokal, może klawisze - trudno wymyślić coś zupełnie nowego. Niektórzy muzycy w przeszłości byli po prostu tak dobrzy. Dlatego tak cenię prace Ronniego i Tony'ego. Potrafili tworzyć rzeczy, które brzmiały znakomicie.

Wyznaczyli standardy dla innych zespołów.

- Tak. Ronnie zawsze szukał melodii idealnie pasujących do gitarowych aranżacji. Albo najpierw wymyślał melodię, a gitary powstawały wokół niej. Wielu z nas pracuje podobnie. Czasem wszystko zaczyna się od riffu, czasem od melodii, do której dopiero później dochodzą gitary.

Kiedy słuchasz tego, co powstało wcześniej, trudno całkowicie uniknąć podobnych muzycznych krajobrazów. To było wyzwanie podczas pracy z Tonym. Zdarzało się nawet, że uważałem wcześniejszy pomysł za mocniejszy od tego, który ostatecznie trafił na album. Ale to praca zespołowa. Wspólnie szukaliśmy nowych rozwiązań.

Czasem lepiej było spróbować innego podejścia, bo pierwsza wersja okazywała się bardzo typowa, bardziej oczywista. Szukaliśmy wtedy drobnych zmian, żeby nadać temu nieco bardziej współczesny albo po prostu odmienny charakter. Sam sposób pisania się jednak nie zmienił. Nadal tak samo pracowałem nad tekstami i melodiami, próbując różnych podejść.

Tony jest oczywiście starszy, jest ojcem chrzestnym tej muzyki, właściwie to wszystko wymyślił. Był tam już wtedy, gdy ja biegałem w pieluchach. Urodziłem się pod koniec lat 60., kiedy wydali pierwszą płytę, miałem dwa czy trzy lata. Mój ojciec miał w domu mnóstwo świetnych płyt. Sam był muzykiem i wokalistą, więc słuchałem tego od dziecka. Minęło jednak wiele lat, zanim sam mogłem rozpocząć drogę jako wokalista.

Ostatecznie to wszystko się opłaciło. Przez dużą część kariery porównywano cię jednak do Dio. Jakie elementy twojego głosu czy sposobu pisania mogły przez to umykać słuchaczom?

- Nie wiem. Czasem ludzie porównują, bo nie zagłębiają się w to, co robię. Przez kilka lat grałem i koncertowałem z muzykami z dawnego składu Whitesnake. Wtedy pisano: "Ten gość brzmi jak David Coverdale". To się zmienia. Gdybym nagrał płytę, na której brzmiałbym jak Jon Anderson albo Phil Collins, pojawiłyby się odniesienia do Yes czy Genesis. Gdybym robił progresywne rzeczy i śpiewał wyżej, w stylu Steve'a Walsha z Kansas, pewnie tego używano by jako punktu odniesienia.

W moim przypadku od dawna istniało połączenie z Tonym, a niektóre moje utwory, szczególnie na płytach Jorn, mają taki klimat. Być może stąd te porównania. Do tego w 2010 roku, po śmierci Ronniego, wystąpiłem z Glennem Hughesem podczas koncertu ku jego pamięci w londyńskim Victoria Park. Prasa podchwytuje takie rzeczy i automatycznie zostajesz w pewnym sensie połączony z tą rodziną. Nie będę jednak zaprzeczał, że Ronnie był jednym z moich wielkich bohaterów. Oczywiście wpłynął na moją twórczość i nadał jej pewne barwy.

Słuchałem go od dziecka, również nagrań Elf sprzed Rainbow. W pewnym sensie podążałem za nim z Rainbow do Black Sabbath, bo wcześniej nie znałem Sabbath aż tak dobrze. Bardziej interesowała mnie jego współpraca z Ritchiem Blackmore'em. Dopiero potem zacząłem słuchać "Technical Ecstasy" z Ozzym czy "Never Say Die!".

Nie da się zaprzeczyć, że w moim sposobie myślenia podczas pisania jest dużo Ronniego. To naturalne. Był moim mentorem i nadal nim jest. Był postacią większą niż życie, a jego muzyka trwa. Nadal czasem czytam recenzje naszych nowych utworów i widzę, że niektórzy uważają Ozzy'ego za jedynego prawdziwego, oryginalnego wokalistę Sabbath. O Ronniem mówią natomiast: "To bajkowe teksty w stylu Dungeons & Dragons".

Ludzie mają różne zdania o tym, czym jest wielkość i co jest autentyczne. Moim zdaniem wszyscy wokaliści Sabbath byli autentyczni i każdy miał swoją wielkość. Po prostu byli różni. Niektórzy nie potrafią tego zaakceptować albo zwyczajnie wybierają to, co im najbardziej odpowiada. Myślę jednak, że na tej płycie udało mi się znaleźć własny kierunek.

Na przykład "Stormwatcher", jeden z moich ulubionych utworów z albumu, bardzo dobrze pokazuje współpracę moją i Tony'ego. Jest to wyraźnie mój charakterystyczny styl połączony z jego stylem. Dostajesz to co najlepsze w nas obu. W samym wokalu trudno doszukać się wielu innych wpływów. To moje podejście nałożone na grę Tony'ego.

Rozważaliście wykonywanie tej muzyki na żywo? Tony w ogóle jest tym zainteresowany?

