"W muzyce metal, ciężar oraz zgrabne żonglowanie wątkami progresywnymi i folkowymi, a w tekstach optymizm, nadzieja i wola walki" - czytamy w opisie grupy Myrath.

Formacja rodem z Tunezji była pierwszym zespołem z tego afrykańskiego kraju, który podpisał kontrakt płytowy. Przypomnijmy, że grupa była jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival 2024.

Myrath powraca do Polski na dwa koncerty. Co już wiemy?

W ramach promocji ostatniej płyty "Karma" z marca 2024 r. Myrath powróci do Polski na dwa klubowe koncerty. Grająca orientalny prog metal ekipa zaprezentuje się w Warszawie (Hydrozagadka, 9 kwietnia 2026 r.) i Krakowie (Hype Park, 10 kwietnia 2026 r.). Bilety będą dostępne od 24 października.

"Wizja ciężaru według Myrath powala. To emocje, patos, folk i progresywne wpływy zanurzone w przesterach. Kapela jedyna w swoim rodzaju" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

Zespół tworzą obecnie: lider Malek Ben Arbia (gitara), Anis Jouini (bas), Zaher Zorgati (wokal), Morgan Berthet (perkusja) i Kevin Codfert (instrumenty klawiszowe).

