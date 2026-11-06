Przypomnijmy, że "In The Shadow Of Your Shadow", 10. album w sięgającej blisko trzech dekad karierze słynnego zespołu z Umeå, pilotowały wcześniej trzy single: wypuszczony w czerwcu numer tytułowy, "A Way Back" i "The Rift". W przededniu premiery nowej płyty szwedzka ekipa opublikowała najnowszy premierowy numer "Sadness Will Reign".

W kompozycji "Sadness Will Reign" zaśpiewał gościnnie Joe Duplantier, frontman zdobywców nagrody Grammy z francuskiej grupy Gojira, gigantów progresywnego metalu, których występ podczas jedynej w swoim rodzaju, plenerowej ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Paryżu przeszedł do historii nie tylko muzyki metalowej.

Najnowszego singla "Sadness Will Reign" Cult Of Luna możecie posłuchać poniżej:

Cult Of Luna: Album "In The Shadow Of Your Shadow" w szczegółach

"In The Shadow Of Your Shadow", pierwsza od czterech lat płyta Szwedów, będzie 10. longplayem zjawiskowej formacji, której początki sięgają końca lat 90. Współproducentem albumu jest Daniel Berglund, były muzyk Cult Of Luna.

Miksem nowej płyty zajął się ponownie Magnus Lindberg, grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych członek zespołu, jedna z głównych postaci Cult Of Luna, a zarazem uznany inżynier dźwięku i producent. Mastering wykonał Ted Jensen, światowej sławy amerykański fachowiec, który w tej dziedzinie czuwał także nad ostatecznym brzmieniem "The Long Road North" - poprzedniego albumu Szwedów z 2022 roku. Zgodnie z tradycją autorem okładki jest Erik Olofsson, gitarzysta Cult Of Luna w latach 1999-2014.

Na nowej płycie Szwedów usłyszymy dwóch znamienitych gości, w utworze "Sadness Will Reign" wystąpił bowiem Joe Duplantier, frontman zdobywców nagrody Grammy z francuskiej grupy Gojira, a w kompozycji "One More Day" uznany amerykański wokalista i multiinstrumentalista David Eugene Edwards, muzyk znany z m.in. 16 Horsepower, Wovenhand oraz albumów solowych.

Album "In The Shadow Of Your Shadow" ujrzy światło dzienne 6 listopada. Tym razem jego wydaniem zajmie się należąca do muzyków Cult Of Luna Red Crk Recordings (lub Red Creek), której założycielami są Johannes Persson oraz znany francuski menedżer i wydawca Alexis Sevenier. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, cyfrowo oraz jako podwójny album winylowy w pięciu wariantach kolorystycznych.

W marcu 2027 roku, nieco ponad cztery miesiące po premierze nowego albumu, Szwedzi ponownie odwiedzą nasz kraj.

Cult Of Luna powraca do Polski. Gdzie i z kim zagrają tym razem?

Szwedzcy mistrzowie post-metalu przyjadą do naszego kraju w ramach "In The Shadow Of Your Shadow Tour 2027". Jedyny polski koncert na trasie, która obejmie 14 imprez, odbędzie się 12 marca 2027 roku w warszawskiej Progresji.

U boku Cult Of Luna zobaczymy Bruit (pisany także BRUIT ≤; fr. hałas) - eksperymentalny kwartet z Tuluzy, łączący w swojej twórczości post-rock, muzykę klasyczną i elektronikę. Drugim supportem będzie pochodzący z Los Angeles Youth Code, duet z pogranicza EBM i muzyki industrialnej, który tworzą wokalistka Sara Taylor oraz Ryan George (produkcja, syntezatory, programowanie).

Bilety na warszawski koncert Cult Of Luna - organizowany przez Winiary Bookings - dostępne są w cenie 175 zł.

Cult Of Luna - kim są?

Przypomnijmy, że grupę Cult Of Luna powołano do życia w 1999 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Meshuggah, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

Zespół powstał z inicjatywy pierwszego wokalisty Klasa Rydberga i gitarzysty Johannesa Perssona po rozpadzie hardcore'owej grupy Eclipse, w której obaj występowali. Od blisko trzech dekad grupa konsekwentnie rozwija swój styl grania, począwszy od tradycyjnie pojmowanego sludge metalu po coraz większą nastrojowość wynikającą ze wzbogacania brzmieniowej palety o pierwiastki post-rocka.

Obecnie Cult Of Luna zaliczana jest do najważniejszych przedstawicieli post-metalu, którego prekursorami były w mniejszym bądź większym stopniu zespoły takie jak Melvins, kalifornijski Neurosis czy brytyjski Godflesh, oraz amerykański Isis - twórcy kanonicznego dla gatunku (i często porównywanego z brzmieniem Szwedów) albumu "Oceanic" z 2002 roku.

Cult Of Luna - szczegóły albumu "In The Shadow Of Your Shadow" (tracklista):

1. "In The Shadow Of Your Shadow"

2. "Sadness Will Reign"

3. "Landby"

4. "Breach"

5. "The Rift"

6. "A Way Back"

7. "One More Day"

8. "From Grey To Black"

9. "Burial".