- Mam nadzieję, że będzie chciał zagrać koncerty. Wspominał, że jest na to otwarty, ale nie byłaby to długa trasa. Być może udałoby się zorganizować pojedyncze występy. Mam taką nadzieję, bo byłoby świetnie. Myślę, że wszyscy jesteśmy tym zainteresowani.

Karl Brazil jest zajęty graniem na perkusji z Robbiem Williamsem, ale wiem, że chętnie pograłby więcej rock'n'rolla. To świetny perkusista. Z Robbiem pewnie nie ma okazji wykonywać zbyt wielu ciężkich rockowych utworów. Becky Baldwin również jest znakomitą instrumentalistką i wiem, że też bardzo chciałaby w tym uczestniczyć. Pod tym względem wszyscy jesteśmy zgodni. To jednak zależy od Tony'ego. Musiałbyś zapytać jego. Co się wydarzy, to się wydarzy. Jeśli nas zaprosi, na pewno będziemy gotowi.

Twoje portfolio jest ogromne i pewnie nie starczyłoby nam dnia na każdy jeden projekt. Chciał jednak zahaczyć o Pentakill.

- O Pentakill? Wow.

To właśnie tam po raz pierwszy usłyszałem twój głos, miałem około 13 lat. Mam wrażenie, że ten projekt ze względu na swój charakter jest często pomijany i rzadko pojawia się w wywiadach.

- On żyje własnym życiem, w świecie gier i League of Legends. To ogromne zjawisko na całym świecie, ale funkcjonuje trochę poza tradycyjną sceną muzyczną. Czasem jest to wręcz zabawne. Rozmawiam ze znajomymi i okazuje się, że możesz mieć utwór z 50 milionami odtworzeń czy wyświetleń, ale dopiero kiedy pojawisz się w telewizji albo radiu z inną piosenką, która ma milion czy dwa, ludzie mówią: "Gratulacje! Naprawdę ci się udało z tym nowym numerem. Widziałem, że ma milion wyświetleń" (śmiech).

Nie łączą tego z faktem, że w świecie gier miałeś już 50 milionów. To dwa odrębne światy i chyba tak pozostanie. Cała ta społeczność, cosplayerzy i wszyscy pozostali to inna planeta.

Ten projekt w ogóle jeszcze żyje? Czy jest to już zamknięty rozdział?

- Nie, nie jest zamknięty. Brałem udział w wydarzeniach, podczas których proszono nas o wykonanie utworów Pentakill. Na razie nie słyszałem jednak nic o nowej płycie. Nigdy nie wiadomo czy i kiedy może się to wydarzyć. Metal i cięższy rock nigdy nie były priorytetem w tym biznesie. Szkoda, bo ta muzyka naprawdę dobrze tam pasuje. Mimo entuzjazmu fanów Pentakill na całym świecie nadal nie jest to mainstreamowy projekt. To coś z zewnątrz, coś buntowniczego. Metal zawsze taki był w porównaniu z popem, który jest raczej muzyką dla mas.

To też bardzo interesujący projekt od strony kompozycyjnej.

- Tak, to była wspaniała współpraca i praca zespołowa z wieloma niezwykle utalentowanymi ludźmi. Być może właśnie dlatego ta muzyka okazała się tak nowoczesna i świeża. Miała wszystko: ciężar, symfoniczne elementy, progresję, eksperymenty, a nawet i te wpływy popu. Wszystkie te rzeczy w jednym zespole. Pod tym względem było to bardzo ciekawe.

Nie mógłbym napisać takiej muzyki ze swoim zespołem. Miała większy rozmach, bo pracowało przy niej tyle osób wywodzących się z różnych środowisk. Byli tam młodzi ludzie, między innymi osoby studiujące w Berklee w Stanach Zjednoczonych. A obok nich starsi muzycy, tacy jak ja, wychowani na bardziej oldschoolowym graniu z lat 70. i 80. Wspólnie stworzyliśmy tę muzykę i myślę, że właśnie to uczyniło ją wyjątkową.

Może powstanie kolejny album, kto wie. Riot Games to jednak ogromna organizacja i wszystko zależy od ich priorytetów. Czasem trudno znaleźć budżet i nadać kolejnej płycie Pentakill odpowiednio wysoką rangę. Było tam wielu świetnych ludzi. Christian Linke, który pochodzi z Niemiec, był producentem części tego materiału i mieszka w Los Angeles. Od dawna był fanem mojej twórczości. To on jako pierwszy skontaktował się ze mną przy okazji debiutu Pentakill.

Prawdopodobnie znał pierwsze płyty Masterplan albo kilka albumów Jorn. Potem przeniósł się do Stanów, zaczął pracować przy League of Legends i dostał tę posadę. W pewnym momencie odezwał się do mnie. Myślę też, że wiele osób czerpało inspirację z muzyki do gier i z samego Pentakill, choć nie mówiło się o tym zbyt wiele w prasie. Słyszałem sporo nowych płyt, na których pojawiają się elementy przypominające ten materiał. Sądzę, że część z nas, tych trochę starszych, zapoczątkowała niektóre z tych trendów. Pierwsze płyty Masterplan też w pewnym sensie rozwijały takie podejście, podobnie jak inne zespoły z początku nowego tysiąclecia. Później to wszystko ewoluowało.