4 lutego 2027 r. w Kinie Regis w Bochni zawita jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata heavy metalu. Tim "Ripper" Owens - były wokalista Judas Priest, Iced Earth, Yngwie Malmsteen's Rising Force oraz obecny frontman KK's Priest - wystąpi podczas swojej europejskiej trasy koncertowej.

Bilety w cenie 150 zł są do nabycia w MDK Bochnia oraz online.

Tim "Ripper" Owens powraca do Polski

"Owens zdobył międzynarodową sławę, kiedy w 1996 roku zastąpił Roba Halforda w Judas Priest - a historia jego 'awansu z tribute bandu do zespołu, który kochał' zainspirowała nawet twórców filmu 'Rock Star' z Markiem Wahlbergiem" - przypominają organizatorzy.

"Od tamtej pory Tim 'Ripper' Owens współpracował z gigantami sceny metalowej, nagrał wiele albumów studyjnych i koncertowych, a jego niesamowity wokal - łączący siłę, precyzję i ogromną skalę - stał się jego znakiem rozpoznawczym. W 2006 roku magazyn Hit Parader umieścił go na 97. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszech czasów" - czytamy.

W Bochni usłyszymy przekrojowy materiał, od klasyków Judas Priest przez numery Iced Earth i KK's Priest po jego solową twórczość.

Wokaliście na scenie towarzyszą włoscy muzycy: Emiliano Tessitore (gitara), Francesco Caporaletti (bas) i Alessio Palizzi (perkusja) oraz pochodzący z Czech Martin Bílek (gitara).